УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10003 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
4 148 13
війна (56290) Крим (12755) окупація (5826) Ташева (65)

Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,обшук

Мешканці тимчасово окупованого Криму залишають півострів, побоюючись призову до російської армії.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місцеві жителі виїжджають через Грузію, Вірменію, Туреччину та інші країни", - зазначила Ташева, додавши, що загарбники незабаром розпочнуть осінню призивну кампанію.

За її словами, вибратися з тимчасово окупованого півострова на підконтрольні Україні території через Херсонську та Запорізьку області складно.

Також читайте: Ми повернемо свободу Криму й усім нашим людям на півострові, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
А шош таке?
показати весь коментар
05.09.2022 13:04
+7
..а как же референдум и камни с неба - вы жЕ в родной говени, дебилы-предатели?
показати весь коментар
05.09.2022 13:26
+7
згадали, потвори, що в них є паспорт громадянина України. а до цього пам'ять відшибло наглухо.
показати весь коментар
05.09.2022 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
a sho take ? jak zhe radnaja govenj ?
показати весь коментар
05.09.2022 13:03 Відповісти
Камни с неба. 😜
показати весь коментар
05.09.2022 13:05 Відповісти
ги-ги..то Ви вірно сказали - гОвЕнь - саме на це перетворили Крим раїсяни з крисчанами(((
показати весь коментар
05.09.2022 14:48 Відповісти
А шош таке?
показати весь коментар
05.09.2022 13:04 Відповісти
бо фашизм такий підступний
показати весь коментар
05.09.2022 14:50 Відповісти
Призов з неба?!
показати весь коментар
05.09.2022 13:07 Відповісти
ot kobZona
показати весь коментар
05.09.2022 13:09 Відповісти
і чого боятися!! ну грохнуть тебе, прикопають,,
показати весь коментар
05.09.2022 13:23 Відповісти
..а как же референдум и камни с неба - вы жЕ в родной говени, дебилы-предатели?
показати весь коментар
05.09.2022 13:26 Відповісти
згадали, потвори, що в них є паспорт громадянина України. а до цього пам'ять відшибло наглухо.
показати весь коментар
05.09.2022 13:30 Відповісти
8 років мешканці Криму тішились з "операції прикриття" на Донбасі. Якби не війна там то Україна звільняла б Крим. Їм була пофіг загибель "руzкіх", знищення заводів і шахт. Іншими словами, відносний добробут і відсутність боїв в Криму оплачували кацапи і сепаратисти своєю кровю. А тепер доведеться заплатити за це повну ціну - кацапам (за "захист") і нам (за зраду). Тепер Крим між молотом і наковальнею і хто з хитродупих крисьчан-колаборантів залишиться живим, здоровим і збереже майно улюблене вже велике питання...
показати весь коментар
05.09.2022 14:43 Відповісти
Хотіли російських пенсій, падлюки? Ну, розплачуйтесь тепер життями своїх онуків. А іншу плату кацапстан не бере!
показати весь коментар
05.09.2022 15:19 Відповісти
А там багато хто від дурості позбувся паспорта України і зараз така карма ...
Господи вмієш же закручувати
показати весь коментар
05.09.2022 15:51 Відповісти
 
 