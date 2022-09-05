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Українські морпіхи знищили ворожий штурмовик СУ-25, 4 танки та склад з боєкомплектом, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни ВМС ЗС України завдали ударів по окупантах, знищивши десятки одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

4 вересня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

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"Протягом минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик СУ-25, 4 танки та склад з боєкомплектом. Також, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. в результаті чого знищено 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та 5 танків. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+37
Файно горить!
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05.09.2022 13:54
+28
"Тіло орка ляже в грунт!"(с)
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05.09.2022 13:56
+20
Наші котики! Героям слава ! Бережи вас Господь
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05.09.2022 14:30
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Файно горить!
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05.09.2022 13:54 Відповісти
"Тіло орка ляже в грунт!"(с)
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05.09.2022 13:56 Відповісти
Я то же, когда вижу точное попадание наших хлопцев, говорю "Ннна тебе!"
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05.09.2022 14:19 Відповісти
а я: привіт Елвису!
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05.09.2022 14:30 Відповісти
Schön!
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05.09.2022 14:25 Відповісти
Наші котики! Героям слава ! Бережи вас Господь
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05.09.2022 14:30 Відповісти
Хай у вас ручки не болять...)))
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05.09.2022 14:31 Відповісти
Красиво!!!!

Дякую!!
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05.09.2022 15:28 Відповісти
Молодец наш оператор. Так спокойно на тебе **** касапская.
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05.09.2022 14:35 Відповісти
Так спокійно робить добру справу - перетворює потвор на "хорошіх руських"
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05.09.2022 15:59 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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05.09.2022 18:37 Відповісти
Вимагаємо продовження банкету.
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05.09.2022 20:08 Відповісти
 
 