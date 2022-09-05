Зеленський провів підсумкову розмову із Джонсоном: "З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі"
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Президент Володимир Зеленський провів підсумкову телефонну розмову із прем’єром Британії Борисом Джонсоном, 5 вересня на цю посаду обрали міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
Про це повідомив Зеленський у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ. З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі", - розповів він.
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Ты, Вовчик, ещё не догадываешься, как это умеет делать Лиз Трасс.