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Новини За кордоном
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Велика Британія (3661) Джонсон Борис (532) Трасс Елізабет (167)

Джонсон привітав Трасс і назвав підтримку України серед своїх головних здобутків на посаді прем’єра Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Великої Британії Ліз Трасс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Для мене було честю очолювати Консервативну партію останні три роки, здобувши найбільшу за десятиріччя більшість, завершивши процедури Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи життєво необхідну допомогу Україні.

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Мої вітання Ліз Трасс з рішучою перемогою. Я знаю, що у неї є правильний план, що робити зі зростанням вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити чудову роботу з об’єднання та покращення нашої країни. Зараз час, щоби усі консерватори на 100% згуртувалися довкола неї", - заявив Борис Джонсон.
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Топ коментарі
+18
Тепер чекаємо на обрання Бориса Джонсонюка очільником NATO!👍
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05.09.2022 17:50
+13
Главенство в НАТО повинні отримати англосакси, а не гнилі шваби і інші *************.
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05.09.2022 17:54
+11
що цікаво: в першому турі праймеріз (парт.виборів) виборів Ліз Трасс була 5-ю; в півфіналі - третьою; в фінал вийшла другою; в фіналі впевнено перемогла Сунака, який лідирував з першого туру. Це означає, що вона є об'єднуючою фігурою для більшості своєї партії.
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05.09.2022 17:57
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Тепер чекаємо на обрання Бориса Джонсонюка очільником NATO!👍
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05.09.2022 17:50 Відповісти
Главенство в НАТО повинні отримати англосакси, а не гнилі шваби і інші *************.
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05.09.2022 17:54 Відповісти
по моєму у нового блоку більше шансів...
ми,поляки,британці...в перспективі молдавани,білоруси з турками.
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05.09.2022 18:07 Відповісти
можливо плюс баку з тбіліссі..
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05.09.2022 18:09 Відповісти
датчанин Расмунссен и норвежец Столтенберг это закоренелые пацифисты - ********
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05.09.2022 18:12 Відповісти
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05.09.2022 17:50 Відповісти
Також вітання з перемогою Ліз Трасс від украінців - це просто супер 👍🏼❤️❤️❤️
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05.09.2022 17:54 Відповісти
Не забуватимемо, що саме Маргарет Тетчер, її спрямованість і переконаність, зламали хребет СРСРу.
Міс Ліз налаштована проти Росії не менше, ніж міс Маргарет проти СРСР. Проблема за Америкою, потрібен новий "рейган" натомість демократичного слабака, ні нашим-ні вашим, і Україну підтримати і Росію не образити
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05.09.2022 17:55 Відповісти
Ms Thetcher what's about the ambassy of Ukraine in London? - Що ви можете сказати про амбасаду України в Лондоні? Вона відповідає: ми не маємо дипломатичних стосунків із Каліфорнією.
А потім ще й Буш старший ляпнув таку ж хрінь з трибуни ВР.
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05.09.2022 18:01 Відповісти
Это высказывание Тетчер относится к 1990 году, во время ее визита в Украину. Цель визита - поддержка курса Горбачева, под которым уже шатался трон и били его со всех сторон, и демократы и коммунисты.
Предложение установить дипотношения Британии с Украиной, это сепаратизм в чистом виде и стало бы смертельным приговором Горбачеву как руководителю СССР. И неизвестно кто пришел бы к власти в Кремле после него. Поэтому Тетчер и ответила так резко.
Никто не мог предвидеть, что СССР скоро развалится и Украина станет самостоятельным государством
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05.09.2022 18:20 Відповісти
Отже Тетчер (як і інші західні керівники) не хотіли розвалу совка. Зараз більшість західних політиків сповідують таке ж і щодо рф.
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05.09.2022 21:25 Відповісти
100%, що так.
Найдикіший кошмар Заходу - розвалена росія та ракети з ядерною боєголовкою у кожного місцевого князя. На жаль, це в природі людини - найгірший порядок краще за найвеселіше безладдя
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05.09.2022 21:53 Відповісти
надеюсь дама круче джонсонюка не токо на словах...
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05.09.2022 17:55 Відповісти
не в тему, но не менее интересное:
Заблокированными на счетах Поднебесной оказались последние не замороженные золотовалютные резервы России.
Вложив 17 процентов золотовалютных резервов в юань, российские власти признали, что вывести средства из китайских активов просто так невозможно, пишет издание The Moscow Times 4 сентября.
Продажа юаней, в которые на 1 января было вложено более 100 миллиардов долларов из золотовалютных резервов, требует отдельного соглашения с Китаем. Об этом говорится в презентации Центробанка РФ, подготовленной для совещания с членами правительства о дальнейшей судьбе резервов и планах наполнить их "дружественными" валютами.
https://korrespondent.net/world/russia/4512559-rezervy-tsb-rf-okazalys-v-kapkane-kytaia-smy
https://youtu.be/3oCFaaP_y2w
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05.09.2022 17:56 Відповісти
Теперь любая финансовая операция между Китаем и х*йлостаном будет больше похожа на: -
- Мам, дай денех на мароженое...
- Ага - ЩАС! Ты ещё кузнечиков не доел...
- Фсьо, доел!
- И шо, не наелся?
- Наелся!
- Ну так и нах*я тебе сытому мороженое?
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05.09.2022 18:13 Відповісти
що цікаво: в першому турі праймеріз (парт.виборів) виборів Ліз Трасс була 5-ю; в півфіналі - третьою; в фінал вийшла другою; в фіналі впевнено перемогла Сунака, який лідирував з першого туру. Це означає, що вона є об'єднуючою фігурою для більшості своєї партії.
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05.09.2022 17:57 Відповісти
по любэ боря джонсонюк залышайеться нашою людыною...
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05.09.2022 18:00 Відповісти
зараз головне розумiти,що ЛIЗ ТРАСС,це лише допомога,а основний тягар вiйни все одно на Украiнцях.
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05.09.2022 18:02 Відповісти
Ліз їм дасть гарі
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05.09.2022 18:06 Відповісти
А хто наш През Ліз чи Зе. Хто повинен давати гарі перш за все?
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05.09.2022 18:15 Відповісти
наш през ні. Це от Ліз славиться особливою "любов'ю" до росії. Зе - йому би дагаваріцца пасєрєдінє, пєрєстать стрєлять, я не лох буду усьо бомбіть.
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05.09.2022 19:57 Відповісти
Дякуємо пане Джонсон за все що ви зробили для України ! 🇺🇦🇬🇧
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05.09.2022 18:47 Відповісти
Дякуємо Борисе? А йдіть до нас Прем'єром
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05.09.2022 19:09 Відповісти
нехай замість Єрмака, свисни їм там
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05.09.2022 19:59 Відповісти
Чтобы 95 цирк весь разогнал, оно Зеле надо?!)
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05.09.2022 19:21 Відповісти
Лохмотый Боря молодец! Очень симпатичный человек как личность.
По сравнению с нашим дебилом - как слон и моська.
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05.09.2022 22:18 Відповісти
Спасибо, Борис!
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05.09.2022 22:19 Відповісти
Thank you very much for best wishes and support!
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24.10.2022 14:56 Відповісти
 
 