Росія захопила Запорізьку АЕС, щоб Україна не допомогла енергією ЄС, - Кулеба

Росія намагається відібрати в України Запорізьку АЕС, щоб та не змогла своєю електроенергією врятувати від енергетичної кризи Євросоюз.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter, коментуючи знеживлення ЗАЕС, передає Цензор.НЕТ.

"Україна може допомогти ЄС пом'якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС і завадити нам. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися разом та перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам усім ще більше проблем", - заявив він.

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Нагадаємо, 5 вересня, внаслідок постійних обстрілів окупантами Запорізької АЕС, була відключена остання лінія, яка з’єднувала вузол ЗАЕС із енергосистемою України.