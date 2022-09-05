У Кремлі розуміють, що явка на "референдумах" в Україні буде низькою, - місія США в ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місія США в ОБСЄ.
"Офіційні особи Росії стурбовані низькою явкою виборців на цих фіктивних "референдумах". Звичайно, це не дивно, враховуючи жорстокість російської військової кампанії та широку протидію спробам Росії колонізувати українську землю. І ми вважаємо, що російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні. Вони це дуже добре знають", - йдеться в повідомленні.
У місії зазначили, що будь-які заяви Кремля про те, що "народ України прагне бути анексованим Росією", є відвертою брехнею та пропагандою.
"Прозорі та вільні опитування громадської думки свідчать про протилежне. Згідно з опитуванням Чиказького університету, переважна кількість громадян України виступає проти російської агресії та окупації. 97% громадян України вважають вторгнення Росії головною загрозою безпеці України, і такий самий відсоток бажає, щоб Росія компенсувала Україні смерть і руйнування, які вона спричинила.
Зараз переважна більшість громадян України бачать своє майбутнє окремо від Росії. Лише 3% громадян України хочуть, щоб Україна приєдналася до очолюваного Росією Євразійського митного союзу, а 90% хочуть, щоб Україна стала членом ЄС", - додали в місії.
Будь ласка, зачекайте...
НЕ ПИШИТЕ СОВКОВУЮ ДУРЬ
Росіяни переживають, як ми розраховуватимемося зі США за постачання зброї.
Дуже просто: ми їм Камчатку віддамо.
------
Я всё пропустил ? Где референдумы прошли ?
Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
С каких это пор явка влияет на результаты в рашке?
Север К
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 05.09.2022
ВСЕХ УКРАИНОМОВНИХ ЗГНОИЛИ В ГУЛАГАХ .
так шо - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
ОСТАП ДРОЗДОВ
«Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів».
Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.
Так акуратно голодомор провели.
Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.
Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.
Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.
Так лагідно насадили свій язик.
Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.
Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.
Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.
Так приємно анексували Крим.
Так ніжно бомбанули Донбас.
Так бережно поливали з Градів 2014-2022…
А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.
…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.
А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.
Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.
Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.
Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.
Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить
згорнути коментар
04.09.2022 20:20
А по-друге - навіть якщо і цитата правильна, але її джерело - мертведчуківський грантоїд, то можна ненароком заляпатись.
блин,у вас шото неправильно с первичными данными..
я бы сменил штирлица.