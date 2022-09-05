У Харкові викрили письменника-пропагандиста з окупованої Горлівки, який заперечував існування України
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За даними слідства, письменник з тимчасово окупованої Горлівки Донецької області, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії РФ.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, у березні він дав інтерв'ю одному з російських каналів, в якому публічно виправдав російське вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.
У березні під час інтерв‘ю для російського каналу літературний діяч псевдореспублік розповів, що саме українські військові 8 років бомбили та знищували Донбас. Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо з 2014 року України як держави більше не існує.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у поширеннні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
В Харькове поприятней.
заробляти рашинське бабло за брехню !!
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- Ваша профессия?
- Поэт.
- В карточке сказано «писатель».
- Это почти тоже самое.
- Тут не существует «почти». Что вы подразумеваете под словом «поэт»?
- Это значит писать, не будучи писателем.(с)
ніяких підвалов СБУ не вистачить щоб їх трохи вилікувати від їхніх хвороб
є Путіно-дрочери, є Пушкіно-дрочери, є Жукова-дрочери, є Гепочка-дрочери, є ОПЗЖ-дрочери, є ЗЕленоКурви-дрочері
які завгодно курви водяться у Харкові
а в моєму будинку навіть мешкала курва Леніно-дрочерша
вона збирала з усього району (Московського до речі) бюсти Леніна, зі школ та інших місць
й жила в квартирі, повній бюстами Леніна, декільками кішками та собачкої
И шо, 6 месяцев нужно чтобы найти это ЧМО?
Нах*я воно тут між людей - хай п*здує до своєї біофауни...
Там навіть у нього це краще буде виходити!
Душевніше, правдоподібніше, з приступами поносу...
на ***в радную говєнь, у горлауку, к сваім, к лішнєхрамасомним-іншочелюстним мишебратьям!
А якщо серйозно - влада тупо заїбала няньчиться з ******** запроданцями. Якого біса? У нас війна! До стінки поставили, організували безглузде самогубство трьома кулями в потилицю, і хай у кабздона на концерті тусить, **** чорнорота, пєйсатєль ****. Правда в тому, що якщо ми не робитимемо того, що необхідно, по відношенню до ворогів, то вороги робитимуть це по відношенню до нас!