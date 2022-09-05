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армія РФ (13455) Генштаб ЗС (4486) Херсон (2328) Куп'янськ (449)

Під Куп’янськом вбито та поранено понад 100 окупантів, у Херсоні - більш як 30 та 3 танки, на Антонівському мосту - ЗРК та 6 вантажівок, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,склад,штефан

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо втрат російських окупантів протягом 5 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу.

Зазначається, що "за уточненими даними підтверджено втрати ворога. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника; а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили спроби російського наступу поблизу 9 населених пунктів, а на Краматорському напрямку вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Бий цапiв молотом,
Будуть цапи золотом.
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05.09.2022 19:06
+17
u ZSU urovenj rusafobiji zashkalivae gerojam slava!!!
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05.09.2022 19:07
+12
Есть хорошая русская поговорка: непрошенный гость хуже татарина. Сколько этих мразей нужно здесь замочить, чтобы выжившие поняли: им здесь не рады.
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05.09.2022 19:13
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Бий цапiв молотом,
Будуть цапи золотом.
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05.09.2022 19:06 Відповісти
наглядная демонстрация (не для слабонервных): https://twitter.com/i/status/1555256010490757128
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05.09.2022 19:11 Відповісти
bljaaa...unsee unsee unsee
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05.09.2022 19:14 Відповісти
u ZSU urovenj rusafobiji zashkalivae gerojam slava!!!
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05.09.2022 19:07 Відповісти
Есть хорошая русская поговорка: непрошенный гость хуже татарина. Сколько этих мразей нужно здесь замочить, чтобы выжившие поняли: им здесь не рады.
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05.09.2022 19:13 Відповісти
Із зведення Генштабу: "Частковий успіх" рашистів змінюється на "тактичний успіх" ЗСУ!!!
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05.09.2022 19:15 Відповісти
А трофеи, в виде касапа-раба хоть останутся??
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05.09.2022 19:15 Відповісти
А для чего эти животные в хозяйстве? Ну, разве если в качестве движущейся мишени на стрельбище.
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05.09.2022 19:19 Відповісти
na razminirovanija
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05.09.2022 19:20 Відповісти
цікава загальна кількість тих полонених цапів та загальна вартість утримання на добу...

а краще окремими позиціями - скільки на шмот, жратву, медичні послуги, санітарна фігня і т.і.

шось мені підказує, що ми на прикінці року очуєємо при публікації звіту витрачених бюджетних коштів..
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05.09.2022 19:18 Відповісти
49900???
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05.09.2022 19:25 Відповісти
Круп'янськ. Дуже цікаво. Сподіваюсь скоро кацап вже не знатиме звідки чекати на удар і прийде у повну паніку. Тут йому і смерть.
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05.09.2022 19:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pu_YJvMfz7o
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05.09.2022 19:39 Відповісти
Слава Господу,і під Куп'янськом розпочалося! Там дуже багато прокацаплених виродків: на станціях Дворічна,Тополі, Вовчанськ,Бурлук та інших ще в 2021 році міряли про окупацією кацапською ордою. Але за свої мрії хай заплатять власною смаженою шкірою! Не такі страшні кацапи,як українські гниди!
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05.09.2022 19:59 Відповісти
33 втаных танко фрага и 100 фрагоюнитов
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05.09.2022 20:02 Відповісти
 
 