Зеленський і Макрон проговорили понад півтори години: про ситуацію на фронті, МАГАТЕ і Запорізьку АЕС

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Емманюель Макрон провели переговори, які тривали більше ніж 1,5 години.

Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів предметні понад півторагодинні перемовини з Президентом Емманюелем Макроном. Поінформував французького колегу про ситуацію на фронті та перебіг протидії агресії РФ. Скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції. Обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - розповів він.

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