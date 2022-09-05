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Рух України до членства в ЄС не заміняє Угоду про асоціацію, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єс

У Єврокомісії наголосили, що рух України до членства у Євросоюзі, що розпочався з отриманням статусу кандидата та рекомендацій Єврокомісії, не замінює собою Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це розповіли європейські посадовці на брифінгу після 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Процедури Угоди про асоціацію не можуть бути чимось замінені", - відповів Жозеп Боррель.

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї зазначив, що між угодою про асоціацію та процесом наближення до членства справді є зв’язок, оскільки завдяки угоді про асоціацію Україна вже адаптувала своє законодавство до європейського у багатьох сферах.

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"Втім, угода про вільну торгівлю - це не те саме, і рівень відповідальність - теж різний", - зазначив Олівер Варгеї.

Прем’єр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна має виконати усе, що передбачено Угодою про асоціацію, та паралельно - виконувати ті сім рекомендацій, які Україна отримала від Єврокомісії разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.
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От і перший удар в нахабне рило зеленої влади , чи ЗЕ з своєю шайкою думав що європейці не звернуть увагу на їхній мародерський шабаш ?
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05.09.2022 18:56 Відповісти
чуваку мерещится,шо может ежедневно за буйки заплывать...
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05.09.2022 18:56 Відповісти
З тою владою яка вже взагалі "пустилася берега" нам і таку перспективу закриють! Боюся що такі дії ЗЕвлади це частина оманського договорняка!!!
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05.09.2022 19:22 Відповісти
Переклад: домашнє завдання тре виконувати по всіх предметах і Стефанішенське "мИ вЖе ВИкоНаЛи УГодУ прО аСОціАціЮ МайЖе нА 70% ДАвАйте сИгнАл На ЧЛенСТво" не прокатить
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05.09.2022 20:01 Відповісти
 
 