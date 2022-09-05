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війна (56290) Маріуполь (2820) дезертирство (255) ДБР (2556)

Дезертиру, який втік з Маріуполя до РФ після початку вторгнення, повідомлено про підозру. Йому загрожує 12 років в’язниці, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр

Нещодавно ДБР повідомило про підозру у дезертирстві колишньому українському прикордоннику, який після початку повномасштабного вторгнення РФ до України не тільки втік до країни-агресора, а й хвалився, що отримає російський паспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Дезертири та зрадники українського народу повинні пам’ятати, що правосуддя наздожене їх навіть на територіях, підконтрольних ворогам України. Для цього працівники ДБР щоденно збирають інформацію та документують такі військові злочини.

19 березня 2022 року головний корабельний старшина одного із прикордонних загонів морської охорони Держприкордонслужби втік з місця служби у Маріуполі. Згодом у соцмережах з’явилося відео, де ця особа розповідала, що перебуває у місті Пенза та вирішує питання щодо отримання російського громадянства", - йдеться у повідомленні.

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Працівники ДБР заочно повідомили колишньому прикордоннику про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
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от цікаво- а тим військовозобовьязаним хто повтікав за кордон під час війни буде повідомлено про підозру?
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05.09.2022 11:54 Відповісти
от цікаво- Ви прирівнюєте військового який склав присягу і сцикливих мажорів ?
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05.09.2022 12:09 Відповісти
Певне, що тут головна претензія від ДБР до цього підозрюваного, що він оселився на ворожій території та ще й подав на отримання громадянства пітьми.
Якби ж повернувся в Україну навіть через територію рф, і явився у свою частину (якщо вона існувала б після боїв в Маріуполі), то і претензій ніяких не було б.
Не буде ж ДБР всіх оточенців, які вийшли з Маріуполя і не пішли у полон за наказом свого командування записувати в дезертири?
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05.09.2022 12:00 Відповісти
В нас стільки військовозобовязаних синків чиновників втекло що не злічити. Як завжди - вкрав курку в тюрму, вкрав 10 мільйонів з бюджету на підвищення!)
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05.09.2022 12:00 Відповісти
Його ще не мобілізували захищати свободолюбивих днрчан? Щоб, коли здохне, родичі не могли пояснити за шо і за кого...
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05.09.2022 12:00 Відповісти
ДБР, а що ж ви не розслідуєте, як це Херсон здали ворогу? де була херсонська влада, де були депутати, де було СБУ? а, забула, вони ж всі перейшли на бік ворога одразу ж!
ну то розслідуйте, як це Енергодар опинився в руках ворога, разом із стратегічним об'єктом. ви вже ЧАЕС розслідували?
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05.09.2022 12:28 Відповісти
А коли ДБР оголосить про підозру \ хоча б підозру ! \ зрадникам України ЗА ЗДАЧУ півдня України. адже вони знаходяться у владних кабінетах і почувають себе абсолютно і нахабно упевненими в уникненні від покарання. Очевидно. ДБР вичікує. щоб вони спокійно виїхали за кордон і тоді МОЖЛИВО оголосять ЗАОЧНО про підозру у зраді. А це можливо лише після того. як громадянське суспільство буде ВИМАГАТИ ПОКАРАТИ зрадників !
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05.09.2022 12:44 Відповісти
 
 