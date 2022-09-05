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арешт (1627) війна (56290) зрада (401) СБУ (10016) Азов (678)

Зрадника, який здавав ворогу позиції "Азову", засуджено до 16 років позбавлення волі, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арешт

Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Серед них – уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону "Азов". Потім він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу. З початком повномасштабного вторгнення РФ "повернула" його в Україну", - йдеться у повідомленні.

Чоловік мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові.

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Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10-ти.
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Топ коментарі
+10
А що робити зі зрадниками, які 3 роки крали, брехали та оборону на голу дупу перетворили?
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05.09.2022 13:04
+10
а скільки дадуть зраднику що відправив Азов в полон, набрехавши що були надані гарантії від ООН та ЧХ?
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05.09.2022 13:29
+6
За такое нужно сажать пожизненно. ведь они своими действиями убили тысячи граждан Украины. Госизмена во время войны-это должна быть высшая мера наказания
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05.09.2022 13:26
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05.09.2022 12:47 Відповісти
мало....такие твари не имеют право на жизнь
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05.09.2022 13:11 Відповісти
Яка саме країна Близького Сходу?
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05.09.2022 12:51 Відповісти
Єгипет
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05.09.2022 12:58 Відповісти
Бахрейн певне)
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05.09.2022 12:53 Відповісти
Його засуджено до 16 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в понеділок.
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05.09.2022 12:58 Відповісти
А що робити зі зрадниками, які 3 роки крали, брехали та оборону на голу дупу перетворили?
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05.09.2022 13:04 Відповісти
Какое значение имеет персона?Вор должен сидеть в тюрьме.Следствие,суд ,тюрьма.
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05.09.2022 13:09 Відповісти
...точняк!
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05.09.2022 15:11 Відповісти
так вони зараз головні борцуни , навіть в баню не ходять і не бриються ... щоб їх воші вже жжерли .
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05.09.2022 14:07 Відповісти
Хай він там і здохне від гангрени сраки...
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05.09.2022 13:12 Відповісти
За такое нужно сажать пожизненно. ведь они своими действиями убили тысячи граждан Украины. Госизмена во время войны-это должна быть высшая мера наказания
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05.09.2022 13:26 Відповісти
Исключительная-расстрел
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05.09.2022 14:49 Відповісти
Расстрелы, это папуасский метод.
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05.09.2022 15:28 Відповісти
а скільки дадуть зраднику що відправив Азов в полон, набрехавши що були надані гарантії від ООН та ЧХ?
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05.09.2022 13:29 Відповісти
Це неправда. Ніяких гарантій ні ООН ні Червоний Хрест не давали, тому, що нічого не могли б гарантувати. Ці "контори" вже дали офіційну заяву на цю тему.
Не треба шукати "горбатих" там де їх немає. Цей наратив розповсюдила ОПа з метою перекласти провал на когось іншого.
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05.09.2022 15:11 Відповісти
Кормить його тепер 16 років
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05.09.2022 13:47 Відповісти
Випустять років через три...
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05.09.2022 14:36 Відповісти
Завалят его зеки.Инфа сотка. Набутылят точно
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05.09.2022 14:48 Відповісти
А у нас дают 16 лет? Я знаю дают максимально 15. Если начудил на большее, дают пожизненное.
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05.09.2022 15:16 Відповісти
А що це за термін - 16 років? Начебто ж після 15-ти йде довічне?
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05.09.2022 16:01 Відповісти
 
 