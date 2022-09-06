На ЗАЕС відключили останню лінію, яка з’єднувала станцію із енергосистемою України, - "Енергоатом"
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Сьогодні, 5 вересня, внаслідок постійних обстрілів окупантами Запорізької АЕС, була відключена остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".
"Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна.
"Це остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - підкреслюють у "Енергоатомі" .
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це неуникно
Да и трансформаторы хорошо горят
лет через тцать, по обстоятельствам запустить.
"Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе" - про це заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.
Хто за язика тягнув? Досі спекуляцій, ага.
вот сидишь ты такой.с буквой зю во лбу,а света нет...и зю не светит ...если отрубить в ближайших городах электроэнергию,взорвав подстанцию,то это будет ничем не хуже удара по антоновскому мосту...а может даже и более эффективнее.
маленьке, неголене,миршаве таке..капець..
ясно, що Зеленське не готово відповідати ні за що, бо воно саме - ніщо, ним керують "дорослі" і "суворі" тексти Найвеличнівшивого для "на добраніч, лохаши" пишуть також спеціально навчені сценаристи
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
Физически это возможно только через каскад подстанций, которые почему то до сих пор не уничтожены.