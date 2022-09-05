За кордоном перебувають 492 тис. українських школярів, понад 170 тис. вже повернулись на Батьківщину, - Шкарлет

Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні дітей, які залишились за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що більше ніж 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", - наголосив очільник Міносвіти.

Шкарлет нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.

Також читайте: На Херсонщині окупанти примушують вчителів працювати за програмами РФ