Зеленський провів підсумкову розмову із Джонсоном: "З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі"

Президент Володимир Зеленський провів підсумкову телефонну розмову із прем’єром Британії Борисом Джонсоном, 5 вересня на цю посаду обрали міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - розповів він.

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