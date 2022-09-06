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На ЗАЕС відключили останню лінію, яка з’єднувала станцію із енергосистемою України, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

заес,магате

Сьогодні, 5 вересня, внаслідок постійних обстрілів окупантами Запорізької АЕС, була відключена остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у "Енергоатомі".

"Протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь. Також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина представників команди інспекції МАГАТЕ покинула Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

"Це остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - підкреслюють у "Енергоатомі" .
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Топ коментарі
+42
Треба терміново запіліть гундосий відосік!
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05.09.2022 16:06
+38
магате приехала, посмлтрела , что все провода правильно отключают, дала добро и уехала.
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05.09.2022 16:08
+38
Так кацапы управляют станцией

Теперь еще и вместе с МАГАТЭ
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05.09.2022 16:10
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вони її пустять на крим і краснодар...а україні буде зараховано ще один крок на маршруті до єс...
це неуникно
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05.09.2022 16:46 Відповісти
А если ЛЭП "упадут" ?
Да и трансформаторы хорошо горят
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05.09.2022 17:15 Відповісти
поэтому заглушить - лучший вариант.
лет через тцать, по обстоятельствам запустить.
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05.09.2022 17:24 Відповісти
не мечтай кацап..
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05.09.2022 18:37 Відповісти
Вам ще до візиту МАГАТЄ спеціалісти з США сказали що единий вихід це заглушити станцію хочаб до чогось прислуйтесь якщо свого розуму бракує.
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05.09.2022 16:48 Відповісти
Нагадаю

"Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе" - про це заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.
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05.09.2022 16:51 Відповісти
«Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти. Звертаємось до всіх експертів та ЗМІ із закликом припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС», - підсумували в «Енергоатомі».

Хто за язика тягнув? Досі спекуляцій, ага.
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05.09.2022 16:53 Відповісти
Не забувайте, хто керував та наглядав за тим "енергоатомом" - пам'ятаєте такого собі деркача, якого американці визначили рашистським агентом? Думаєте, він один там такий був?
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05.09.2022 17:21 Відповісти
До того, що деркачів там до#уя. Ти не чув, як директор чаес розповідав про окупацію станції? "Нє, нічого такого, усе чинно, усе спокійно, зайшли-вийшли...". Таке враження, що чи то обісрався, чи то давно чекав рашистів. А у них одне з завдань - зруйнувати усі наші енергосистеми: ні електрики, ні тепла, ні води, back to the black, як то кажуть. Заяви йому, від 2 червня...
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05.09.2022 17:35 Відповісти
А якби "деркачів" там не було, що б це змінило?
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05.09.2022 18:18 Відповісти
удары по штабам и складам,это конечно хорошо...но вот если ввалить по генерации в РФ,то было бы круче...

вот сидишь ты такой.с буквой зю во лбу,а света нет...и зю не светит ...если отрубить в ближайших городах электроэнергию,взорвав подстанцию,то это будет ничем не хуже удара по антоновскому мосту...а может даже и более эффективнее.
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05.09.2022 16:55 Відповісти
Візьміть на мушку курську АЕС хамерсами,хоч дерев"яними,старий хлам обхезається,хоч щось робіть,а не тільки крадіть.
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05.09.2022 16:59 Відповісти
да яку до сраки курську??? щоб і до нас дістало?
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05.09.2022 17:09 Відповісти
Отаке буває коли головокомандувач по-бедоносец Боневтік.
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05.09.2022 17:07 Відповісти
в нього комплекс Наполеона, тому він його й грав..

маленьке, неголене,миршаве таке..капець..
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05.09.2022 17:11 Відповісти
..яка зелена блдь готова відповісти за легку прогулянку орди кацапів від Чонгару до Херсона-Дніпра?..
ясно, що Зеленське не готово відповідати ні за що, бо воно саме - ніщо, ним керують "дорослі" і "суворі" тексти Найвеличнівшивого для "на добраніч, лохаши" пишуть також спеціально навчені сценаристи
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05.09.2022 17:19 Відповісти
голлівуд порішає.
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05.09.2022 17:20 Відповісти
і всі лінії переключено на рашку???
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05.09.2022 17:59 Відповісти
Зе увійде в Книгу рекрдів Гінесса по кількістю записаних відосиків - кожен день по два три відосика. Нажаль про Чонгар ні одного відосіка не записав
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05.09.2022 18:34 Відповісти
Таке враження, що переважна частина коментуючих в школі не вчилась
Вы что-нибудь про стержни, поглощающие нейтроны, слышали? Остановленный реактор это реактор с прекращеннойй цепной реакцией. Но само топливо остается разогретым еще долго и от него нужно отбирать тепло, охлаждая первый контур. Иначе пар может сорвать крышку на "кастрюле". Весь ужас в том, что охлаждать нечем . Дизель-генераторы не работают - кацапы украли солярку. Подвода электричества из энергосети Украины нет Остается только местная ТЭС, а что там делается хер кацапский знает.
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05.09.2022 18:34 Відповісти
боты кацапские пишут типа Olga Belanova - неужели не понятно
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05.09.2022 18:44 Відповісти
Вжеє новина,що ТЕС зупинили..
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05.09.2022 22:29 Відповісти
Нє, ну в школі не вчать нюанси роботи атомних електростанцій. Але я думаю шо усі хто дивився серіал про Чорнобиль знають про чудо-кнопку АЗ-5 яка рішає усі проблеми.
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06.09.2022 16:39 Відповісти
Это может означать, что они перенаправили энергию в свою энергосистему.
Физически это возможно только через каскад подстанций, которые почему то до сих пор не уничтожены.
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05.09.2022 20:11 Відповісти
Нема в орків фізичної можливості переправити потік на Крим, чи якийсь там Бамбас.
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05.09.2022 20:50 Відповісти
Ты карту видел оккупированных территорий вообще?
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05.09.2022 21:35 Відповісти
Все физически возможно.
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05.09.2022 21:39 Відповісти
Ужас какой-то.Степепь невежества обсуждантов фантастическая.Просто нечего добавить.Поверьте,не все так просто.И ситуация опасней,чем вам кажется.
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05.09.2022 20:55 Відповісти
ВЗРЫВАЙТЕ !!!
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06.09.2022 05:15 Відповісти
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