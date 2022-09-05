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ЗСУ ліквідували до 400 окупантів та пошкодили 100 одиниць ворожої техніки в Кремінній на Луганщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За підсумками останніх тижнів, у тимчасово окупованій Кремінній Луганської області українські військові ліквідували до 400 російських окупантів. Окрім цього, бійці ЗСУ вивели з ладу близько 100 одиниць ворожої техніки.
- Як інформує Цензор.НЕТ, про це сьогодні, 5 вересня,
- голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
- "У Кремінній чудові результати для ЗСУ – після "бавовни" зруйновано декілька будівель, де розташовувались російські військові: втрати становлять до 400 осіб особового складу, близько 100 одиниць техніки вийшло з ладу", - ідеться у повідомленні.
Топ коментарі
+20 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар05.09.2022 15:01
+18 Hanka Panyanka
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+13 nav svargi
показати весь коментар05.09.2022 15:05
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може хто підскаже йому що 101 смажений москаль не дорівнює 199 смаженим москалям)
але нампрямок йго мислення мені подобається- більше дохлої русні - менше уваги до дрібниць..
мочіть хлопці підаргов!
бо цифри від балди і я вмію казати