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На Херсонщині окупанти депортують дітей, позбавлених батьківського піклування, до Москви, мародерять, крадуть та вбивають місцевих, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пропаганда,окупанти

За минулі дві доби поліція відкрила 23 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та їхніми поплічниками на території Херсонщини. В області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування, викрадення священнослужителів, численні випадки мародерства, поєднаного із вбивством місцевого населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"У колабораційній діяльності викрито лікарку-педіатра, яку окупаційна влада призначила виконувачкою обов’язків керівника "державної бюджетної установи охорони здоров’я". Колаборантка співпрацює з країною-агресором, заклад відвідують депутати держдуми РФ. Зрадниця періодично приймає від окупаційної влади гуманітарну допомогу у вигляді лікарських засобів, продуктів харчування та засобів гігієни. Ця діяльність висвітлюється пропагандистськими ЗМІ. Також стало відомо, що за сприяння місцевих колаборантів із вказаного закладу планується примусова депортація до Москви чотирьох вихованців віком від 11 місяців до 2-х років нібито для проходження курсу лікування. Двох дітей невстановлені люди уже вивезли в невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від жителів окупованих населених пунктів Бериславського та Генічеського районів надходять численні повідомлення про мародерство з боку військовослужбовців армії РФ.

"Окупанти вивозять побутову техніку, речі та меблі на вантажних автомобілях. А в Генічеську невстановлені військові РФ вбили чоловіка, після чого розграбували його квартиру. В області зафіксовані викрадення 7 мирних мешканців:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загарбники заборонили херсонцям перетинати Дніпро

- у Голій Пристані та Новій Каховці військовослужбовці РФ викрали двох чоловіків;

- в Херсоні окупанти викрали жінку;

- у Херсонському районі озброєні російські військові викрали з храму священника та двох місцевих жителів;

- у Каховському районі російські військові захопили в полон жителя одного з сіл, відомо, що чоловіка катують.

Не припиняються обстріли армією РФ населених пунктів Бериславського району, на жаль, є загиблі та поранені, зруйновано цивільну інфраструктуру", - йдеться у звіті Нацполіції.

На деокупованих територіях поліцейські фіксують наслідки чергових ворожих обстрілів на місцях подій, документують кожен факт пошкодження та руйнування майна громадян, записують свідчення місцевих мешканців щодо злочинів відносно мирного населення. Всі зібрані матеріали долучаються до кримінальних проваджень.
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Топ коментарі
+4
В мене одне питання до влади,президент який визнав, що мав інформацію задовго до 24 лютого,а отже невжив заходів до забезпечення безпеки зокрема дітей які позбавленні батьківського піклування і відповідальність за яких повністю покладено на державу.От скажить чи підпадають ці дії до формулювання -службова недбалість Стаття 366 ККУ ??
Для довідки: 1Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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05.09.2022 13:34
+4
Будете здивовані, але більшість африканців продали європейцям самі африканці, їх вожді. Європейці не дуже вміли бігати по саванні чи джунглям за кожним негром.
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05.09.2022 13:38
+3
Вова казав , що боявся втратити 7 млрд .$ , а тепер через його ненажерливість катують і вбивають українців ! Вова , коли ти вже здохнеш ?
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05.09.2022 13:30
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в древние времена американцы депортировали африканцев на америку ...... а потом потомок африканцев стал президентом штатов.....
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05.09.2022 13:21 Відповісти
Будете здивовані, але більшість африканців продали європейцям самі африканці, їх вожді. Європейці не дуже вміли бігати по саванні чи джунглям за кожним негром.
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05.09.2022 13:38 Відповісти
хм, ничего не изменилось, прям как сейчас - все ресурсы, армию, землю, экономику и жизнь людей украли и прОдали ихвожди наши олигархи и избранные люди страны ...
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05.09.2022 14:00 Відповісти
..відсутність легальної, достУпної зброї дУже допомагає окупанту..
"спасібА" усИм президентам України за те, що озброїли грошовитих та корисних: ідіотів (типу ківи-шурфичів..) та зрадників типу (монтян-ковальов-мурайєв..) та обезброїли простих УКРАЇНЦІВ
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05.09.2022 13:22 Відповісти
І що вони мали бзробити з пістолетами і карабінами проти регулярної армії?
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05.09.2022 14:38 Відповісти
..коли в тебе таки є зброя і коли ти таки чоловІк, то навіть загинути ти можеш з честю (якщо вона в тебе є).. а не як баран на закланні... ми усі колись здохнемо, та у нас є можливість загинути ЛЮДИНОЮ..
у кацапів такої можливості нема ізначально - вони, дебіли, гинуть за пєтуха-путіна, навіть не за свою міфічну РоZZію, яка на фуй кому всралася, нафік кому потрібна, пожили там - знаємо
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05.09.2022 15:00 Відповісти
Прямо якийс «шлях самурая». Можеш один раз вистрелити в танк, і померти (можу ще прикладів написати). А можеш включити мозок і пів року в тилу збирати розвіддані. Ні кому не потрібні жертви заради жертви. Але і їх було достатньо.
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05.09.2022 16:09 Відповісти
..не самурай, та й не моє це.. але полялякав би віч на віч, "теоретик війни" або тупо дермаківській бот, Snart 04червня2022року народження, після трьох тижнів під реАльними обстрілами, коли все у житті дУже міняється, коли сусідська хата 20 метрів через дорогу, стає нічим (залишки її вже вивезли на смітник), а у твоєї - вилітають усі вікна і на твоїй підлозі охолоджується, поплавши пластик, "труба" від ракети, мало не спаливши і твою, роками зароблену власність..
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05.09.2022 17:01 Відповісти
Відсилка до «дермаковський бот» говорить, що ви не хочете визнати помилку. Я вам співчуваю за пережите. Я з тимчасово (вже пів року) окупованих територій, жалітися не буду.
«полякав БИ», писати легше чим зробити.
А зробити можуть і роблять ті хто навчені, готові і вміють при чому в ******** умовах ведення бойових дій. Просто «пістоль проти танка» (і ще купа факторів - даремна жертва.
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05.09.2022 17:17 Відповісти
Вова казав , що боявся втратити 7 млрд .$ , а тепер через його ненажерливість катують і вбивають українців ! Вова , коли ти вже здохнеш ?
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05.09.2022 13:30 Відповісти
только после тебя. устал ты всех тута своими руззкими хрюками .
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05.09.2022 13:35 Відповісти
В мене одне питання до влади,президент який визнав, що мав інформацію задовго до 24 лютого,а отже невжив заходів до забезпечення безпеки зокрема дітей які позбавленні батьківського піклування і відповідальність за яких повністю покладено на державу.От скажить чи підпадають ці дії до формулювання -службова недбалість Стаття 366 ККУ ??
Для довідки: 1Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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05.09.2022 13:34 Відповісти
а че тута рузкие на мове вякають ? куды ФСБ глазееть ?
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05.09.2022 13:43 Відповісти
Ти русскій?
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05.09.2022 14:34 Відповісти
неа. но могу на собачьем и котячьем гутарить . а уж по рузки хрюкать так ваапче. хрюки издаваемые вражескими рускими унтерменшами нужно понимать дабы скрепно их унтерменьшить.
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05.09.2022 14:55 Відповісти
 
 