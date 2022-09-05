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Українські захисники знищили 2 ворожі БПЛА на Херсонщині та збили ракету Х-59 над Миколаївщиною
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сили протиповітряної оборони вчора, 4 вересня, знищили 2 російські безпілотники та керовану авіаційну ракету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗС України.
"4 вересня, близько 23.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повдомленні.
Також у небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським винищувачем.
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Amber
показати весь коментар05.09.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 0
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