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ЗСУ ведуть активні дії на деяких напрямках, це покаже, що ми можемо не тільки стояти в обороні, а й повертати наші території, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники ведуть активні дії на деяких напрямках. Росіяни на собі вже відчули, що таке українська армія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив нардеп "Голосу", секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"Якщо ми далі підемо так, якщо будемо продовжувати, це може змінити багато чого, бо за всю війну наші Збройні сили, починаючи навіть з 2014 року, не проводили ніяких ні наступальних операцій, ні контрнаступальних операцій. Я не говорю дій, а операцій. Якщо на цьому перспективному напрямку нам це вдасться, це може і дуже сильно підняти дух українській армії, і показати, що ми все-таки можемо не тільки стояти в обороні, а й повертати наші території", - наголосив парламентар.

У звільнених населених пунктах, за словами Костенка, велися настільки затяжні та кровопролитні бої.

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Автор: Богдан Гуньковський
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хіба РЕЙД зі звільнення частини Донбасу - це була не наступальна операція?
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05.09.2022 15:42 Відповісти
Юридично це було не против регулярної армії агресора.
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05.09.2022 16:22 Відповісти
Все шо було раніше наплювати і забути.
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05.09.2022 15:51 Відповісти
Дії та операція це різні речі. Армія тоді була не та , що зараз. Офіційно не було армії агресора.
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05.09.2022 16:23 Відповісти
То вони и зараз кажут шо це гібридна віина.
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05.09.2022 16:26 Відповісти
Автор статті, очевидно, не розуміє значення слова парламентер.
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05.09.2022 17:32 Відповісти
Нардепу "Голосу", секретарю комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роману Костенко на мій погляд слід більш відповідально виконувати свої службові обовязки бо 5 колона в ВР вже починає активізуватись а секретарю комітету бігати з автоматом потрібно в крайньому разі доведи справу з вагнерівцями до логічного кінця і це буде вагомий внесок в перемогу.
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05.09.2022 18:56 Відповісти
 
 