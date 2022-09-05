Кримчани виїжджають через треті країни, щоб уникнути призову в армію РФ, - Ташева

Мешканці тимчасово окупованого Криму залишають півострів, побоюючись призову до російської армії.

Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місцеві жителі виїжджають через Грузію, Вірменію, Туреччину та інші країни", - зазначила Ташева, додавши, що загарбники незабаром розпочнуть осінню призивну кампанію.

За її словами, вибратися з тимчасово окупованого півострова на підконтрольні Україні території через Херсонську та Запорізьку області складно.

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