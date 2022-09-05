УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9443 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
4 526 7
Велика Британія (3661) Зеленський (17415) Джонсон Борис (532)

Зеленський провів підсумкову розмову із Джонсоном: "З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джонсон

Президент Володимир Зеленський провів підсумкову телефонну розмову із прем’єром Британії Борисом Джонсоном, 5 вересня на цю посаду обрали міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Макрон проговорили понад півтори години: про ситуацію на фронті, МАГАТЕ і Запорізьку АЕС
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Редахтури! Вересень на вулиці...
показати весь коментар
05.09.2022 18:08 Відповісти
))))))))))
показати весь коментар
05.09.2022 18:15 Відповісти
А насправді: "Ф-фу-у-у! Нарешті здихався! А з бабою може легше буде?"
показати весь коментар
05.09.2022 18:19 Відповісти
Джонсон це УКРАЇНА..
показати весь коментар
05.09.2022 18:24 Відповісти
Вова радостно вздохнул, ведь именно Борис регулярно натягивал ему его глазное яблоко на его же седалище.
Ты, Вовчик, ещё не догадываешься, как это умеет делать Лиз Трасс.
показати весь коментар
05.09.2022 18:30 Відповісти
Зеленый мародёр
показати весь коментар
05.09.2022 19:29 Відповісти
 
 