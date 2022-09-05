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Окупанти поставили на паузу підготовку до "референдуму" на Херсонщині через "ситуацію з безпекою"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стремоусов

Зрадник України, так званий "заступник глави Херсонської ОДА" Кирило Стремоусов заявив про призупинення підготовки до псевдореферендуму у Херсонській області через "ситуацію з безпекою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання "ТАСС".

"Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз, я думаю, що поки ми зробимо паузу", - сказав він.

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Також зрадник Стремоусов додав, що, начебто, "люди готові бігти" на песевдореферендум окупантів, а "Херсон назавжди російський".

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Нагадаємо, зрадник України Кирило Стремоусов, "призначений" окупантами "заступником глави Херсонської ОДА", втік з Херсону до Воронежа. 
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стремному фекелу номер 2 стремно его же русзе ухайдокают первым же
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05.09.2022 15:31 Відповісти
То есть путлер заасал угрожать ЯО
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05.09.2022 15:33 Відповісти
а ця ***** ще жива?
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05.09.2022 15:34 Відповісти
зелёная власть должна будет ответить, как так вышло, что российско-фашистские войска, прошли через Чонгар и свободно, не встречая сопротивления, оккупировали Херсон?!
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05.09.2022 15:35 Відповісти
Очко жим-жим
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05.09.2022 15:38 Відповісти
Спермоусову белые тапочки пора приготовить. Референдум будет проводить уже вместе с захераченко.
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05.09.2022 15:45 Відповісти
a shto sluchilos ? sho ta poshlo ne tak ?

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05.09.2022 16:01 Відповісти
То не кацапи поставили референдум на паузу, то ЗСУ поставили кацапів раком 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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05.09.2022 16:13 Відповісти
Кацапи , тікайте з України , поки ноги носять , інакше скоро підете на фарш😠🤬
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05.09.2022 19:12 Відповісти
 
 