Війська РФ з "Ураганів" обстріляли Криворізький район, поранення дістали 3 особи, - ОВА

Російські окупанти обстріляли територію Дніпропетровської області, поранено 3 особи.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді росіяни двічі скерували свої "Урагани" на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані.



У місті понівечений газовід - сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали", - йдеться в повідомленні.

У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.

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