УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9301 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
8 031 29
Маріуполь (2820) партизани (181)

"Ї" - їб#ш русню: активісти руху спротиву малюють українську літеру в тимчасово окупованому Маріуполі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

маріуполь

Активісти руху спротиву в Маріуполі креативно протестують проти окупантської влади: зображають українську літеру "Ї" в різноманітних куточках міста.

Про це йдеться у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

Вранці 5 вересня у телеграм-каналі рух спротиву Маріуполя закликав українців у місті долучатися до такого протесту та малювати в різних локаціях українську літеру "Ї", яку обрав своїм символом.

"Настав час піднімати голову! Русня має твердо знати – вони на чужій землі. Ми їх не кликали. Їм немає місця у нашому Маріуполі! На знак протесту – "Ї" на всіх площах міста. У парку, у скверах, на стовпах, парканах. Ручкою, крейдою, маркером. "Ї" - як знак незалежності України. "Ї" - як знак опору. "Ї" - їб#ш русню. "Рабів до раю не пускають". Ми – не раби", – зазначили учасники руху спротиву.

Також читайте: "Віддери рашизм": у Херсоні запустили акцію зі знищення агіток окупантів

Одним із перших місць, де зобразили "літеру спротиву" став центр міста: тут "Ї" з'явилася на тротуарній плитці неподалік пам'ятника Тарасові Шевченку.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Боже, бережи їх
показати весь коментар
05.09.2022 19:10
+18
Пiдтримую!
Ï
показати весь коментар
05.09.2022 19:14
+15
Закликают убивать русню.
показати весь коментар
05.09.2022 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это хорошо что пока не закликають "ипать русню""
показати весь коментар
05.09.2022 19:10 Відповісти
Закликают убивать русню.
показати весь коментар
05.09.2022 19:16 Відповісти
фу. они же в г.не, вшивые, беззубые и воняют
показати весь коментар
05.09.2022 19:18 Відповісти
Скотоложество - то гріх!
показати весь коментар
05.09.2022 19:20 Відповісти
Боже, бережи їх
показати весь коментар
05.09.2022 19:10 Відповісти
Пiдтримую!
Ï
показати весь коментар
05.09.2022 19:14 Відповісти
вы понимаете шо происходит?
шаг назад мэшканци львивщины топят за кацапов,а тут бандеривци мариупольские..всё криворогим на карму намотаем..
показати весь коментар
05.09.2022 19:17 Відповісти
Да на восьмом году войны происходит селекция украинцев... Это в первую очередь наша боль... Как назвать идиотов 73% украинцами? Как им спится по ночам под обстрелами и как им нравится в эмиграции? Ни одна падла, прошу прощения за мой английский, не сказала что аиноват выбор 73% идиотов за "мир". Если не осознаем, то следующим президентом будет Медведчук.
показати весь коментар
05.09.2022 19:39 Відповісти
медведчукча может быть только директором под шконкой.
показати весь коментар
05.09.2022 19:43 Відповісти
А клоун кем может быть?
показати весь коментар
05.09.2022 19:47 Відповісти
замом под шконкой..
показати весь коментар
05.09.2022 19:49 Відповісти
То добре...
показати весь коментар
05.09.2022 19:21 Відповісти
Їб%ш русню ! Не будь як зеля !
показати весь коментар
05.09.2022 19:23 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Вечер перестаёт быть томным.
Подразделения 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка внезапно утратили боеспособность.
Я так понимаю, что самое время их выводить для восстановления оного, а как же тут выведешь?
Ой, беда!
показати весь коментар
05.09.2022 19:27 Відповісти
У Кабулі смертник здійснив самопідрив біля будівлі посольства
Рашн-рейха. Інцидент стався коли російські дипломати вийшли з території представництва зі списком громадян Афганістану, які отримали візи. За попередніми даними, понад двадцять людей загинули. МЗС кацапов заявило, що при теракті в Кабулі загинули двоє працівників дипмісії: другий секретар посольства та співробітник відділу безпеки посольства.
показати весь коментар
05.09.2022 19:30 Відповісти
Дуже шкода афганців. Їх постійно вбивають.
показати весь коментар
05.09.2022 19:35 Відповісти
-Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною: в ухе так и щекочет, так и щекочет... ну, хоть на стену!(c)
показати весь коментар
05.09.2022 20:05 Відповісти
Гарне діло робите.... побільше руснявих жмурів.... Ї - це відповідь на Z V O та інші каракулі...
показати весь коментар
05.09.2022 20:14 Відповісти
Ї
показати весь коментар
05.09.2022 20:22 Відповісти
Ї
показати весь коментар
05.09.2022 20:33 Відповісти
В Україні є орден Ярослава Мудрого , що звичайно був руським князем. Чим можна пояснити гасло "їбаш русню", окрім як шизою сільских неуків ? Що заважало висунути гасло "їбаш москальню"? Мабудь хлопці замість шкільних уроків історії бігали дивитись квартал 95.
показати весь коментар
05.09.2022 21:05 Відповісти
МабуТь не лише вони )
показати весь коментар
05.09.2022 21:09 Відповісти
дякую за зауваження
показати весь коментар
05.09.2022 23:31 Відповісти
Свічечка букви "Ї"
Хай це можливо і не найсуттєвіше
але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви «ї»

а також
витягнувшись на пальчиках
оберігати місячний серпик
букви «є»
що зрізаний з неба
разом із ниточкою

бо кажуть дитино
що мова наша - солов'їна
гарно кажуть
але затям собі
що колись можуть
настати і такі часи
коли нашої мови
не буде пам'ятати
навіть найменший
соловейко

тому не можна покладатися
тільки на солов'їв
дитино.
показати весь коментар
05.09.2022 21:05 Відповісти
Ідеологи УПА чітко ототожнювали себе , як спадкоємців давньоруської держави , і звичайно за часів УПА використання слів з коренем "рус" в негативному контексті було неможливим. Для означення отих потвор використовували чудове старовинне слово "москаль".
Але настав постмодерн. Книжок ніхто не читає. Народ тупий , як курка. Ну і ось.
показати весь коментар
05.09.2022 21:34 Відповісти
Їббашьте их всех наккуй !
показати весь коментар
05.09.2022 21:50 Відповісти
Ї - і в хвіст, і в гриву!
показати весь коментар
05.09.2022 22:11 Відповісти
На красной площади на маскве.
показати весь коментар
05.09.2022 22:19 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 00:36 Відповісти
 
 