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У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря, що спричинено пожежами у Київській області.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж у с. Соснівка, Вишгородського району та у с. Перше Травня, Броварського району.
Ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічною димкою.
Водночас до поліпшення ситуації КМДА рекомендує:
- закрити вікна вдома;
- за можливості не перебувати на вулиці;
- пити багато води;
якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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