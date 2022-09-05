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Окупанти поставили на паузу підготовку до "референдуму" на Херсонщині через "ситуацію з безпекою"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов заявив про призупинення підготовки до псевдореферендуму у Херсонській області через "ситуацію з безпекою".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "ТАСС".
"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу", - сказав він.
Також зрадник Стремоусов додав, що, начебто, "люди готові бігти" на песевдореферендум окупантів, а "Херсон назавжди російський".
Нагадаємо, зрадник України Кирило Стремоусов, "призначений" окупантами "заступником глави Херсонської ОДА", втік з Херсону до Воронежа.
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