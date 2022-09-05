Росія захопила Запорізьку АЕС, щоб Україна не допомогла енергією ЄС, - Кулеба
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Росія намагається відібрати в України Запорізьку АЕС, щоб та не змогла своєю електроенергією врятувати від енергетичної кризи Євросоюз.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter, коментуючи знеживлення ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.
"Україна може допомогти ЄС пом'якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС і завадити нам. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися разом та перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам усім ще більше проблем", - заявив він.
Нагадаємо, 5 вересня, внаслідок постійних обстрілів окупантами Запорізької АЕС, була відключена остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС із енергосистемою України.
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ja nesporju - UA pomogajut svoei elektro energiei.....no ...ce ne ta cyfra kotoraja mozhe vytenutj EU
Украина резко нарастит экспорт электроэнергии в Европу. Евросоюзу это поможет сэкономить миллиарды кубометров газа, а украинским поставщикам - пережить нелегкие времена. Forbes выбрал главное из материала The Atlantic Council.
How much power does Europe use per year?
According to Eurostat, in 2018 total net electricity generation in the EU was 2806 Terawatt hours (TWh), which signals a significant increase when compared to 1990 levels of 2582.47 TWh. Furthermore, electricity consumption in the EU was 3098.1 TWh in 2018 compared to 2464.6 TWh in 1990.Jan 25, 2021
Shtob vy ponjali - 1TWh = 1000GWh........
Коли почали імпортувати з білорашки? Коли припинили?
рятівники ******.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог продовжує вчиняти протиправні дії на Херсонщиніі: «Так, російські загарбники відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей». https://t.me/operativnoZSU/40002
ковид у кулебы...подкожный.
але цікавіше інше питання - яким чином ЗАЕС опинилася в руках ворога?
яким чином ЧАЕС опинилася в руках ворога?
Хто за це відповість? чому не на часі? а що, як відповідальні за це досі знаходяться на своїх постах??? і продовжують зраджувати?
АЕС, це просто бонус.
а главная - ядерный шантаж...
тупые неучи, ворующие стиралки в свои *****, где никогда не было водопровода, разве могут понять весь ужас атомного кошмара???
"Україна та ЄС в одному човні"
а зехолуй кулеба разом з рештою безуглих арахамій та мельників приклали багато зусиль, щоб нагадити в цей човен.
Россия захватила станцию, чтобы оставить Украину без энергии. Так как та энергия, которую Украина может продать в ЕС не может быть перенаправлена в регионы, подключенные к Запорожской АЭС