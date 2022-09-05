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Зеленський і Макрон проговорили понад півтори години: про ситуацію на фронті, МАГАТЕ і Запорізьку АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон,зеленський

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели переговори, які тривали більше ніж 1,5 години.

Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів предметні понад півторагодинні перемовини з Президентом Емманюелем Макроном. Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - розповів він.

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Топ коментарі
+11
Контролировал сдачу начальник СБУ Запорожской области Безрукий, после сдачи АЭС, в марте, Зеленский ему присвоил звание генерала. Безрукий до сих пор на своей должности и крышует запорожскую банду, поэтому шансов по разворовыванию гуманитарки нет, при гундосе
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05.09.2022 17:21
+8
********** пообещал, что оккупанты будут с электроэнергией. И я ему верю!
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05.09.2022 17:17
+6
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05.09.2022 17:26
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********** пообещал, что оккупанты будут с электроэнергией. И я ему верю!
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05.09.2022 17:17 Відповісти
Контролировал сдачу начальник СБУ Запорожской области Безрукий, после сдачи АЭС, в марте, Зеленский ему присвоил звание генерала. Безрукий до сих пор на своей должности и крышует запорожскую банду, поэтому шансов по разворовыванию гуманитарки нет, при гундосе
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05.09.2022 17:21 Відповісти
Вова , я ему не верю .
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05.09.2022 17:18 Відповісти
парочка отсталых...гемор ***** кремлядского лечится за пол часа...
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05.09.2022 17:24 Відповісти
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05.09.2022 17:26 Відповісти
.. півтори години, з яких 1 годину 25 хв найвеличніший наярював на роялі "па бабам, па бабам, па бабам" й 5 хвилин розпитував, чи сподобалась макроші ця увертюра до розмови?
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05.09.2022 17:35 Відповісти
Народна мудрість: макрон більш ніж 5 хвилин розмовляє з тими, з ким вже нема про що говорити
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05.09.2022 17:43 Відповісти
ква-ква-ква-ква
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05.09.2022 17:45 Відповісти
Зеля благав Макрона замовити перед Путлером слово.
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05.09.2022 17:49 Відповісти
Будемо оцінювати не по якості, а по кількості? То може гундосики пора ще й зранку демонструвати? Хай зеленому лохторату щастя подвоїться
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05.09.2022 17:58 Відповісти
як Макрон витримав тортури?
може кернес допомагав дурню зе, як свого часу добкину?
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05.09.2022 18:03 Відповісти
Перекладач допоміг
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05.09.2022 18:29 Відповісти
Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - а по3,14стєть???""ЗЕ" котрий продав українську АЕС окупантам ,і французьский Макарон ,друг рашиста,котрий має в рабсії свій бізнес до сьогодні.
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05.09.2022 18:41 Відповісти
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05.09.2022 18:46 Відповісти
По ходу макрон тот ещё любитель поговорить)
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05.09.2022 19:14 Відповісти
Бо мали час і натхнення....
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05.09.2022 20:36 Відповісти
Макрону что *****, что зе***** - без разницы. Лишь бы потрепаться.
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06.09.2022 00:47 Відповісти
 
 