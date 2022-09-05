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Новини Київські новини
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повітря (111) забруднення (164) Київ (13828)

У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

київ

Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря, що спричинено пожежами у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж у с. Соснівка, Вишгородського району та у с. Перше Травня, Броварського району.

Ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічною димкою.

Водночас до поліпшення ситуації КМДА рекомендує:

- закрити вікна вдома;
- за можливості не перебувати на вулиці;
- пити багато води;
якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Читайте: Рівень забрудненості повітря у Києві залишається високим: Громадянам рекомендують обмежити перебування на вулиці

Автор: Богдан Гуньковський
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Треба дощик...
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05.09.2022 10:48 Відповісти
вже йде
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05.09.2022 10:54 Відповісти
бог все-таки любить Україну)
он і британська розвідка писала, що на День Незалежності на Чорному морі знявся шторм і рашистські корита з "калібрами" були змушені повернутися в порт.
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05.09.2022 11:00 Відповісти
Малий дощик,але хоч трохи дим в повітрі поменшав
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05.09.2022 11:04 Відповісти
задымление - кацапское слово
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05.09.2022 10:51 Відповісти
..поверніть звичайні українські-полісські болотА та залиште у спокої українськіх бобрів - хранителів-архитекторів української природи
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05.09.2022 10:54 Відповісти
 
 