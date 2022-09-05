УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9689 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 745 8
війна (56290) міст (826) Херсонщина (4240) Гуменюк (666)

Мости на Херсонщині непроїзні, знищено три понтонні переправи ворога, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст

Усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду, про це повідомила  начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 5 вересня.

Як зазначається, речницю пропросили пояснити слова "тримати під вогневим контролем". Гуменюк зауважила, що військова лексика вже міцно увійшла в лексикон українців, оскільки воєнний стан триває вже понад пів року.

"Ми тримаємо під вогневим контролем, тому що не є руйнівниками, не знищуємо нашу інфраструктуру, але не надаємо ворогу можливості використовувати її в своїх інтересах.

Тобто ті ураження, які було завдано по об’єктах, достатньо красномовні, щоб ці об’єкти не використовувались. Але окупанти продовжують це робити, незважаючи на те, що це пов’язано з ризиком для життя. Вони продовжують спроби переправляти на межі ризику важку техніку і боєприпаси. Наслідком чого і стало руйнування певних секцій (Каховського мосту), оскільки вони не витримали цього навантаження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знову завдали влучного удару по Антонівському мосту у Херсоні. ВIДЕО

На цей момент всі ці артерії є непроїзними абсолютно, саме тому вони (росіяни,  - ред.) налаштовують альтернативні шляхи (поромні, понтонні та баржові переправи). Ми і їх теж тримаємо під вогневим контролем. Вже три понтонні переправи знищено".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот что "Хаймарсы" животворящие делают !
показати весь коментар
05.09.2022 15:23 Відповісти
показати весь коментар
05.09.2022 15:26 Відповісти
А чого цей сопель кацапський, ще не пизжено?
показати весь коментар
05.09.2022 16:50 Відповісти
🤣🤣🤣

Снайпер Роман Барвінко поставивши в сірій зоні унітаз як приманку за день вполював 17 орків..
показати весь коментар
05.09.2022 18:31 Відповісти
гарні дірочки...,рівненькі...
показати весь коментар
05.09.2022 15:28 Відповісти
В Кам'янці-Дніпровській знищено склад бюлетенів псевдореферендуму та базу ФСБ

▪️Бійці спецназу ГУР МО провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам'янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об'єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.

▪️В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби.

▪️Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали - знищено.

▪️Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених - уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму.

▪️Окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти.

▪️В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.
https://t.me/AFUStratCom/6114
показати весь коментар
05.09.2022 15:29 Відповісти
А если ударить в начало и в конец переправы, то переправа переправится вниз по Днепру в Черное море?
показати весь коментар
05.09.2022 15:40 Відповісти
Приятно конечно.... Но только этими паромами рашка в Херсон завозила продукты и лекарства. По этому у меня двойственное чувство. Особенно когда политики говорят что освобождение Херсона будет в след году.....
показати весь коментар
05.09.2022 17:26 Відповісти
 
 