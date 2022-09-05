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Українські захисники знищили 2 ворожі БПЛА на Херсонщині та збили ракету Х-59 над Миколаївщиною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бпла,дшв,безпілотник

Сили протиповітряної оборони вчора, 4 вересня, знищили 2 російські безпілотники та керовану авіаційну ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗС України.

"4 вересня, близько 23.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено два безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повдомленні.

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Також у небі над Миколаївщиною збито керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59, випущену російським винищувачем.
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Кацапи , досить нас ,, звільняти " , бо ваших кацапських трупаків , не встигаємо відправляти на расєю 😠
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05.09.2022 11:15 Відповісти
 
 