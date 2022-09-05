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Війська РФ з "Ураганів" обстріляли Криворізький район, поранення дістали 3 особи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ураган

Російські окупанти обстріляли територію Дніпропетровської області, поранено 3 особи.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді росіяни двічі скерували свої "Урагани" на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані.

У місті понівечений газовід - сталася пожежа. Полум’я вогнеборці уже приборкали", - йдеться в повідомленні.

У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства.

Також читайте: Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Найближча точка від Апостолова - Високопілля, яке ЗСУ відвоювали. Звідки там Урагани?
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05.09.2022 14:46 Відповісти
ураган - до 35 км фигачит.
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05.09.2022 14:56 Відповісти
от суки. Если до Апостолово достают, значит совсем близко от нуля работают - из Хрещеновки, Любимовки... ураган - ***** не маленькая, спрятать от "глаз" тяжело, но как-то мало реакторов убивают по сравнению с артсистемами ((
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05.09.2022 14:55 Відповісти
 
 