У Кремлі розуміють, що явка на "референдумах" в Україні буде низькою, - місія США в ОБСЄ

Російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місія США в ОБСЄ.

"Офіційні особи Росії стурбовані низькою явкою виборців на цих фіктивних "референдумах". Звичайно, це не дивно, враховуючи жорстокість російської військової кампанії та широку протидію спробам Росії колонізувати українську землю. І ми вважаємо, що російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні. Вони це дуже добре знають", - йдеться в повідомленні.

У місії зазначили, що будь-які заяви Кремля про те, що "народ України прагне бути анексованим Росією", є відвертою брехнею та пропагандою.

"Прозорі та вільні опитування громадської думки свідчать про протилежне. Згідно з опитуванням Чиказького університету, переважна кількість громадян України виступає проти російської агресії та окупації. 97% громадян України вважають вторгнення Росії головною загрозою безпеці України, і такий самий відсоток бажає, щоб Росія компенсувала Україні смерть і руйнування, які вона спричинила.

Зараз переважна більшість громадян України бачать своє майбутнє окремо від Росії. Лише 3% громадян України хочуть, щоб Україна приєдналася до очолюваного Росією Євразійського митного союзу, а 90% хочуть, щоб Україна стала членом ЄС", - додали в місії.

Також читайте: Росія не хоче визнавати серйозну радіологічну небезпеку на Запорізькій АЕС, - Держдепартамент США