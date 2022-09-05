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За кордоном перебувають 492 тис. українських школярів, понад 170 тис. вже повернулись на Батьківщину, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Наразі за кордоном перебувають 492 тис. українських школярів.
Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні дітей, які залишились за межами митної території України, 492 тис. 77 осіб. Я маю стриманий оптимізм, тому що більше ніж 170 тис. дітей шкільного віку вже повернулися в Україну", - наголосив очільник Міносвіти.
Шкарлет нагадав, що станом на березень за кордоном перебували 670 тис. українських школярів.
Топ коментарі
+7 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар05.09.2022 11:16
+4 Tui Yii
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+3 Volodymir Mykhailov
показати весь коментар05.09.2022 12:07
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Ти хоч читай ))
Яке відношення діти мають до виборів?
Тупий БОТ
не кажу уже про Гетьманцева, Безуглу і решту проклятої шобли
Бомбоубежища в школах? Катастрофа с нехваткой учителей? Низкий уровень образования? Кол-во школьников, которые уже пошли в зарубежные школы и не планируют возвращаться? ... Это все "фу-фу-фу" и не интересно назначенцу и жополизу Шкарлету.