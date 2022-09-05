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свято (600) Умань (220) хасиди (167) Черкащина (646)

Просимо хасидів не приїздити цьогоріч до Умані на Рош Гашана, - голова Черкаської ОВА Табурець

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

хасиды

До Умані вже приїхали понад тисяча прочан на святкування Рош Гашана, місцева влада очікує, що після 18 вересня приїдуть до 10 тис. вірян.

По це сказав на брифінгу голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На наш погляд, безпека сьогодні понад усе. Тому говорити, що це (офіційне звернення правоохоронних органів України утриматися від відвідування Умані. - Ред.) щодо вірян є суворим заходом, не варто", - сказав він.

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За його словами, місцева влада заздалегідь попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні через російську військову агресію і просила не приїжджати на святкування Рош Гашана.

"Вони запевняли, що в них в Ізраїлі фактично постійна війна, і вони до цього звикли… Проаналізувавши зараз усі плюси та мінуси того, що віряни все-таки їхатимуть… ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не акцентувати увагу, що ми категорично проти", - наголосив очільник ОВА.

Тубурець пояснив, що прохання утриматися від поїздки до Умані зумовлене високою ймовірністю ракетних ударів, і нагадав, що Умань на початку війни сильно постраждала від ракетних обстрілів.

"Також висока ймовірність терористичних загроз... Ми знаємо, який підступний ворог... Будь-яке масове скупчення людей є потенційно вразливим", - зазначив Табурець.

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Він наголосив, що в Умані триває підготовка до гарантування безпеки єврейської громади під час святкування Рош Гашана.

Відповідаючи на запитання про те, чим цьогорічне святкування відрізнятиметься від попередніх і що слід знати тим, хто все-таки приїде всупереч рекомендаціям, Табурець сказав: "Буде запроваджено додаткові обмеження з точки зору дотримання комендантської години. Тобто ми здійснюватимемо облік щодо кожної людини, заборонятимемо пересування містом і автомобільним транспортом, і пішки. На деяких вулицях буде виставлено додаткові блокпости".

Він розповів, що вже проводяться у постійному режимі контррозвідувальні та антитерористичні заходи. Також, як зазначив голова ОВА, буде заборонено масову торгівлю та скупчення людей.

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"Сподіваюся, що віряни свідомо приїдуть у значно меншій кількості, але розраховуємо все одно, що до 10 тисяч їх буде. Як буде в реальності – подивимося. Зараз у нас уже понад 1 тис. 100 людей прибули й там проживають. Активного прибуття очікуємо, починаючи з 18-19 вересня", - підсумував голова ОВА.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+6
І що скаже?Ізраїль дав залізний купол на Умань,чи свій спецназ для охорони хасидів?Не дав.То про що тоді говорити.Ми не можемо гарантувати безпеку для хасидів.Якщо Ізраїль може,ми ж тільки "за".
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05.09.2022 12:42
+3
шо значить "просимо"? У нас війна, ніяких рош хасидів і крапка. шо за безлад. як власних громадян так змушуємо виконувати правила комендантської години... а як різні рош торб хасиди, то їх благаємо...
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05.09.2022 12:35
+3
Зараз озветься Ізраїль. Зуб даю.
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05.09.2022 12:35
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sha rjuzke boloto zavojut pro ksenofobiju
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05.09.2022 12:31 Відповісти
шо значить "просимо"? У нас війна, ніяких рош хасидів і крапка. шо за безлад. як власних громадян так змушуємо виконувати правила комендантської години... а як різні рош торб хасиди, то їх благаємо...
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05.09.2022 12:35 Відповісти
Зараз озветься Ізраїль. Зуб даю.
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05.09.2022 12:35 Відповісти
Дай два.

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05.09.2022 12:40 Відповісти
Ну я ж казав.
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05.09.2022 12:44 Відповісти
Зуб давай.
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05.09.2022 12:45 Відповісти
Ти з Місяця впав? Як би не вгадав, то довелось би давати.
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05.09.2022 12:48 Відповісти
fashist , verni zub
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05.09.2022 12:49 Відповісти
Мене не цікавить
Я тебе за язика не тягнув.
Ти покликав - я прийшов.
Тепер твій зуб у моєму розпорядженні.
Що захочу, те й зроблю.
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05.09.2022 12:53 Відповісти
Я тебе не кликав, а знав що ти тут і відслідковуєш такі теми. Ти дуже прогнозований.
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05.09.2022 13:00 Відповісти
І що скаже?Ізраїль дав залізний купол на Умань,чи свій спецназ для охорони хасидів?Не дав.То про що тоді говорити.Ми не можемо гарантувати безпеку для хасидів.Якщо Ізраїль може,ми ж тільки "за".
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05.09.2022 12:42 Відповісти
Які дурнуваті люди бувають. Це про Вас. На біса нам "залізний_купол". Ви хоч уявляєте на захист проти яких обстрілів він призначений?

І яке Ваше діло до того, що хасиди їдуть на свій страх і ризик?
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05.09.2022 14:40 Відповісти
от войны меньше грязи чем от этих, простигоспади, людей
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05.09.2022 12:36 Відповісти
пусть приезжают с куполом
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05.09.2022 12:42 Відповісти
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05.09.2022 12:48 Відповісти
Если правительство Израиля выделит одно авиазвено F-35 для прикрытия района празднования Рош-ха-Шана, то хасиды могут оставаться в Умани до окончания военных действий на территории Украины. Да и аэродром в Умани станет градообразующим предприятием.
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05.09.2022 12:51 Відповісти
Хто приїхав - зразу на навчання, потім на фронт. Інакше, чого їхати туди, де іде така війна??
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05.09.2022 12:54 Відповісти
Нехай щастить.
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05.09.2022 13:12 Відповісти
У НАС война, гибнут люди , а им всё *****, еврей украинцев за
людей не считают. Назовите страну, где так могло это происходить
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05.09.2022 13:16 Відповісти
Вам нема чим перейматись, тільки долею пейсатих… того цадіка взагалі перенести в Харків - 100% не бомбитимуть
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05.09.2022 13:17 Відповісти
просимо??? а чим жидраіль поміг Україні? НІЧИМ! хай ідуть до д*упи.
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05.09.2022 13:19 Відповісти
Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.

1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
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05.09.2022 13:22 Відповісти
хасиди хочуть-таки втягти Ізраїль у війну з Мордором на боці України?.. чи втягти у війну - і втікти?
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05.09.2022 13:33 Відповісти
Давно пора той фейковий прах цадика передати в хасидам в Ізраїль і нарешті позбавити місто від щорічного шабашу. Альтернатива це знищення фейкової могилки в результаті прямого влучання ракети або бомби.
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05.09.2022 13:38 Відповісти
 
 