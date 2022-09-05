Спецназівці ГУР знищили склад бюлетенів для "референдуму" та базу ФСБ у Кам’янці-Дніпровській
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Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ГУР МО України.
"У кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби. Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено.
Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.
У результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.
Будь ласка, зачекайте...
плани , тому будемо й надалі вас знищувати всіма допустимими нам
способами 😡
Кам'янка-Дніпровська є районним центром, тобто адміністративним центром Кам'янсько-Дніпровського району. А Василівський район лише межує з Кам'янсько-Дніпровським районом.
Район створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року. До його складу увійшли: Енергодарська, Василівська, Дніпрорудненська, Кам'янсько-Дніпровська міські, Степногірська, Михайлівська селищні, Малобілозерська, Великобілозерська, Роздольська, Благовіщенська, Водянська сільські територіальні громади.
Раніше територія району входила до складу Василівського (1923-2020), Кам'янсько-Дніпровського, Михайлівського, Великобілозерського районів, ліквідованих тією ж постановою[2].
- тихо пішов...
немає значення був референдум чи ні якщо ми збираємося повертати ті території і скасовувати все що окупанти понаприймали.
бо ви так ще будете визнавати законне право московитів, що після 14 року поселилися в криму на зайняту землю.
-Галасуйте за... - З вулиці чутно приліт:
-Піііі...ЗДА!