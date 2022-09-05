УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9689 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 333 17
війна (56290) розвідка (3615) референдум (590) знищення (4092) Запорізька область (2559)

Спецназівці ГУР знищили склад бюлетенів для "референдуму" та базу ФСБ у Кам’янці-Дніпровській

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

разведчик,гур

Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ГУР МО України.

"У кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби. Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено.

Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці на окупованих територіях продовжують чинити спротив військам РФ, - розвідка Канади

У розвідці зазначають, що окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.

У результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
05.09.2022 14:53
+11
показати весь коментар
05.09.2022 15:00
+10
Кацапи , ідіть на ......й зі своім референдумом , бо це не входить в наші
плани , тому будемо й надалі вас знищувати всіма допустимими нам
способами 😡
показати весь коментар
05.09.2022 14:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи , ідіть на ......й зі своім референдумом , бо це не входить в наші
плани , тому будемо й надалі вас знищувати всіма допустимими нам
способами 😡
показати весь коментар
05.09.2022 14:47 Відповісти
Сдувся реферєндум.
показати весь коментар
05.09.2022 14:53 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 15:00 Відповісти
Все, провели референдум. Рашка іде на..уй.
показати весь коментар
05.09.2022 14:49 Відповісти
Все таки баржа пригодилась.
показати весь коментар
05.09.2022 14:51 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 14:53 Відповісти
"...окупованій Кам'янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). - ЦН"

Кам'янка-Дніпровська є районним центром, тобто адміністративним центром Кам'янсько-Дніпровського району. А Василівський район лише межує з Кам'янсько-Дніпровським районом.
показати весь коментар
05.09.2022 15:11 Відповісти
Василівський район - район Запорізької області в Україні, утворений 2020 року. Адміністративний центр - місто Василівка.

Район створено відповідно до постанови Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 року. До його складу увійшли: Енергодарська, Василівська, Дніпрорудненська, Кам'янсько-Дніпровська міські, Степногірська, Михайлівська селищні, Малобілозерська, Великобілозерська, Роздольська, Благовіщенська, Водянська сільські територіальні громади.

Раніше територія району входила до складу Василівського (1923-2020), Кам'янсько-Дніпровського, Михайлівського, Великобілозерського районів, ліквідованих тією ж постановою[2].
показати весь коментар
05.09.2022 15:27 Відповісти
- Тихо прийшов

- тихо пішов...
показати весь коментар
05.09.2022 15:11 Відповісти
красавчики!
показати весь коментар
05.09.2022 15:12 Відповісти
Я згоден з панею Верещук, всіх на окупованій території потрібно садити на дванадцять років.
показати весь коментар
05.09.2022 15:16 Відповісти
трохи зовсім тупо знищувати бюлетні бо це вказує на те, що ми вважаємо ті бюлетні важливими.

немає значення був референдум чи ні якщо ми збираємося повертати ті території і скасовувати все що окупанти понаприймали.

бо ви так ще будете визнавати законне право московитів, що після 14 року поселилися в криму на зайняту землю.
показати весь коментар
05.09.2022 15:43 Відповісти
Дуже чудово . тепер на часі - ліквідувати кількох голів, заступників і секретарів дільничих і окружних виборчих комісій. А решту продажної пиз.оти попередити про харакірі, щоб не з"являлися на т.з. "референдум".
показати весь коментар
05.09.2022 15:46 Відповісти
Рашиські варвари вам дорога тільки до пекла ,так що тікайте доки живі.
показати весь коментар
05.09.2022 15:47 Відповісти
Рейхферєндум проходить так:
-Галасуйте за... - З вулиці чутно приліт:
-Піііі...ЗДА!
показати весь коментар
05.09.2022 15:55 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показати весь коментар
05.09.2022 18:38 Відповісти
 
 