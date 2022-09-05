968 3
Війська РФ з "Ураганів" обстріляли Криворізький район, поранення дістали 3 особи, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли територію Дніпропетровської області, поранено 3 особи.
Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пообіді росіяни двічі скерували свої "Урагани" на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані.
У місті понівечений газовід - сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали", - йдеться в повідомленні.
У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьков Сумской
показати весь коментар05.09.2022 14:46 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар05.09.2022 14:56 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар05.09.2022 14:55 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...