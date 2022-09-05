У Харкові викрили письменника-пропагандиста з окупованої Горлівки, який заперечував існування України

За даними слідства, письменник з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії РФ.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, у березні він дав інтерв'ю одному з російських каналів, в якому публічно виправдав російське вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.



У березні під час інтерв‘ю для російського каналу літературний діяч псевдореспублік розповів, що саме українські військові 8 років бомбили та знищували Донбас. Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо з 2014 року України як держави більше не існує.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у поширеннні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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