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Росія заборонила в’їзд Шону Пенну та Бену Стіллеру за візити в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

стіллер

Американських акторів Шона Пенна та Бена Стіллера, які підтримують Україну, а нещодавно були нагороджені Володимиром Зеленським орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, включили у "чорний список" у Росії. Відтепер їм на постійній основі заборонено в’їжджати до країни-агресорки.

Список із 25 громадян США, в якому, крім зірок, фігурують чиновники, бізнесмени та співробітники неурядових організацій, опубліковано на сайті російського міністерства закордонних справ. Про це повідомляє "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

На сайті відомства зазначено, що таке рішення було прийнято "в порядку заходів у відповідь на персональні санкції проти громадян Росії, які постійно розширюються адміністрацією Дж.Байдена".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн. ФОТО

Нагадаємо, Шон Пенн перебував у Києві на момент початку повномасштабної війни. Як наголошував актор, український народ та президент "стали історичними символами відваги та принципів". Удруге Пенн відвідував Україну в червні.

Зі слів Бена Стіллера, який теж був в Україні влітку, йому було важливо на власні очі побачити все, що відбувається, та розказати світові, що війна має припинитися.
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Топ коментарі
+29
І як це вони переживуть, це травма на все життя ))
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05.09.2022 17:41
+15
Вони , мабуть , ридають від горя , якого їм завдали русинШвайн 🤣🤣🤣
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05.09.2022 17:59
+14
в отместку киркоров очолыть рыспубликанскую баню всеялугандонии...
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05.09.2022 17:46
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І як це вони переживуть, це травма на все життя ))
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05.09.2022 17:41 Відповісти
Вони , мабуть , ридають від горя , якого їм завдали русинШвайн 🤣🤣🤣
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05.09.2022 17:59 Відповісти
оце мегаответочка хлопцям прилетіла... https://www.youtube.com/watch?v=rFwyNXd4YHw&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=4
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05.09.2022 18:16 Відповісти
ну тоді шон пенн очолить якийсь добробат...
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05.09.2022 17:43 Відповісти
в отместку киркоров очолыть рыспубликанскую баню всеялугандонии...
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05.09.2022 17:46 Відповісти
Таке собі. І по відношенню до "постраждалих", і по відношенню до "санкційників".
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05.09.2022 17:44 Відповісти
Ви подивіться як скиглять пид*раси на болотах з приводу "нас рускіх нікуда ні пускают" - просто гвалт...
О от шоб хтось висловився з обуреням про те, що його не пускають у ********* - не чув...
Це як той анекдот про "Неулавимого Гонзалеса"...
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05.09.2022 17:48 Відповісти
Цікаво.... а фільми з Пенном і Стіллером раш@@ка теж заборонить на вершину рашистських хіт-парадів впевненно піднімається "Свинарка і пастух" !!!!!!!
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05.09.2022 17:55 Відповісти
не встигли - ці стрічки вже сам Голівуд заборонив показувати в Росії)))
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05.09.2022 20:28 Відповісти
Ані тєпєрь нікада нє увідят Зажопінська Задріщінська Мухасранська...
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05.09.2022 17:55 Відповісти
і Усть-Пердюйська...
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05.09.2022 18:16 Відповісти
Ойййййой 😂😂😂
Зірки Голівуду не зможуть потрапити до мухосранська 🤨
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05.09.2022 17:57 Відповісти
Яке горе...
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05.09.2022 18:00 Відповісти
Яка біда, матрешек не зможуть купити!
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05.09.2022 18:01 Відповісти
Искренне жиль их. Они не смогут полоскать трусы В Великом Устюге.

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05.09.2022 18:01 Відповісти
єто да, єнто катастрофа
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05.09.2022 19:06 Відповісти
И фильмы, *****, с их участием запретите! Смотрите Боливуд
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05.09.2022 18:16 Відповісти
как дальше жить...
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05.09.2022 18:23 Відповісти
Це геноцид Голівуду - Голівуд, повикидайте усіх рашинських акторів, шо до вас налізли.
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05.09.2022 18:24 Відповісти
Все, это конец! Шон зАпил горькую, Бен подумывает о самоубийстве.
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05.09.2022 18:26 Відповісти
ВЕЛКОМ ТУ ВЕ РАША
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05.09.2022 18:33 Відповісти
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05.09.2022 18:58 Відповісти
.
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05.09.2022 19:00 Відповісти
каЦАПЫ,
Да срать они хотели вам на голову и сцать вам в рот с вашим пидарофьрером
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05.09.2022 19:02 Відповісти
И часто они в Россию ездили?
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05.09.2022 19:13 Відповісти
Шон Пенн: все пропало. життя наперекосяк, як жити далі?
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05.09.2022 19:17 Відповісти
«Россия - это большой вонючий сарай» / Жерар Депардье/
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05.09.2022 19:17 Відповісти
А драти піратські копії з цими артистами московітам нє слабо,московський цап і в африці цап.
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05.09.2022 20:29 Відповісти
цапи нелюди !
і як вони будуть тепер відвідувати свої маєтки в сонячному мурманську?
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05.09.2022 20:40 Відповісти
москалів жаба давить бо до мордора ніхто не хоче їхати
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05.09.2022 21:08 Відповісти
Вони мабуть усе волосся на собі повиривали від горя!
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05.09.2022 21:19 Відповісти
Россия довыделывается, что Шон Пенн снимет фильм про войну, и не только документальный, но полноразмерный блокбастер.
Материала хватает. Честных творческих людей лучше не злить.
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05.09.2022 21:57 Відповісти
Ну пи..дец, как же они теперь проживут без рашки! Похоже, в МИД рашки одни идиоты сидят.
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05.09.2022 22:12 Відповісти
Той момент,коли русня відчуває себе пупом землі,а насправді пусте місце. Кому вони потрібні?
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05.09.2022 22:18 Відповісти
 
 