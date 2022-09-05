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війна (56290) Костенко Роман (171) Таран Андрій (260)

Таран був поставлений ОП для зриву підготовки до війни з РФ, його першого потрібно відправити на допит, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

таран

Ексочільник Міноборони Андрій Таран був людиною, на якій Україна втратила час для підготовки до війни з РФ.

Про це в інтерв'ю НВ заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"З моєї точки зору, (Таран. - Ред.) це людина, яку першу потрібно на допит за зрив підготовки до війни з РФ. Тому що він для цього, я вважаю, і був поставлений керівництвом Офісу Президента. Для того, щоб зірвати всі ці процедури", - сказав парламентар.

Костенко зазначив, що призначення Тарана послом у Словенії викликає питання.

"Всі люди, які в Міноборони зараз на ключових посадах, вони всі призначаються через Офіс Президента, тому тут потрібно розуміти, хто цих людей призначає. Тому що я говорив із заступниками щодо цього. Навіть заступників заступників потрібно йти й узгоджувати в Офіс Президента, щоб їх призначили", - наголосив нардеп.

Парламентар згадав, що коли міністром оборони був Таран, то він приходив на засідання Комітету ВР та був людиною, яка "взагалі не розбирається в питаннях оборони".

"Питання зриву держоборонзамовлення постійно стояло. І замовлення, які робилися безпосередньо Міноборони через Генштаб, вони теж не відповідали вимогам, які були саме для війни. В цілому фінансування армії було не на досить високому рівні саме для підготовки до війни. Ми будували дороги. Коли Таран прийшов, він сказав, що ми в НАТО не йдемо, це нам не потрібно. Це людина (Таран. - Ред.), на якій ми втратили час для підготовки до війни. Був Загороднюк, в нього були прориви, він тільки почав, а потім побачили, що "ми не туди йдемо, треба свою людину", поставили Тарана", - додав Костенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
Починати теба з вови оманського, щоб не кришував крис.
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05.09.2022 14:04
+72
Яка різниця як висловився шановний пан Костенко поки країною "рулить" ОП на чолі зі зрадником Дєрмаком, тупоголового холуя Тарана ніхто допитувати не буде із зрозумілих причин. На себе це шобло виходити точно не буде, є лишень маленький шанс що таран спробує політати з верхніх етажів чи щось подібне.
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05.09.2022 13:56
+71
Костенко дуже м'якенько висловився.
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05.09.2022 13:44
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Яка ж гнида цю вошу поставила здати Україну
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05.09.2022 18:13 Відповісти
Заслані від кремля. І таких ціла Зе партія
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05.09.2022 18:15 Відповісти
Таран це тілько перша ластівка, там ОПі такеее кубло на п'ять Нюрнбергів вистаче. Але не на часі Дочекаємося Перемоги, а втеди...буде кожному катюзі по заслузі.
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05.09.2022 18:23 Відповісти
-Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно екс-керівника СБУ Баканова, та не порушені кримінальні справа щодо його злочинів:
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
- Чому ФСБ-ий зрадник та ворог України Єрмак, він же Тимофій він же Козирь, ще й досі знаходиться при владі та має доступ до вищої воєнної таємниці, а зараз вже й до контролю всієї зброї України;
- Чому влада нічого не робить щодо зрадника з СБУ Наумова, та не вимагає його екстрадиції з Сербії?
- Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно колоборанта - зрадника першого заступника РНБО Демченко?
- Хто на вищому рівні Країни дав дозвіл зраднику та колоборанту Портнову втікти з країни?
- Та ще багато чому та хто……?
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05.09.2022 18:41 Відповісти
ви ж чудово розумієте,що це одна й та сама людина,всі ми її знаємо,а дехто ще й вважає геніальним полководцем....
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05.09.2022 20:28 Відповісти
Это же надо, озарило через 3 года! Долго видать сомневался и размышлял.
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05.09.2022 18:46 Відповісти
"Ми будували дороги"- не ми будували, а вони для рашиської техніки, вони виконували спецоперацію кремля "слуга народу". Невже до цих пір до когось це не доходить?
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05.09.2022 19:00 Відповісти
За війною гряде війна...
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05.09.2022 19:23 Відповісти
,, Вернул как не освоенные 40 миллиардов гривен выделенные на армию- раздерибанили через Бенины фирмы по ремонту дорог - это перед войной. Украину Зеломойский продал Путлеру , только случайно ( благодаря теробороне и отдельным частям - Раша дошла до Подола Все подготовили для ,, слива,,- Ермак наверное должен был вручать хлеб- соль.
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05.09.2022 19:33 Відповісти
чому саме поставили Тарана на МО. Таран працював у військовій розвідці(ГРУ) там же працював і єрмака батько,єрмака убієнний брат, шарапов починав,ще ряд персон. Вже арештували бувшого помічника Тарана в ГУРМО, генерала як шпигуна. Єрмак із самого початку проліз в Оборонпром в спостережну раду і валив разом із Шарапом усю програму МО. А послом поставили, щоб у випадку чого, мав би можливість остаточно утекти.
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05.09.2022 20:31 Відповісти
Вот тебе и таран-таракан, какую подлянку он сволочь прокрутил. Ну, а кто за этим стоит, ну конечно же, наш "не лох", наш "любимый" **********. Только лишь он один всё снимает и всё назначает. Вот по этому, их двоих надо привлечь к ответственности.
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05.09.2022 20:41 Відповісти
Как же тебя,в подполье не раскусили???А как ты меня,раскусишь...?Я поезда под откосы пускал,немцев стрелял!!!Ликвидация(с).
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05.09.2022 21:57 Відповісти
ОП - офіс прєдатєлєй.
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05.09.2022 22:55 Відповісти
Кремль лише інструмент глобалістів Бнай-Бріт і Мальтійського ордену. Таким самим інструментом є Хабад з Коломойським.

Папа Римський показував цей прапор як запитання мальтійцям, що ж ви пі-си робите.
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05.09.2022 23:33 Відповісти
Зелені куски лайна, зелю під суд, яким потрібно бути дурником , та що писати клоу
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06.09.2022 00:36 Відповісти
В судах - мерзотні судді, що знищують країну, в поліції тупорилі як вже доведено злочинці. З цими потрібно як зі зрадниками?
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06.09.2022 07:28 Відповісти
То вони так зробили всіх разом 73 відсотки
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06.09.2022 08:42 Відповісти
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