Дезертиру, який втік з Маріуполя до РФ після початку вторгнення, повідомлено про підозру. Йому загрожує 12 років в’язниці, - ДБР
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Нещодавно ДБР повідомило про підозру у дезертирстві колишньому українському прикордоннику, який після початку повномасштабного вторгнення РФ до України не тільки втік до країни-агресора, а й хвалився, що отримає російський паспорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Дезертири та зрадники українського народу повинні пам’ятати, що правосуддя наздожене їх навіть на територіях, підконтрольних ворогам України. Для цього працівники ДБР щоденно збирають інформацію та документують такі військові злочини.
19 березня 2022 року головний корабельний старшина одного із прикордонних загонів морської охорони Держприкордонслужби втік з місця служби у Маріуполі. Згодом у соцмережах з’явилося відео, де ця особа розповідала, що перебуває у місті Пенза та вирішує питання щодо отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні.
Працівники ДБР заочно повідомили колишньому прикордоннику про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
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Якби ж повернувся в Україну навіть через територію рф, і явився у свою частину (якщо вона існувала б після боїв в Маріуполі), то і претензій ніяких не було б.
Не буде ж ДБР всіх оточенців, які вийшли з Маріуполя і не пішли у полон за наказом свого командування записувати в дезертири?
ну то розслідуйте, як це Енергодар опинився в руках ворога, разом із стратегічним об'єктом. ви вже ЧАЕС розслідували?