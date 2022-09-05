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Новини Політика України
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НАБУ (3425) конкурс (853) Шабунін (459) Слуга народу (2544)

"Слуги народу" провели через комітет ВР законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на голову САП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

набу

Нардеп "Слуги народу" додали в законопроєкт норму, якою нівелюється вимога щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Як ми і попереджали, Слуги щойно провели через комітет законопроєкт №7654, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, а також спрощують процедуру його звільнення. Голосування в Раді відбудеться, скоріше за все, завтра. Депутати Зеленського прямо на комітеті запхали в проєкт норму, якою вбивають вимогу щодо політичної незалежності майбутнього директора НАБУ.

Діючий закон прямо забороняє подаватися кандидатам, які останні 2 роки працювали в керівних органах партії та/або були з нею в договірних відносинах. Тепер депутати це обмеження скасовують (достатньо припинити таку діяльність прямо перед поданням на конкурс)", - йдеться в повідомленні.

Шабунін заявив, що пізніше повідомить, кого саме Банкова "пхатиме" на посаду директора НАБУ.

Читайте: ВР спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автор - фігурант антикорупційного розслідування "слуга народу" Клочко, - журналістка Трибушна

"Ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на керівника САП. Нагадаю, що нормальний конкурс на директора НАБУ був і залишається однією з вимог для початку переговорів про вступ України в ЄС.

Так само нагадаю, що від початку повномасштабної війни Україна отримала від Заходу 17,5 млрд доларів, що становить близько 60% усього українського бюджету. У мене великі сумніви, що Захід й далі даватиме гроші (в потрібних обсягах) владі, яка атакує незалежні НАБУ/САП.

Тому що ціллю таких атак може бути лише одне - бажання убезпечити своїх від покарання за корупційні злочини. Інших мотивів просто немає. Наприклад, голова цього комітету ВРУ (і він же головний автор законопроєкту) - Андрій Клочко - сам є фігурантом справи НАБУ. 70-річна матір цього Слуги Народу за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. Команда Зеленського вже перетворює цей конкурс в ганьбу ще більшу, ніж була при обранні керівника САП", - підсумував голова ЦПК.

Також читайте: "Слуги народу" готуються розкрадати гроші, які Захід дає на фінансування армії - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
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05.09.2022 15:55
+41
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05.09.2022 16:05
+34
БОЖЕ дай нам силу победить врага,а ПОТОМ СУДИТЬ ВСЮ ЭТУ ЗЕЛЕНУЮ СВОРУ !!!!!!!
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05.09.2022 15:56
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А президент скаже: -Я тут ні при чому, це ж парламент вирішив
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05.09.2022 18:14 Відповісти
Нельзя расшатывать лодку, а то батальону Монако не за что будет купить восьмую виллу на южном берегу Франции и пятую яхту в одни руки, а то глядиш очередную область сдадут с голодухи.
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05.09.2022 18:35 Відповісти
Покидьки та потвори!
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05.09.2022 18:44 Відповісти
Ганьба- це нормальний стан життя "зелених зрадників" .Без ганьби ,вони не можуть жити.Цікаво,а чому в сім'ї Байдена немає віли в Італії в районі, котрий кишить рашистськими мішками з грошима і їхньою нерухомістю?
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05.09.2022 18:48 Відповісти


tZE inform

@tZEinform

·

2 ч

Списки всіх депутатів і посадових осіб, які беруть участь у ліквідації, ослабленні, або створення перешкод в роботі антикорупційних органів України будуть передані США для застосування санкцій на основі міжнародних договорів про боротьбу с корупцією і організованою злочинністю.
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05.09.2022 18:54 Відповісти
Клочко вже у цьому списку.
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05.09.2022 21:33 Відповісти
Депутат Бучанської міськради Українцева - замість ремонту зруйнованих будинків, а таких у місті 301, влада знову ремонтує вже відремонтовану (!!!???) вулицю Вокзальну . Бюджет області виділив 145 млн з резервного фонду з них - 100 на дороги

Чесний керівник НАБУ не дасть владі красти, а крадуть же по-чорному, на крові солдат і цивільних людей
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05.09.2022 19:51 Відповісти
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05.09.2022 19:59 Відповісти
Віталька, борцун ти наш з корупцією, ти зробив це разом!!!!
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05.09.2022 20:27 Відповісти
Законопроєкт Клочка про НАБУ - підготовка до безкарного розкрадання міжнародної допомоги Україні. Андрій Клочко - фігурант розслідування журналістів Bihus.Info, які виявили, що 70-річна матір народного обранця за час його депутатства придбала нерухомості на 14,5 млн грн і автомобіль Tesla. Нардеп пояснив покупки матері добрим заробітком сім'ї своєї сестри. Однак журналісти з'ясували, що сукупного доходу родини сестри Клочка не вистачило б і на Tesla. Торік у грудні НАБУ і САП відкрили проти нардепа справу за цим епізодом.
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05.09.2022 20:35 Відповісти
И почему он не на Юге у рашистов?
Наверное, Тесла не завелась...
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05.09.2022 20:49 Відповісти
Карбюратор шаліт...
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05.09.2022 21:45 Відповісти
харя в теслу не влізла
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05.09.2022 23:42 Відповісти
Жаль,что он не у рашистов.Это было бы ходячие оружие пострашнее,чем Хаймерс.
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06.09.2022 01:22 Відповісти
А %ожа,%ожа какая!Откормленная,наглая,одновременно злозыркающая по сторонам,-засекли или не засекли.А вдруг в зад что-то воткнут..
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06.09.2022 01:26 Відповісти
то все ..вирвано з контекста.. натаха масейчук в ..единих новинах.. всю локшину розвисить по вухах . орден княгини ольги треба ж видпрацювати
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06.09.2022 07:02 Відповісти
Ну що, срані виборці зеленського, смішно вам, падли?
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05.09.2022 21:40 Відповісти
уху ели, видимо.....
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05.09.2022 22:20 Відповісти
Представьте, что в ВР работает такое себе у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище, как Андрюша Клочко. И вот однажды Андрюшу обуяла законодательная инициатива невиданной силы. И подало это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище законопроект 7654 цель которого сорвать конкурс на главу НАБУ и поставить на эту должность руководителя, который будет полностью подчиняться ОП. Это значит, что никого из власти трогать не будут. И если честно, то это абсолютно логичное решение для Андрюши Клочко. Ведь в НАБУ сейчас есть дело по нему. Потому что журналисты BIHUS.Info нашли у мамы и сестры Андрюши недвижимости и земли на десятки миллионов гривен, происхождение которых семейка Клочко объяснить не может. А все это они купили сразу после того, как это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище Андрюша Клочко стал нардепом и главой комитета ВР. Совпало, наверное. Ага! Бывает. И поэтому Андрюша делает все, чтобы сорвать конкурс и не дать своему делу трансформироваться в приговор. Андрюша, убери свои потные рученьки от НАБУ. И вместе с этим законопроектом иди вслед за русским военным кораблём.

И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.

С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
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05.09.2022 22:45 Відповісти
навіть не просіть! бо все це робиться і за ініціативою і за підтримки власне самого презЕдента, інакше пояснити таких речей не можливо. хіба що єдиний інший варіант пояснення - недоумство нашого керманича, але це явна брехня.
отож, поки наші воїни воюють, союзники не жаліють грошей і вливають в країну мільярди, наше державне керівництво казковими обсягами дерибанить те, що виділяють Україні інші країни.
сором сороміцький! війну переживем і ворога знищемо. а як пережити цей сором перед усім світом? і як перемогти паразитів і зрадників в середині країни?
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05.09.2022 23:40 Відповісти
Як чхав на народ Андрюша-******* так і буде чхати, не для того цей кусок говніща прослизнув у стіни парламента щоб народом перейматися. Та він і доводить це з кожною тіпадекларацією і навіть не приховує свої статки і статки мами. Він задоволений співпрацею з ОП і все у нього ОК до кінця його каденції а більше ні йому ні мамі не треба.
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05.09.2022 23:40 Відповісти
даже если назначат голову НАБУ . очень мала вероятность что это ****** сядет . потому что там пацюков ворующих вагонами как опарышей в сортире
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06.09.2022 07:10 Відповісти
Корупція чи перемога?((Ми вам даєм гроші на виживання,але просимо вас зробити крок до боротьби з корупцією,а ви глибоко кашляли на наші вимоги але хочемо й далі підтримки((
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05.09.2022 23:39 Відповісти
Що, знову "царь - хАроший, бАярє плАхіє"?!!
Я НЕ ЗАКЛИКАЮ до самосуду, але мені здається, що своїми діями та вчинками ці "шлюхи урода" прямо таки напрошуються до вчинення справедливого божого ВИРОКУ...
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06.09.2022 07:40 Відповісти
Борислав Береза: "Посли G7 трохи стурбовані законопроектом у̶е̶б̶и̶щ̶а народного депутата від "слуги народа" Клочка та м'яко натякають, що будуть проблеми.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)
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06.09.2022 09:13 Відповісти
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