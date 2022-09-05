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війна (56290) окупація (5826) референдум (590) Росія (47164) США (14451)

У Кремлі розуміють, що явка на "референдумах" в Україні буде низькою, - місія США в ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

херсон

Російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місія США в ОБСЄ.

"Офіційні особи Росії стурбовані низькою явкою виборців на цих фіктивних "референдумах". Звичайно, це не дивно, враховуючи жорстокість російської військової кампанії та широку протидію спробам Росії колонізувати українську землю. І ми вважаємо, що російські чиновники знають, що їх ненавидять в Україні. Вони це дуже добре знають", - йдеться в повідомленні.

У місії зазначили, що будь-які заяви Кремля про те, що "народ України прагне бути анексованим Росією", є відвертою брехнею та пропагандою.

"Прозорі та вільні опитування громадської думки свідчать про протилежне. Згідно з опитуванням Чиказького університету, переважна кількість громадян України виступає проти російської агресії та окупації. 97% громадян України вважають вторгнення Росії головною загрозою безпеці України, і такий самий відсоток бажає, щоб Росія компенсувала Україні смерть і руйнування, які вона спричинила.

Зараз переважна більшість громадян України бачать своє майбутнє окремо від Росії. Лише 3% громадян України хочуть, щоб Україна приєдналася до очолюваного Росією Євразійського митного союзу, а 90% хочуть, щоб Україна стала членом ЄС", - додали в місії.

Також читайте: Росія не хоче визнавати серйозну радіологічну небезпеку на Запорізькій АЕС, - Держдепартамент США

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Низкая, высокая. Плевать вообще. Только народ Украины решает, где остановиться. Будет достаточная поддержка оружием и политически, то и курск будет украинским.
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05.09.2022 17:26
+7
Это проблемы Грузии и Армении, как бы цинично не звучало.
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05.09.2022 17:27
+7
А Грузія Вірменія Молдовія і інші ждуни нехочуть рашистам осиновий кіл в зад ерефії вставити поки Україна стікаючи кровю утилізує кацапів. Чи просто буде ставити лайки
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05.09.2022 17:41
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Обратите внимание на Грузию, Армению + прилегающие территории. Кацапье, похоже, собирается отыграться на на них.
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05.09.2022 17:26 Відповісти
Это проблемы Грузии и Армении, как бы цинично не звучало.
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05.09.2022 17:27 Відповісти
Эти проблемы нельзя оставлять незамеченными, как бы тяжело и неприятно не было бы. Тут дело не в них, а в кацапах. К ним вернется их обычная хамство и снова начнут размахивать кулаками.
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05.09.2022 17:33 Відповісти
А Грузія Вірменія Молдовія і інші ждуни нехочуть рашистам осиновий кіл в зад ерефії вставити поки Україна стікаючи кровю утилізує кацапів. Чи просто буде ставити лайки
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05.09.2022 17:41 Відповісти
Вони самі в скрутній ситуації і можливостей набагато менше. Аби вони успішно вирішили свою питання, вже було б непогано, в тому числі для нас.
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05.09.2022 17:59 Відповісти
І шо? Вони УКРАІНЕ допомогли зброєю, літаками, снарядами ? Україна теряе цвіт нації

НЕ ПИШИТЕ СОВКОВУЮ ДУРЬ
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05.09.2022 18:13 Відповісти
Зверніть увагу на розміри країн, їх поточну ситуацію, їхні можливості...Вони нам снарядами не допоможуть. Літаків в них самих 2-5 штук. Яка зброя в Грузії? Вона сама частково окупована і гостро потребує зброю. Нам потрібна допомога США та ЄС, а не Грузії. Проте росія збирається влаштувати їм ще більш важкі часи. Тому так і написав.
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05.09.2022 19:19 Відповісти
Питання тільке одне вигнати рашистів а дивлячись на грузин там зараз ельдорадо для русні
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05.09.2022 18:29 Відповісти
Да какая разница ? Пусть ху@ло в задницу засунет себе эту явку .
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05.09.2022 17:26 Відповісти
Низкая, высокая. Плевать вообще. Только народ Украины решает, где остановиться. Будет достаточная поддержка оружием и политически, то и курск будет украинским.
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05.09.2022 17:26 Відповісти
🤣🤣🤣
Росіяни переживають, як ми розраховуватимемося зі США за постачання зброї.

Дуже просто: ми їм Камчатку віддамо.
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05.09.2022 18:02 Відповісти
Идите нах.р со своими террористическими рейхферендумами маньяки.
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05.09.2022 17:28 Відповісти
Официальные лица России обеспокоены низкой явкой избирателей на этих фиктивных "референдумах".
------

Я всё пропустил ? Где референдумы прошли ?
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05.09.2022 17:29 Відповісти
У Нарнії...
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05.09.2022 17:35 Відповісти
Ой не смішіть будьласка, у мене губа репнута - яке там у них може бути "будущее"...
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05.09.2022 18:00 Відповісти


Москалі такі смішні зі своїм «нікагда би нє падумал, што переживу чуму і вайну».
Ну, хто вам сказав, що ви переживете?
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05.09.2022 18:03 Відповісти
Ой не кажіть...
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05.09.2022 18:20 Відповісти
Ой ржу не могу.....
С каких это пор явка влияет на результаты в рашке?
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05.09.2022 17:33 Відповісти
В смысле "ресурсы"? Навезут стадо из страны-помойки для массовки?
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05.09.2022 17:51 Відповісти
В какой это "глубинке"? Речь тут идет о территории Украины, временно оккупированной дикарями.И сколько бы свинособак не завозили дикари для массовки, никаких свинособачьих референдумов в Украине не будет.
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05.09.2022 18:03 Відповісти
Может кацап ? Шото пишет якусь муть
Север К

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Я читаю: 0

Реєстрація: 05.09.2022
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05.09.2022 18:05 Відповісти
русский, а какое тебе дело до того, шо и как происходит в Херсоне? Херсон - Украина, а не твоя страна-помойка.
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05.09.2022 18:07 Відповісти
Ну раз тебе нет дела, то займись своей помойкой, русский. Или фюреру своему помоги - ему сейчас мясо нужно. А зверье ваше из Украины вышибут, тех, кого не сделают хорошим русским.
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05.09.2022 18:18 Відповісти
После победы провести фильтрацию и выявить тех, кто сотрудничал и помагал рашистам. Лишить гражданства, забрать украинский паспорт, конфисковать деньги, имущество, если такое имеется, и нах за поребрик, пусть любят срузкий мир в мухосрансках и ***********. Принять такие законы, чтоб латентные срузкомирники даже пискнуть боялись.
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05.09.2022 17:34 Відповісти
А головне ,лишити українського громадянства,щоб це біосмиття не мали більше право псувати і видбирати майбутнє в України.
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05.09.2022 17:37 Відповісти
А на фіга УКРАІНЕ не проукраїнські маси ? Нехай - чемодан вокзал раша
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05.09.2022 18:07 Відповісти
русский, не путай людей с русскими. Это вашему стаду комфортно под любым сапогом
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05.09.2022 18:13 Відповісти
Свадьба в Малиновке - российская пропаганда
ВСЕХ УКРАИНОМОВНИХ ЗГНОИЛИ В ГУЛАГАХ .

так шо - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
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05.09.2022 18:16 Відповісти
Именно эти массы и явились пособниками дикой орды. Они ненавидели Украину, но продолжали в ней жить. Что мешало уехать и любить русский мир на больших посторах мордора? Но нет, нужно было позвать беду. Безнаказанность и привела к печальным последствиям. Испортили жизнь и себе, и миллионам граждан нашей страны, начиная с 2014. Из-за таких манкуртов у меня теперь нет дома и я не могу поехать в родные края.
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05.09.2022 18:18 Відповісти
Для цього треба вибирати в Раду націоналістів
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05.09.2022 18:08 Відповісти
Якось до останнього часу не вірилось у якийсь вагомий рівень ненависті до рашистських загарбників зі сторони населення окупованих територій, допоки в мережах не поширили розповідь і світлину чоловіка, який боровся з пітьмою як міг і підірвав ворогів, що прийшли його захоплювати, разом із собою.
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05.09.2022 17:34 Відповісти
‼️‼️‼️

ОСТАП ДРОЗДОВ

«Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів».

Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.

Так акуратно голодомор провели.

Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.

Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.

Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.

Так лагідно насадили свій язик.

Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.

Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.

Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.

Так приємно анексували Крим.

Так ніжно бомбанули Донбас.

Так бережно поливали з Градів 2014-2022…

А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.

…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.

А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.

Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.

Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.

Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.

Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить

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04.09.2022 20:20
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05.09.2022 18:10 Відповісти
Зовсім не в контекст мого коментаря зацитували цього остапа. Це по-перше.
А по-друге - навіть якщо і цитата правильна, але її джерело - мертведчуківський грантоїд, то можна ненароком заляпатись.
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05.09.2022 19:00 Відповісти
А кого хвилює цей кацяпський шабаш?
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05.09.2022 17:35 Відповісти
Шось якось взагалі пох*й...
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05.09.2022 17:36 Відповісти
шайка умственноотсталых добрэ розумиють?
блин,у вас шото неправильно с первичными данными..
я бы сменил штирлица.
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05.09.2022 17:40 Відповісти
картинку для ***** TV покажут с морячком, пьяной бабой да и шахтерем очень радым вот весь прздник для дурачков ...
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05.09.2022 17:53 Відповісти
 
 