Джонсон привітав Трасс і назвав підтримку України серед своїх головних здобутків на посаді прем’єра Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Великої Британії Ліз Трасс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Для мене було честю очолювати Консервативну партію останні три роки, здобувши найбільшу за десятиріччя більшість, завершивши процедури Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи життєво необхідну допомогу Україні.
Мої вітання Ліз Трасс з рішучою перемогою. Я знаю, що у неї є правильний план, що робити зі зростанням вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити чудову роботу з об’єднання та покращення нашої країни. Зараз час, щоби усі консерватори на 100% згуртувалися довкола неї", - заявив Борис Джонсон.
Будь ласка, зачекайте...
ми,поляки,британці...в перспективі молдавани,білоруси з турками.
Міс Ліз налаштована проти Росії не менше, ніж міс Маргарет проти СРСР. Проблема за Америкою, потрібен новий "рейган" натомість демократичного слабака, ні нашим-ні вашим, і Україну підтримати і Росію не образити
А потім ще й Буш старший ляпнув таку ж хрінь з трибуни ВР.
Предложение установить дипотношения Британии с Украиной, это сепаратизм в чистом виде и стало бы смертельным приговором Горбачеву как руководителю СССР. И неизвестно кто пришел бы к власти в Кремле после него. Поэтому Тетчер и ответила так резко.
Никто не мог предвидеть, что СССР скоро развалится и Украина станет самостоятельным государством
Найдикіший кошмар Заходу - розвалена росія та ракети з ядерною боєголовкою у кожного місцевого князя. На жаль, це в природі людини - найгірший порядок краще за найвеселіше безладдя
Заблокированными на счетах Поднебесной оказались последние не замороженные золотовалютные резервы России.
Вложив 17 процентов золотовалютных резервов в юань, российские власти признали, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет издание The Moscow Times 4 сентября.
Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более 100 миллиардов долларов из золотовалютных резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации Центробанка РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе резервов и планах наполнить их "дружественными" валютами.
https://korrespondent.net/world/russia/4512559-rezervy-tsb-rf-okazalys-v-kapkane-kytaia-smy
https://youtu.be/3oCFaaP_y2w
- Мам, дай денех на мароженое...
- Ага - ЩАС! Ты ещё кузнечиков не доел...
- Фсьо, доел!
- И шо, не наелся?
- Наелся!
- Ну так и нах*я тебе сытому мороженое?
По сравнению с нашим дебилом - как слон и моська.