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За кордоном перебувають 492 тис. українських школярів, понад 170 тис. вже повернулись на Батьківщину, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

школа

Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні дітей, які залишились за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що більше ніж 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", - наголосив очільник Міносвіти.

Шкарлет нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.

Також читайте: На Херсонщині окупанти примушують вчителів працювати за програмами РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
ПОвернулися, зробили закордонні паспорта і виїхали знову... ЗЕвиборці зробило мудро, віддали голос за клоуна і вирішили не жити у крутому серіалі де супермен Голобородько перемагає корупцію
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05.09.2022 11:16
+4
все циферки дозвезды, дети возвращаються по разным причинам, и тут их ждет - пересраный офлайн при смешенном обучении (по понятным причинам) , и ЖОПИНСКИЙ онлайн, ибо за ГОДЫ ковидобесия и полугодичную войну дальше зума и гуглдока никто не шагнул, НОРМАЛЬНОЙ рабочей платформы онлайн 1-12 НЕСУЩЕСТВУЕТ на госуровне (по сравнению с тем же Китаем который до ковидобесия пилил и шлифовал ее, а в период "пандемии" отполировал), тот же интелект частично посыпался из за смешения класов. Идет зима, и даже учителя не скрывают что с приходом холодов весь офлайн станет онлайном, и так третий год обучение на плечах родителей. Шкарлет самая печальная печаль из всех что были .
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05.09.2022 11:46
+3
Згоден в такій міцній IT державі як Україна повна відсутність програмного забезпечення для шкіл.
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05.09.2022 12:07
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ПОвернулися, зробили закордонні паспорта і виїхали знову... ЗЕвиборці зробило мудро, віддали голос за клоуна і вирішили не жити у крутому серіалі де супермен Голобородько перемагає корупцію
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05.09.2022 11:16 Відповісти
Це тимчасовий прихисток не плутайте з іміграціею,поки триває війна,там закони працюють ,якщо не повернуться депортують,мілліонам після закінчення війни европейці не подарують громадянство
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05.09.2022 11:22 Відповісти
Депортують старих і хворих, а молодь якраз їм потрібна, тому через шкільні і студентські програми залишать у себе якомога більше українських дітей, тим більше, що бажання взаємне.
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05.09.2022 11:51 Відповісти
Думаю різниці ніякою. Просто продовжать після року та і все. Особливо як війна за рік не закінчіться.
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05.09.2022 14:23 Відповісти
БОТ!!
Ти хоч читай ))
Яке відношення діти мають до виборів?
Тупий БОТ
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05.09.2022 11:56 Відповісти
Закордонний паспорт зараз можна зробити за кордоном.
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05.09.2022 12:14 Відповісти
Можно але є ньюанси. У кожного різні. Тому і їздили в Україну
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05.09.2022 14:19 Відповісти
крім того, ще не вечір, точніше не зима.
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05.09.2022 11:20 Відповісти
з такими міністрами, як цей Шкарлет і Ткаченко, скоро звідси все населення повтікає
не кажу уже про Гетьманцева, Безуглу і решту проклятої шобли
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05.09.2022 11:21 Відповісти
Нифига себе! Министр образования получил статистику от пограничников и опубликовал ее. Моща! Подобный "подвиг" не меньше, чем на орден тянет!

Бомбоубежища в школах? Катастрофа с нехваткой учителей? Низкий уровень образования? Кол-во школьников, которые уже пошли в зарубежные школы и не планируют возвращаться? ... Это все "фу-фу-фу" и не интересно назначенцу и жополизу Шкарлету.
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05.09.2022 11:26 Відповісти
родители, которые выехали на рефию и получили там паспорта, и детям своим то же самое делают. В вузах учатся граждане Украины с гражданством рефии. Имеют два гражданства и крутят как хотят ими.
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05.09.2022 11:31 Відповісти
все циферки дозвезды, дети возвращаються по разным причинам, и тут их ждет - пересраный офлайн при смешенном обучении (по понятным причинам) , и ЖОПИНСКИЙ онлайн, ибо за ГОДЫ ковидобесия и полугодичную войну дальше зума и гуглдока никто не шагнул, НОРМАЛЬНОЙ рабочей платформы онлайн 1-12 НЕСУЩЕСТВУЕТ на госуровне (по сравнению с тем же Китаем который до ковидобесия пилил и шлифовал ее, а в период "пандемии" отполировал), тот же интелект частично посыпался из за смешения класов. Идет зима, и даже учителя не скрывают что с приходом холодов весь офлайн станет онлайном, и так третий год обучение на плечах родителей. Шкарлет самая печальная печаль из всех что были .
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05.09.2022 11:46 Відповісти
Згоден в такій міцній IT державі як Україна повна відсутність програмного забезпечення для шкіл.
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05.09.2022 12:07 Відповісти
А вчителів слабо повернути?
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05.09.2022 12:15 Відповісти
Щось тільки приїзджають до Швейцарії, а ще не зима ...
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05.09.2022 12:55 Відповісти
 
 