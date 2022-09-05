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Війська РФ залишаються на території ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,магате

В машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу. Військові рф залишаються на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

За даними "Енергоатома", наразі в роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію в енергосистему України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.

Також читайте: На ЗАЕС працює лише 6-й енергоблок, 5-й знову відключений через постійні обстріли російських військ, - "Енергоатом"

Автор: Богдан Гуньковський
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Магате - очередная бесполезная организация .
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05.09.2022 11:30 Відповісти
Даже вредная, так как некоторые продолжают надеяться на то, что они в состоянии что-то решить
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05.09.2022 11:44 Відповісти
толку нуль з тої організації
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05.09.2022 11:55 Відповісти
Навіщо росіяни зайшли на ЗАЕС? Можливо для того, щоб заложити вибухівку, і потім через роки підірвати, щоб повторити Чорнобильську аварію? Адже після Чорннобиля, почали згортати всю атомну енергетику, яка почала конкурувати з нафто-газховою енергетикою. Росії і іншим країнам де багато нафти і газу згортання атомної енергетики буде фінансово дуже вигідно.
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05.09.2022 13:00 Відповісти
таких планів у абізян точно немає..просто купа дебілів, яка виконує ідіотський наказ..то просто ядерний шантаж...мінувати не будуть, бо сцуть..звичайна вибухівка для них реальна, а атом - то міф для них..і їм вдовбили - атом мирний..

головне, щоб ззовні не роздовбали ракетами
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05.09.2022 14:09 Відповісти
 
 