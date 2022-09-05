Мости на Херсонщині непроїзні, знищено три понтонні переправи ворога, - ОК "Південь"
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Усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 5 вересня.
Як зазначається, речницю пропросили пояснити слова "тримати під вогневим контролем". Гуменюк зауважила, що військова лексика вже міцно увійшла в лексикон українців, оскільки воєнний стан триває вже понад пів року.
"Ми тримаємо під вогневим контролем, тому що не є руйнівниками, не знищуємо нашу інфраструктуру, але не надаємо ворогу можливості використовувати її в своїх інтересах.
Тобто ті ураження, які було завдано по об’єктах, достатньо красномовні, щоб ці об’єкти не використовувались. Але окупанти продовжують це робити, незважаючи на те, що це пов’язано з ризиком для життя. Вони продовжують спроби переправляти на межі ризику важку техніку і боєприпаси. Наслідком чого і стало руйнування певних секцій (Каховського мосту), оскільки вони не витримали цього навантаження.
На цей момент всі ці артерії є непроїзними абсолютно, саме тому вони (росіяни, - ред.) налаштовують альтернативні шляхи (поромні, понтонні та баржові переправи). Ми і їх теж тримаємо під вогневим контролем. Вже три понтонні переправи знищено".
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▪️Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам'янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об'єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.
▪️В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби.
▪️Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали - знищено.
▪️Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених - уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.
▪️Окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.
▪️В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.
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