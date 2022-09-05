На Херсонщині окупанти депортують дітей, позбавлених батьківського піклування, до Москви, мародерять, крадуть та вбивають місцевих, - Нацполіція
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За минулі дві доби поліція відкрила 23 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та їхніми поплічниками на території Херсонщини. В області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування, викрадення священнослужителів, численні випадки мародерства, поєднаного із вбивством місцевого населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"У колабораційній діяльності викрито лікарку-педіатра, яку окупаційна влада призначила виконувачкою обов’язків керівника "державної бюджетної установи охорони здоров’я". Колаборантка співпрацює з країною-агресором, заклад відвідують депутати держдуми РФ. Зрадниця періодично приймає від окупаційної влади гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів, продуктів харчування та засобів гігієни. Ця діяльність висвітлюється пропагандистськими ЗМІ. Також стало відомо, що за сприяння місцевих колаборантів із вказаного закладу планується примусова депортація до Москви чотирьох вихованців віком від 11 місяців до 2-х років нібито для проходження курсу лікування. Двох дітей невстановлені люди уже вивезли в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від жителів окупованих населених пунктів Бериславського та Генічеського районів надходять численні повідомлення про мародерство з боку військовослужбовців армії РФ.
"Окупанти вивозять побутову техніку, речі та меблі на вантажних автомобілях. А в Генічеську невстановлені військові РФ вбили чоловіка, після чого розграбували його квартиру. В області зафіксовані викрадення 7 мирних мешканців:
- у Голій Пристані та Новій Каховці військовослужбовці РФ викрали двох чоловіків;
- в Херсоні окупанти викрали жінку;
- у Херсонському районі озброєні російські військові викрали з храму священника та двох місцевих жителів;
- у Каховському районі російські військові захопили в полон жителя одного з сіл, відомо, що чоловіка катують.
Не припиняються обстріли армією РФ населених пунктів Бериславського району, на жаль, є загиблі та поранені, зруйновано цивільну інфраструктуру", - йдеться у звіті Нацполіції.
На деокупованих територіях поліцейські фіксують наслідки чергових ворожих обстрілів на місцях подій, документують кожен факт пошкодження та руйнування майна громадян, записують свідчення місцевих мешканців щодо злочинів відносно мирного населення. Всі зібрані матеріали долучаються до кримінальних проваджень.
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ихвождинаши олигархи и избранные люди страны ...
"спасібА" усИм президентам України за те, що озброїли грошовитих та корисних: ідіотів (типу ківи-шурфичів..) та зрадників типу (монтян-ковальов-мурайєв..) та обезброїли простих УКРАЇНЦІВ
у кацапів такої можливості нема ізначально - вони, дебіли, гинуть за пєтуха-путіна, навіть не за свою міфічну РоZZію, яка на фуй кому всралася, нафік кому потрібна, пожили там - знаємо
«полякав БИ», писати легше чим зробити.
А зробити можуть і роблять ті хто навчені, готові і вміють при чому в ******** умовах ведення бойових дій. Просто «пістоль проти танка» (і ще купа факторів - даремна жертва.
Для довідки: 1Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.