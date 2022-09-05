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Україна за два місяці зможе відтіснити росіян з правого берега Дніпра, - естонський полковник Росін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,зсу

На те, щоб відтіснити російські війська із західного берега Дніпра, ЗСУ знадобиться два місяці. На звільнення всієї території України - кілька років.

Так вважає голова кіберкомандування збройних сил Естонії полковник Каупо Росін, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ERR.

"Зараз можна сказати, що вони (ЗСУ. - Ред.) досягли тактичних успіхів. При цьому вони самі заявили, що діють повільно і методично, вишукуючи слабкі місця російських окупантів і чинячи тиск у цих слабких місцях", - сказав він.

За його словами, українці намагаються використати слабкості російської армії логістику та управління. Росін вважає таку тактику найбільш доцільною на цей момент.

"Для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з хорошим керуванням. У такому разі необхідно знати, де знаходиться противник. Здається, українці обрали найкращу тактику за своїми можливостями. І зараз здається, що це працює", вважає Росін.

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За його оцінкою, якщо ЗСУ зможуть закріпити свій успіх, то вони зможуть відтіснити російські війська із західного берега Дніпра за два місяці.

"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Більшими перемогами могли б бути звільнення Херсона і, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", - додав він.

Росін також зазначив, що нинішня позиційна війна та атаки ліній оборони один одного можуть тривати ще кілька місяців.

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"Я оптимістично налаштований щодо того, що українці зможуть відтіснити російських окупантів із західного берега Дніпра, але лінія фронту все ж таки дуже і дуже протяжна. Настає погана погода, коли жодна сторона, ймовірно, не зможе особливо просуватися. Для відтіснення російських окупантів з території Україні потрібний час та допомога Заходу. Це може зайняти місяці та роки", підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Думаю, вполне реалистичная оценка. А несколько лет для освобождения всей Украины- это при условии, что в Украине так и останется НЕУКРАИНСКАЯ власть, которая прое#ала юг и всё остальное, позволив Параше захватить огромные территории.
Если её сменят (правильно- ), то дело пойдёт значительно быстрее.
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05.09.2022 11:00
+6
Одни ванги. Никто там нихуа не знает. Что из себя представляет западная аналитика мы уже увидели. Вилами по воде в стиле Люси Арестовича
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05.09.2022 11:33
+6
Якщо підтримка України та тиск на ********* буде всебічними, то він впаде в один час раптово. Згадайте совок, проблеми накопичувалися, а потім зненацька обвал. На рабсіїї так завжди. Тому робимо свою справу.
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05.09.2022 11:58
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Навіщо відтісняти.
Оточити і знищити і в полон.
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05.09.2022 10:48 Відповісти
Думаю, вполне реалистичная оценка. А несколько лет для освобождения всей Украины- это при условии, что в Украине так и останется НЕУКРАИНСКАЯ власть, которая прое#ала юг и всё остальное, позволив Параше захватить огромные территории.
Если её сменят (правильно- ), то дело пойдёт значительно быстрее.
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05.09.2022 11:00 Відповісти
мудрий нарід как всегда выберет какую нибудь жульку или усика
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05.09.2022 11:30 Відповісти
Якщо ще 2 міс. потрібно щоб витіснити тільки з правого берега то щоб витіснити з лівого і Криму потрібно мінімум кілька років.
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05.09.2022 11:14 Відповісти
Будем віджимати і надіятись на гарну допомогу.
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05.09.2022 11:15 Відповісти
Щоб розгромити рашистські війська чи принаймні витіснити їх з території України до кінця 2022 року, як це наказав зробити президент Зеленський, треба майже у 1,5 рази збільшити втрати супротивника, довівши кількість його ліквідованого особового складу до не менш як 428 за добу.
Справ в тому, що у таємних постулятах ворожого генштабу міститься одна цікава цифра - це 100 000 вбитих учасників спецво, як неприйнятного порогу втрат, після досягнення якого потрібно негайно виводити свої війська із зони бойових дій.
Якщо ж ситуація із втратами ворога збережеться на теперішньому рівні, себто +300 окупантів за добу, то воювати з рашистською пітьмою прийдеться ще 5,5 місяців - до 19 лютого 2023 року = (100000 - 49500)/300 = 168 діб.
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05.09.2022 11:22 Відповісти
Одни ванги. Никто там нихуа не знает. Что из себя представляет западная аналитика мы уже увидели. Вилами по воде в стиле Люси Арестовича
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05.09.2022 11:33 Відповісти
20000 (кацапів на правому березі) / 300 (убитих і поранених кацапів за день) = 66 днів. але це передбачає лінійне рівняння для втрат і відсутність підкріплення гелікоптером. насправді втрати стають експоненціальними, оскільки різниця в балансі сил зростає.
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05.09.2022 11:42 Відповісти
А найвеличніший Янелох вже збирається все великовідбудовувати.
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05.09.2022 11:51 Відповісти
Якщо підтримка України та тиск на ********* буде всебічними, то він впаде в один час раптово. Згадайте совок, проблеми накопичувалися, а потім зненацька обвал. На рабсіїї так завжди. Тому робимо свою справу.
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05.09.2022 11:58 Відповісти
Московія посипеться. Визволення території України буде швидким.
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05.09.2022 14:45 Відповісти
 
 