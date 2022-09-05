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Міноборони робить все, щоб з 1 жовтня не було обов’язкового встановлення жінок на облік, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

жінки

Міністерство оборони України робить усе можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов’язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.

Про це в ефірі національного телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей - що вони обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", - сказала Маляр.

Читайте: Безугла викрила Міноборони у неправдивій інформації щодо військового обліку жінок

Водночас вона нагадала, що є певна низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік.

"Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших - ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, вони мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти", - пояснила заступниця міністра.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Зелена влада тупа і дебільна і ще й зрадницька.
Замість того, щоб зробити все так, як треба - щоб ті жінки, які хочуть воювати чи якимсь чином працювати на ЗСУ, могли законно стати на облік і бути військовими - вони наковбасили такого, що уже знов все суспільство збурене, все догори дриком і ніхто не може нічого зрозуміти. у Маляр одне у Безуглої інше, повний безлад, жінки в шоці, а вороги насміхаються.
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05.09.2022 11:35
+17
За дурною головою і ногам нема спокою.Це про МО,ВР і все плісняве шапіто.Створили проблему на рівномі місці,в тепер не знають,як з того вибратись.
Юристів нормальних на роботу візьміть,недоумки.Бо з вашими зеленими в результаті виходить цирк,за що б не взялися
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05.09.2022 11:37
+15
Самі придумали, самі рятують жінок. Ось така робота у них.
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05.09.2022 11:32
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Та давайте вже і дітей на віськовий облік поставимо. А чого?
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05.09.2022 11:31 Відповісти
Дітей вже давно на військовий облік ставлять.Чи зараз не знімають хлопців з уроків для проходження мед.комісій у военкоматі,та не дають заповнювати анкети особистої справи?
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05.09.2022 13:48 Відповісти
Самі придумали, самі рятують жінок. Ось така робота у них.
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05.09.2022 11:32 Відповісти
Только подумала так же))) идиоты)
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05.09.2022 11:39 Відповісти
Так, відірваність МО від реальності та непродуманість хоч на крок вперед - це, безумовно, негативні риси. Але добре, що хоч адекватно реагують та намагаються виправити.
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05.09.2022 11:46 Відповісти
Зелена влада тупа і дебільна і ще й зрадницька.
Замість того, щоб зробити все так, як треба - щоб ті жінки, які хочуть воювати чи якимсь чином працювати на ЗСУ, могли законно стати на облік і бути військовими - вони наковбасили такого, що уже знов все суспільство збурене, все догори дриком і ніхто не може нічого зрозуміти. у Маляр одне у Безуглої інше, повний безлад, жінки в шоці, а вороги насміхаються.
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05.09.2022 11:35 Відповісти
За дурною головою і ногам нема спокою.Це про МО,ВР і все плісняве шапіто.Створили проблему на рівномі місці,в тепер не знають,як з того вибратись.
Юристів нормальних на роботу візьміть,недоумки.Бо з вашими зеленими в результаті виходить цирк,за що б не взялися
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05.09.2022 11:37 Відповісти
Ещё и одолжение нам делаю, что бы нас на учёт не ставить с 01.10)))а детей грудных куда девать?))) в интернат?!
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05.09.2022 11:41 Відповісти
Напевно дітей в Генштаб,МО,ВР,кабмін треба привозити,нехай годують.Вони дотриндяться,що зберуться жінки,і закидають використаними памперсами ті їх нікчемні контори,які не можуть навіть наказ правильний за півроку написати і колотять суспільство під час війни.
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05.09.2022 11:49 Відповісти
Учет это не мобилизация
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05.09.2022 11:50 Відповісти
так. але це перший крок до мобілізації.
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05.09.2022 13:26 Відповісти
З цим всім виходить, що ніяких рівних прав і свобод бути не може.
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05.09.2022 11:37 Відповісти
звичайно не може. емансіпація - міф.
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05.09.2022 11:50 Відповісти
Тики на ділі не рівні права, а привілеї жінок за рахунок дискримінації і життів чоловіків, єдина стать яка пригнічена - чоловіча, єдина яка привілейцована - жіноча.
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05.09.2022 12:27 Відповісти
вы себя чувствуете угнетенным?? сочувствую!!
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05.09.2022 21:58 Відповісти
не відчуваю, а являюсь - це дуже велика різниця, а ви маленька, привілейована але дуже тупа *****)
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06.09.2022 00:57 Відповісти
Блин.На спортплощадках и в парках качаются и бегают сотни мордатых накачанных беженцев а тут к женщинам придолбались.
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05.09.2022 11:44 Відповісти
тупі долбойоби боряться самі з собою, один ляпнув "нада", другий трендить "ніть"
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05.09.2022 11:44 Відповісти
Давайте там рішайте хутко, бо тут не всіх власників пісюна облікувати виходить, а ще й як дівчат прийдеться шукати.
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05.09.2022 11:46 Відповісти
А чому спочатку не проаналізувати як це робить Ізраїль, потім врахувати нашу дійсність і запровадити прогресивне ******* рішення?

си в МО влаштовуються на роботу тільки дебіли?
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05.09.2022 11:50 Відповісти
Вам мало представників цього етносу в нашій політиці? Скільки вже можна той Ізраїль показувати? В нього вороги смішні.І там постій скандали.
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05.09.2022 12:25 Відповісти
як вони збираються перемагати перетворюючи людей на рабів у прямому сенсі цього слова? тобто людина має віддати своє життя щоб бути рабом?
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05.09.2022 11:51 Відповісти
Якщо людина віддасть життя, вона не буде вже рабом! А от якщо буде жити, то єдине призначення людини це бути рабом, так тисячоліттями склалося
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05.09.2022 12:00 Відповісти
Та і взагалі це непотрібна річ.
Якщо жінка бажає воювати, вона і сама піде.
Її навряд чи ще візьмуть.
То навіщо всіх ставити на облік? Який сенс?
Краще би зброю замість асфальту робили, а не жінок на облік ставили.
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05.09.2022 11:53 Відповісти
мета цього зеленого шабашу одна - позбавити можливості виїхати закордон і жінок, а значить і дітей, тому що просто так військовозобов язана особа перетнути кордон не зможе - спочатку треба буде отримати дозвіл у військоматі.
А раз жінка не зможе виїхати - і діти змушені будуть сидіти дивитися відосіки зебіла і слухати як все зашибісь.
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05.09.2022 11:58 Відповісти
В точку сказано! Замість того, щоб випустити з країни жінок та дітей і залишити тут справжніх бійців, ми залишаємо цей тягар в Україні! Так чином чоловік думає не про те, як дати п..іздюлєй ворогу, а як прокормити і не отримати п..іздюлєй від жінки
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05.09.2022 12:04 Відповісти
А безпеку зелене чмо гарантує?
Як йому казали - готуй армію, зброю.
А воно що робило?
Тепер за спідницями ховається
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05.09.2022 12:08 Відповісти
Не надірвіться від всього можливого.
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05.09.2022 11:55 Відповісти
Да ви всіх чоловіків спочатку на облік візьміть! У нас відсотків 90% ще не були у військкоматі
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05.09.2022 11:58 Відповісти
Вже і на каблуках не будуть ходити?
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05.09.2022 11:59 Відповісти
У кожного іудея,буде по три тисячі рабів гоїв,так їм яхве заповідав,що ви обурюютесь,служіть іудеям і буде вам щастя.
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05.09.2022 12:06 Відповісти
А Ленка-скумбрия уже встала на учет?
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05.09.2022 12:08 Відповісти
нє, вона до Великої Британії дой*бується.
ми, каже, рахуємо жертви, а ви рахуєте копійки.

сама ж вона рахує тільки гроші, які щеневтік вкрав в українців.
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05.09.2022 15:09 Відповісти
Рівні права в дії... От вам і фемінізм, фемінітиви обов"язкові, "військові" жінки, які військові лише в мирний час, і головне рівні права та можливості... А на ділі жінкам одні привілеї, а чоловікам ЛИШЕ дискримінація і повинності. В цьому вся суть фемінізму була є і буде - чоловіки повинні вмирати за привілеї жінок, як в мирний так і тим паче в військовий час...
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05.09.2022 12:25 Відповісти
Наче і війна, а постановка на облік добровільна
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05.09.2022 12:27 Відповісти
Тобі Зеля розказав що війна ? Поки що її ніхто не оголошував.
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05.09.2022 13:02 Відповісти
Оголошував,не оголошував-какая разніца
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05.09.2022 14:15 Відповісти
Щось незадоволені.А що якщо ти народився чоловіком,то маєш йти і підставляти свою голову? Я вважаю,що це не правильно.І казочки про боягузство не розповідайте.
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05.09.2022 12:27 Відповісти
це ти про кошевого з 95го?
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05.09.2022 13:38 Відповісти
Він еліта.
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05.09.2022 14:52 Відповісти
Рубрика пчелы против мёда😄
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05.09.2022 12:34 Відповісти
ця зелена влада руйнує Україну з середини, бо боневтік оманський ще у 2020 році підписав капітуляцію, але ЗСУ не хоче цього тому і війна вже півроку йде. зелені падлюки розкрадають гумдопомогу в Запоріжжі цілими составами. мудрий нарід вибрав собі крадія, зрадника, котрий і ще війну притягнув в Україну.
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05.09.2022 13:37 Відповісти
А на хріна тоді ви такий дебільний закон впердолили, по якому 99% жінок стають де факто невиїздними? Що б не тільки чоловіки не могли заробляти за кордоном і поповнювати бюджет, а й жінки? Боже, які довбойоби та ТП керують державою!
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05.09.2022 13:55 Відповісти
Заберіть цю тупу *****, як вона дістала
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05.09.2022 13:57 Відповісти
Медосмотр тоже проходить заставят при постановке на учет ? Вместе с мужиками в одном кабинете в нижнем белье ?
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05.09.2022 14:30 Відповісти
Робіть не робіть але ніхто не зможе силоміць мобілізувати жінку.
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05.09.2022 15:28 Відповісти
 
 