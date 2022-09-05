Міноборони робить все, щоб з 1 жовтня не було обов’язкового встановлення жінок на облік, - Маляр

Міністерство оборони України робить усе можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов’язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.

Про це в ефірі національного телемарафону сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей - що вони обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", - сказала Маляр.

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Водночас вона нагадала, що є певна низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік.

"Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших - ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, вони мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти", - пояснила заступниця міністра.

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