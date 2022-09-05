Таран був поставлений ОП для зриву підготовки до війни з РФ, його першого потрібно відправити на допит, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Ексочільник Міноборони Андрій Таран був людиною, на якій Україна втратила час для підготовки до війни з РФ.
Про це в інтерв'ю НВ заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
"З моєї точки зору, (Таран. - Ред.) це людина, яку першу потрібно на допит за зрив підготовки до війни з РФ. Тому що він для цього, я вважаю, і був поставлений керівництвом Офісу Президента. Для того, щоб зірвати всі ці процедури", - сказав парламентар.
Костенко зазначив, що призначення Тарана послом у Словенії викликає питання.
"Всі люди, які в Міноборони зараз на ключових посадах, вони всі призначаються через Офіс Президента, тому тут потрібно розуміти, хто цих людей призначає. Тому що я говорив із заступниками щодо цього. Навіть заступників заступників потрібно йти й узгоджувати в Офіс Президента, щоб їх призначили", - наголосив нардеп.
Парламентар згадав, що коли міністром оборони був Таран, то він приходив на засідання Комітету ВР та був людиною, яка "взагалі не розбирається в питаннях оборони".
"Питання зриву держоборонзамовлення постійно стояло. І замовлення, які робилися безпосередньо Міноборони через Генштаб, вони теж не відповідали вимогам, які були саме для війни. В цілому фінансування армії було не на досить високому рівні саме для підготовки до війни. Ми будували дороги. Коли Таран прийшов, він сказав, що ми в НАТО не йдемо, це нам не потрібно. Це людина (Таран. - Ред.), на якій ми втратили час для підготовки до війни. Був Загороднюк, в нього були прориви, він тільки почав, а потім побачили, що "ми не туди йдемо, треба свою людину", поставили Тарана", - додав Костенко.
Будь ласка, зачекайте...
Керівництво СБУ у Херсонській області та керівництво СБУ у Криму цілеспрямовано готували до здачі Півдня України. Це конкретні люди (генерали/полковники) із конкретними прізвищами.
Усі їх вже знають:
1. Начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.
2. Начальник УСБУ у Херсонській області Сергій Криворучко.
3. Голова Антитерористичного Центру СБУ у Херсонській області, підполковник Ігор Садохін.
4. Начальник головного управління УСБУ в АР Крим Олег Кулініч.
Це лише частина встановлених ворожих (російських) агентів, які брали активну участь у здаванні Південних областей нашої країни москалям.
Потрібно пам'ятати, що заступників Глави СБУ та Начальників обласних управлінь призначає своїм указом Президент. Подавав та погоджував кандидатури Глава СБУ (Баканов) та Голова ОП Єрмак із Татаровим. Відповідно Єрмак/Баканов та інші люди з найближчого оточення Зеленського несуть особисту відповідальність за здачу Півдня України.
- Чому ФСБ-ий зрадник та ворог України Єрмак, він же Тимофій він же Козирь, ще й досі знаходиться при владі та має доступ до вищої воєнної таємниці, а зараз вже й до контролю всієї зброї України;
- Чому влада нічого не робить щодо зрадника з СБУ Наумова, та не вимагає його екстрадиції з Сербії?
- Чому й досі не проводяться слідчі дії стосовно колоборанта - зрадника першого заступника РНБО Демченко?
- Хто на вищому рівні Країни дав дозвіл зраднику та колоборанту Портнову втікти з країни?
- Та ще багато чому та хто……?
Папа Римський показував цей прапор як запитання мальтійцям, що ж ви пі-си робите.