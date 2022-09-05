Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці тимчасово окупованого Криму залишають півострів, побоюючись призову до російської армії.
Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Місцеві жителі виїжджають через Грузію, Вірменію, Туреччину та інші країни", - зазначила Ташева, додавши, що загарбники незабаром розпочнуть осінню призивну кампанію.
За її словами, вибратися з тимчасово окупованого півострова на підконтрольні Україні території через Херсонську та Запорізьку області складно.
Топ коментарі
+11 5 копійок
показати весь коментар05.09.2022 13:04
+7 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар05.09.2022 13:26
+7 cimbitep
показати весь коментар05.09.2022 13:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Господи вмієш же закручувати