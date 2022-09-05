"Слуги народу" провели через комітет ВР законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на голову САП, - Шабунін
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Нардеп "Слуги народу" додали в законопроєкт норму, якою нівелюється вимога щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Як ми і попереджали, Слуги щойно провели через комітет законопроєкт №7654, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, а також спрощують процедуру його звільнення. Голосування в Раді відбудеться, скоріше за все, завтра. Депутати Зеленського прямо на комітеті запхали в проєкт норму, якою вбивають вимогу щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ.
Діючий закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали в керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер депутати це обмеження скасовують (достатньо припинити таку діяльність прямо перед поданням на конкурс)", - йдеться в повідомленні.
Шабунін заявив, що пізніше повідомить, кого саме Банкова "пхатиме" на посаду директора НАБУ.
"Ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на керівника САП. Нагадаю, що нормальний конкурс на директора НАБУ був і залишається однією з вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.
Так само нагадаю, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. У мене великі сумніви, що Захід й далі даватиме гроші (в потрібних обсягах) владі, яка атакує незалежні НАБУ/САП.
Тому що ціллю таких атак може бути лише одне - бажання убезпечити своїх від покарання за корупційні злочини. Інших мотивів просто немає. Наприклад, голова цього комітету ВРУ (і він же головний автор законопроєкту) - Андрій Клочко - сам є фігурантом справи НАБУ. 70-річна матір цього Слуги Народу за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. Команда Зеленського вже перетворює цей конкурс в ганьбу ще більшу, ніж була при обранні керівника САП", - підсумував голова ЦПК.
Будь ласка, зачекайте...
tZE inform
@tZEinform
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Списки всіх депутатів і посадових осіб, які беруть участь у ліквідації, ослабленні, або створення перешкод в роботі антикорупційних органів України будуть передані США для застосування санкцій на основі міжнародних договорів про боротьбу с корупцією і організованою злочинністю.
Чесний керівник НАБУ не дасть владі красти, а крадуть же по-чорному, на крові солдат і цивільних людей
Наверное, Тесла не завелась...
И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.
С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
отож, поки наші воїни воюють, союзники не жаліють грошей і вливають в країну мільярди, наше державне керівництво казковими обсягами дерибанить те, що виділяють Україні інші країни.
сором сороміцький! війну переживем і ворога знищемо. а як пережити цей сором перед усім світом? і як перемогти паразитів і зрадників в середині країни?
Я НЕ ЗАКЛИКАЮ до самосуду, але мені здається, що своїми діями та вчинками ці "шлюхи урода" прямо таки напрошуються до вчинення справедливого божого ВИРОКУ...
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)