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ЗСУ ліквідували до 400 окупантів та пошкодили 100 одиниць ворожої техніки в Кремінній на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

За підсумками останніх тижнів, у тимчасово окупованій Кремінній Луганської області українські військові ліквідували до 400 російських окупантів. Окрім цього, бійці ЗСУ вивели з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 5 вересня, 

повідомив

голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У Кремінній чудові результати для ЗСУ – після "бавовни" зруйновано декілька будівель, де розташовувались російські військові: втрати становлять до 400 осіб особового складу, близько 100 одиниць техніки вийшло з ладу", - ідеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
СЛАВА ЗСУ!
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05.09.2022 15:01
+18
сподіваюсь, що ці втрати безповоротні...
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05.09.2022 15:03
+13
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05.09.2022 15:05
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СЛАВА ЗСУ!
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05.09.2022 15:01 Відповісти
на луганщині 400, на донетчині 300, на херсонщині 400, а чомусь в щоденному звіті буде 300-350
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05.09.2022 15:34 Відповісти
спочатку прочитайте , потім коментуйте . ''За підсумками останніх тижнів, у тимчасово окупованій Кремінній Луганської області українські військові ліквідували до 400 російських окупантів. Окрім цього, бійці ЗСУ вивели з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3365194 ''
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05.09.2022 16:05 Відповісти
сподіваюсь, що ці втрати безповоротні...
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05.09.2022 15:03 Відповісти
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05.09.2022 15:05 Відповісти
Повторіть на біс, славні ЗСУ!
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05.09.2022 15:13 Відповісти
здесь 49.0503136, 38.2421815 ничего не прячут?
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05.09.2022 15:14 Відповісти
якщо це правда, то це означає, що в Кремінній функціонує підпілля. Нормально так функціонує.
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05.09.2022 15:16 Відповісти
нема там нічого! з перших вуст передаю... нема там партизан ніяких. Навіть затикають рота хто проти свої ж... Начальство свої сім.ї поділило: одні у германію, інші на місці --берегти майно ...
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05.09.2022 16:16 Відповісти
Сергій Гайдай рахує сотнями..
може хто підскаже йому що 101 смажений москаль не дорівнює 199 смаженим москалям)
але нампрямок йго мислення мені подобається- більше дохлої русні - менше уваги до дрібниць..
мочіть хлопці підаргов!
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05.09.2022 15:25 Відповісти
він намагається показатися корисним... області немає, а лічильник з зарплатнею є! бо корито упливе!
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05.09.2022 16:18 Відповісти
надіюсь так і є

бо цифри від балди і я вмію казати
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05.09.2022 15:30 Відповісти
Не совсем.Подсчет ведется не индивидуально,а по уничтоженным подразделениям орков,и их к-во в б/технике..Если в разрушенных строениях располагался взвод то примерно до 30-ти 200-х,рота до 100,б-он до 300..По уничтоженной технике: экипаж танка-3 орка,БМП -8-10, расчет орудия 6-8..и.т.п...С округлением и выводится общая сумма "хороших россиян"
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05.09.2022 15:43 Відповісти
він туди доступу немає... як рахує? розвідка? там усі колоборанти! техніка уся мігрує....
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05.09.2022 16:20 Відповісти
Гайдай-первый заместитель Абдрыстовича,второй-маразматик Жданов
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05.09.2022 15:36 Відповісти
даже не знаю, что и ответить......
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05.09.2022 15:49 Відповісти
 
 