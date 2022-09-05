"Ї" - їб#ш русню: активісти руху спротиву малюють українську літеру в тимчасово окупованому Маріуполі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Активісти руху спротиву в Маріуполі креативно протестують проти окупантської влади: зображають українську літеру "Ї" в різноманітних куточках міста.
Про це йдеться у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.
Вранці 5 вересня у телеграм-каналі рух спротиву Маріуполя закликав українців у місті долучатися до такого протесту та малювати в різних локаціях українську літеру "Ї", яку обрав своїм символом.
"Настав час піднімати голову! Русня має твердо знати – вони на чужій землі. Ми їх не кликали. Їм немає місця у нашому Маріуполі! На знак протесту – "Ї" на всіх площах міста. У парку, у скверах, на стовпах, парканах. Ручкою, крейдою, маркером. "Ї" - як знак незалежності України. "Ї" - як знак опору. "Ї" - їб#ш русню. "Рабів до раю не пускають". Ми – не раби", – зазначили учасники руху спротиву.
Одним із перших місць, де зобразили "літеру спротиву" став центр міста: тут "Ї" з'явилася на тротуарній плитці неподалік пам'ятника Тарасові Шевченку.
Будь ласка, зачекайте...
Ï
шаг назад мэшканци львивщины топят за кацапов,а тут бандеривци мариупольские..всё криворогим на карму намотаем..
Вечер перестаёт быть томным.
Подразделения 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка внезапно утратили боеспособность.
Я так понимаю, что самое время их выводить для восстановления оного, а как же тут выведешь?
Ой, беда!
Рашн-рейха. Інцидент стався коли російські дипломати вийшли з території представництва зі списком громадян Афганістану, які отримали візи. За попередніми даними, понад двадцять людей загинули. МЗС кацапов заявило, що при теракті в Кабулі загинули двоє працівників дипмісії: другий секретар посольства та співробітник відділу безпеки посольства.
Хай це можливо і не найсуттєвіше
але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї»
а також
витягнувшись на пальчиках
оберігати місячний серпик
букви «є»
що зрізаний з неба
разом із ниточкою
бо кажуть дитино
що мова наша - солов'їна
гарно кажуть
але затям собі
що колись можуть
настати і такі часи
коли нашої мови
не буде пам'ятати
навіть найменший
соловейко
тому не можна покладатися
тільки на солов'їв
дитино.
Але настав постмодерн. Книжок ніхто не читає. Народ тупий , як курка. Ну і ось.