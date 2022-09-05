Українські морпіхи знищили ворожий штурмовик СУ-25, 4 танки та склад з боєкомплектом, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни ВМС ЗС України завдали ударів по окупантах, знищивши десятки одиниць техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

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4 вересня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

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"Протягом минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик СУ-25, 4 танки та склад з боєкомплектом. Також, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. в результаті чого знищено 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та 5 танків. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.