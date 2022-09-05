Міноборони робить все, щоб з 1 жовтня не було обов’язкового встановлення жінок на облік, - Маляр
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Міністерство оборони України робить усе можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов’язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.
Про це в ефірі національного телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей - що вони обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", - сказала Маляр.
Водночас вона нагадала, що є певна низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік.
"Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших - ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, вони мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти", - пояснила заступниця міністра.
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Замість того, щоб зробити все так, як треба - щоб ті жінки, які хочуть воювати чи якимсь чином працювати на ЗСУ, могли законно стати на облік і бути військовими - вони наковбасили такого, що уже знов все суспільство збурене, все догори дриком і ніхто не може нічого зрозуміти. у Маляр одне у Безуглої інше, повний безлад, жінки в шоці, а вороги насміхаються.
Юристів нормальних на роботу візьміть,недоумки.Бо з вашими зеленими в результаті виходить цирк,за що б не взялися
си в МО влаштовуються на роботу тільки дебіли?
Якщо жінка бажає воювати, вона і сама піде.
Її навряд чи ще візьмуть.
То навіщо всіх ставити на облік? Який сенс?
Краще би зброю замість асфальту робили, а не жінок на облік ставили.
А раз жінка не зможе виїхати - і діти змушені будуть сидіти дивитися відосіки зебіла і слухати як все зашибісь.
Як йому казали - готуй армію, зброю.
А воно що робило?
Тепер за спідницями ховається
ми, каже, рахуємо жертви, а ви рахуєте копійки.
сама ж вона рахує тільки гроші, які щеневтік вкрав в українців.