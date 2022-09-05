У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області

Зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря, що спричинено пожежами у Київській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі триває ліквідація осередків торф’яних пожеж у с. Соснівка, Вишгородського району та у с. Перше Травня, Броварського району.

Ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічною димкою.

Водночас до поліпшення ситуації КМДА рекомендує:



- закрити вікна вдома;

- за можливості не перебувати на вулиці;

- пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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