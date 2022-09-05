За ніч і зранку ворог випустив понад сотню боєприпасів по прикордонню Сумщини. Пошкоджено будинки мешканців, - ОВА
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Російські військовослужбовці обстріляли громади Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Білопільська громада: о 23.30 внаслідок мінометного обстрілу (8 прильотів) громади пошкоджено приватний житловий будинок та лінію електропередач (25 абонентів без електропостачання). Також постраждав автомобіль і у деяких будинках повилiтали вiкна.
Миропільська громада: з 2 ночі відбувся мінометний обстріл: нараховано 14 прильотів. Обстріл продовжився і зранку, 22 прильоти із САУ. Пошкоджені лінії електропередач та будинок сільради", - йдеться у повідомленні .
У Хотінській громаді, за інформацією ОВА, зафіксовано 8 прильотів о 1:28. Мінометний обстріл продовжився о третій годині, 16 прильотів.
"Шалигинська громада: о 07.33 здійснено 30 пострілів зі стрілецької зброї. О 08.00 також було зафіксовано 18 вибухів з міномету. Середино-Будська громада. 8 прильотів з міномету, після 10 ранку", - додав Живицький.
Постраждалих попередньо немає, інформація про руйнування оновлюється.
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Александр Коваленко