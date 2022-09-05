Просимо хасидів не приїздити цьогоріч до Умані на Рош Гашана, - голова Черкаської ОВА Табурець

До Умані вже приїхали понад тисяча прочан на святкування Рош Гашана, місцева влада очікує, що після 18 вересня приїдуть до 10 тис. вірян.

По це сказав на брифінгу голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що це (офіційне звернення правоохоронних органів України утриматися від відвідування Умані. - Ред.) щодо вірян є суворим заходом, не варто", - сказав він.

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За його словами, місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні через російську військову агресію і просила не приїжджати на святкування Рош Гашана.

"Вони запевняли, що в них в Ізраїлі фактично постійна війна, і вони до цього звикли… Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віряни все-таки їхатимуть… ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не акцентувати увагу, що ми категорично проти", - наголосив очільник ОВА.

Тубурець пояснив, що прохання утриматися від поїздки до Умані зумовлене високою ймовірністю ракетних ударів, і нагадав, що Умань на початку війни сильно постраждала від ракетних обстрілів.

"Також висока ймовірність терористичних загроз... Ми знаємо, який підступний ворог... Будь-яке масове скупчення людей є потенційно вразливим", - зазначив Табурець.

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Він наголосив, що в Умані триває підготовка до гарантування безпеки єврейської громади під час святкування Рош Гашана.

Відповідаючи на запитання про те, чим цьогорічне святкування відрізнятиметься від попередніх і що слід знати тим, хто все-таки приїде всупереч рекомендаціям, Табурець сказав: "Буде запроваджено додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости".

Він розповів, що вже проводяться у постійному режимі контррозвідувальні та антитерористичні заходи. Також, як зазначив голова ОВА, буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

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"Сподіваюся, що віряни свідомо приїдуть у значно меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде в реальності – подивимося. Зараз у нас уже понад 1 тис. 100 людей прибули й там проживають. Активного прибуття очікуємо, починаючи з 18-19 вересня", - підсумував голова ОВА.