Окупанти поставили на паузу підготовку до "референдуму" на Херсонщині через "ситуацію з безпекою"

Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов заявив про призупинення підготовки до псевдореферендуму у Херсонській області через "ситуацію з безпекою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "ТАСС".

"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу", - сказав він.

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Також зрадник Стремоусов додав, що, начебто, "люди готові бігти" на песевдореферендум окупантів, а "Херсон назавжди російський".

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Нагадаємо, зрадник України Кирило Стремоусов, "призначений" окупантами "заступником глави Херсонської ОДА", втік з Херсону до Воронежа.