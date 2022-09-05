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армія РФ (13455) безпілотник (2086) війна (56290) Іран (1340) дрони (2474) Ігнат (698)

Іранські безпілотники в РФ - не такі страшні, як їх малюють, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник,іран

Повітряні сили України мають великий бойовий досвід збиття дронів, і ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля що й решту БПЛА, які застосовує ворог.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Він пояснив, що іранські безпілотники можуть нести втричі більше озброєння, ніж "Байрактари". Але при цьому залишаються для українських ракетників звичайними цілями.

"Це звичайна ціль, яку будуть збивати наші зенітні ракетні війська. Як це роблять зараз з "Орланами", з "Форпостами" російськими. Єдине, що потрібно робити поправку на те, що це - сучасний ударний дрон. Але ми не знаємо якість його виробництва, тому що Іран його складав не зовсім чесно з контрабандних частин, бо країна під санкціями", - сказав Ігнат.

Читайте: В армії РФ проблеми з експлуатацією іранських безпілотників, - Reuters

Він додав, що керувати таким дроном непросто: екіпаж щонайменше з двох осіб має пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитись завдавати ударів по наземних цілях.

"Будемо сподіватися, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники будуть збивати їх, як і решту БПЛА ворога", - додав Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вважають, що отримані від Ірану дрони Росія використає в Україні, - CNN

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФбойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

За даними ЗМІ, Росія отримала від Ірану сотні безпілотників та збирається використати їх у війні проти України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Так Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытремся и будем терпеть?
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05.09.2022 12:55
+16
Не має вирішувати, але і дипвідносини з ними нам наразі не потрібні! Як і з білорусами...
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05.09.2022 13:01
+8
То му що як мінімум це не дружній шаг по відношенню до України.
І допомога агресору.
Тому Іран автоматично переходе до країн агресорів і стає в один ряд до рашки і білорусів.
Після перемоги України, наш уряд повинен цілеспрямовано робити все на міжнародній арені щоб Іран був в ізоляції до розпаду ірану як країни, або визнання іраном своєї провини, каяття і компенсацій.
Це буде добрим стимулом більше нікому в цьому світі не ставати на сторону наших ворогів.
Ну або обтертися і чекати коли все повернется на те як було до війни - всі будуть торгувати з рашкою і іншими нашими ворогами і поставляти їм озброєння, а потім рашка знову нападе на Україну.
Вибір простий як дошка.
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05.09.2022 13:21
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Так Украина разорвет отношения с Ираном или мы молча вытремся и будем терпеть?
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05.09.2022 12:55 Відповісти
Чого б це, Україна має вирішувати кому Тегеран може продавати зброю?
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05.09.2022 13:00 Відповісти
Не має вирішувати, але і дипвідносини з ними нам наразі не потрібні! Як і з білорусами...
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05.09.2022 13:01 Відповісти
То му що як мінімум це не дружній шаг по відношенню до України.
І допомога агресору.
Тому Іран автоматично переходе до країн агресорів і стає в один ряд до рашки і білорусів.
Після перемоги України, наш уряд повинен цілеспрямовано робити все на міжнародній арені щоб Іран був в ізоляції до розпаду ірану як країни, або визнання іраном своєї провини, каяття і компенсацій.
Це буде добрим стимулом більше нікому в цьому світі не ставати на сторону наших ворогів.
Ну або обтертися і чекати коли все повернется на те як було до війни - всі будуть торгувати з рашкою і іншими нашими ворогами і поставляти їм озброєння, а потім рашка знову нападе на Україну.
Вибір простий як дошка.
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05.09.2022 13:21 Відповісти
Буде й далі зерном торгувати, як завжди
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05.09.2022 13:03 Відповісти
Не раскачивайте рояль или пианино.
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05.09.2022 13:07 Відповісти
Надо еще собрать статистику - сколько орков окобзонятся от своих же БПЛА.
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05.09.2022 14:24 Відповісти
Та ще і в руках з жопи.
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05.09.2022 12:55 Відповісти
Вони(іран) по нам безпілотниками а ми їх зерном закидаємо
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05.09.2022 13:06 Відповісти
Зерно продамо - купимо байрактари - і по кацапні - вогонь!!!
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05.09.2022 13:09 Відповісти
Не кажи ГОП, поки не перескочиш.

Як зіб'єте, тоді ми разом порадіємо!
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05.09.2022 13:12 Відповісти
ну от нахіба тупорилим іранцям "палити" якості своєї, ну ніякої, продукції, яка таки змогла злетіти???
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05.09.2022 13:31 Відповісти
Влада Ірану - одна із найбільш кончених у світі! Замість того, щоб скористатися моментом, провести переговори про зняття частини санкцій і завалити Захід нафтою і газом на мільярди, вони продають безпілотники. Порівняно з потенційними прибутками від нафти і газу гроші від продажу безпілотників москалям - мізер!
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05.09.2022 13:34 Відповісти
розривати відносини не потрібно
а поставляти зерно не треба
і виставити космічну ціну за збитий боїнг
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05.09.2022 13:37 Відповісти
Іран це прокладка, через яку рашка намагається купити китайськи БПЛА, щоб Китай уникнув санкції
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05.09.2022 13:56 Відповісти
Украина уже разорвала дипломатические отношения с Ираном и выдворила кремлевских шлюх со своей территории?
- нет?
- почему?
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05.09.2022 14:40 Відповісти
 
 