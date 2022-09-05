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Три безпілотники Байрактар з акції Притули вже доставили в Україну, - керівник Baykar Makina

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байрактар

Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту "Народний Байрактар", вже доставлено в Україну.

Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив Укрінформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав Байрактар.

Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому було прийнято рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проєкт Притули "Народний Байрактар" зібрав гроші на 4 замість 3 безпілотників

Байрактар додав, що турецька сторона підтримує суверенітет України, бажає українцям миру і поважає опір української нації проти агресії за незалежність країни.

Як повідомлялося, наприкінці червня український ноумен, волонтер Сергій Притула оголосив, що українці за три дні перерахували грошей на придбання чотирьох ударних безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.

Згодом турецька компанія повідомила, що передасть Україні три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші буде витрачено на гуманітарну допомогу українцям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За гроші з "народних Байрактарів" купили супутник для ЗСУ, "бавовни" буде багато, - Притула. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Украинцы, извините, Латвия очень маленькая страна. Мы пока на свой Байрактар для вас собрали только 793 302 .00 €. Но мы стараемся, сегодня 14,201.91 € Мы не газо-нефтяная страна и впереди отопительный сезон... Литовцы успели газовый терминал СПГ построить, а у нас сопли жевали... Но сейчас у нас будут ВЫБОРЫ - всем и всё вспомним, кто жопу паРАШЕ лизал!
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05.09.2022 20:18
+8
взагалі-то акція була народною...
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05.09.2022 19:47
+8
Пішла розкрутка нового кандидата в президенти України.
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05.09.2022 19:52
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05.09.2022 20:16 Відповісти
,, три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші буде витрачено на гуманітарну допомогу,,,
або за ті гроші супутник придбав, або віримо туркам з гуманітаркою і, що супутник не придбовували...
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05.09.2022 21:03 Відповісти
а можно по потрогать спутник который "купил" притула и когда он его запустил? а то мы что то пропустили
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05.09.2022 21:26 Відповісти
потрогай ...
Тільки щоб його "потрогать" - дальше чем "нах"й" ... и скафандр треба купити нехіленький
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06.09.2022 00:21 Відповісти
взагалі-то акція була народною...
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05.09.2022 19:47 Відповісти
Мочіть кацабів в усіх сортирах!! окупантів геть! https://www.youtube.com/watch?v=ceCRu-OHFIs&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=62
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05.09.2022 19:48 Відповісти
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05.09.2022 19:49 Відповісти
Пішла розкрутка нового кандидата в президенти України.
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05.09.2022 19:52 Відповісти
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05.09.2022 19:55 Відповісти
Ну так давайте каждого волонтёра в кандидаты в президенты записывать. Еще не устали от клована? Или из ботофермы подляка пишете?
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05.09.2022 20:18 Відповісти
Еще не устали от клована? Или из ботофермы подляка пишете?
Ты шо,бестолковый?Я констатирую факт,не более.
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05.09.2022 20:30 Відповісти
Факт подтверждается обычно. А рашотроллям факты не нужны. Почем за высер, рашопадла?
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05.09.2022 20:36 Відповісти
Почем за высер, рашопадла?
Ты следи за своим поганым ртом.Ишь как подгорел на ровном месте.
Факт подтверждается обычно.
Просто так такая инфа не появляется в интернете,а именно:
Притула планує зареєструвати нову партію в 2022 році - вона не буде іменною
а тут себя Притула расхваливает,просто так что ли?
Я рівновіддалений від Пінчука, Коломойського, Ахметова - Сергій Притула

и вишенка на торте,ролик пропагандиста-политолога Давидюка:
Хто може конкурувати із Зеленським у другому турі: Єрмак, Арестович, Кім, Залужний чи Притула?
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05.09.2022 22:59 Відповісти
Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Джерело: https://censor.net/ua/n3365262

Я би так на заголовок не реагував))
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05.09.2022 20:38 Відповісти
Фонд чмута передав напис.
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05.09.2022 19:53 Відповісти
Так це Притула за своъ гроші їх купив? Круто!
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05.09.2022 19:57 Відповісти
Порошенко як лох заплатив половину необхідної суми за нову бронетехніку НАТО, яка вперше закуплена приватним коштом, а міг би як Притула, жодної власної копійки не витратити, але всі пишуть, шо то Притула купив
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05.09.2022 20:07 Відповісти
Вам Притула, напевно, під дверима наробив. Чи не ясно, що "акція Притули" - то акція, організована Притулою? Якщо кожне слово розжовувати, то заголовок був би такий: "Три (два плюс один) безпілотні літальні апарати Байрактар, виготовлені турецькою компанією Baykar Makina, з акції, організованої Сергієм Дмитровичем Притулою, вже доставили в Україну, країну в Центрально-Східній Європі, зі столицею в Києві
"
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05.09.2022 20:28 Відповісти
Коли я читаю у Безуглої,що є тільки два достойний волонтерські проекти - Притула і "Повернись живим" і вони "наша душа",то стає трохи бридко і огидно від зневаги до сотень волонтерів,які з 2014 року завжди допомагали ВСУ,але не мають часу і грошей на білборди і підтримки влади та телемарафону.
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05.09.2022 20:58 Відповісти
Те, що пише Безугла, стоїть у ряду між інструкцією до освіжувача повітря і передбаченнями на чеках Сільпо
А якщо серйозно, то таке життя, всіх не назвати і не запамятати, доводиться використовувати збірні поняття. "Подяка волонтерам", "Слава ЗСУ", а там тисячі людей.
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05.09.2022 21:40 Відповісти
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05.09.2022 20:00 Відповісти
Про "95".
За останній тиждень було знищено 95 рашистських танків. Це зробили наші герої. Почасту нам невідомі і не відзначені, не нагороджені владою. У знищенні танків не прийняв участь жоден причетний до "95 Кварталу". Хоча там і повно орденоносців і медалістів.
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05.09.2022 20:18 Відповісти
Украинцы, извините, Латвия очень маленькая страна. Мы пока на свой Байрактар для вас собрали только 793 302 .00 €. Но мы стараемся, сегодня 14,201.91 € Мы не газо-нефтяная страна и впереди отопительный сезон... Литовцы успели газовый терминал СПГ построить, а у нас сопли жевали... Но сейчас у нас будут ВЫБОРЫ - всем и всё вспомним, кто жопу паРАШЕ лизал!
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05.09.2022 20:18 Відповісти
Дякуємо! Ви справжні друзі!
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05.09.2022 20:28 Відповісти
возможна притула вложил деньги фонда в запорожсскую гуманитарку
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05.09.2022 21:30 Відповісти
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05.09.2022 21:38 Відповісти
З супутником Притула ,на мою думку явно затупив,Дали турки три апатати презентом -ок ! Дякуємо і все одно, ще три купуємо, все ж збір був на літачки. А на супутник новий збір оголосити -і зібрали б,без проблем ,бо ідея все ж непогана .
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05.09.2022 22:21 Відповісти
Вроді - усе зрозуміло та логічно
Та тут на Притулу - срачі пішли ...
Хто - Зелеботи , Порохоботи чи московські полізли
Зібрали гроші на безпілотники - провірені у боях !!!
Фірма виробник - подякувала за таку рекламу - і у цілях реклами - подарувала !
Фонд Притули порадився зі ЗСУ - і витратив зібрані кошти на оренду даних з ********* спутника!
До чого срач ?
Притулу - вже в презіки ... , від якої партії ... , чи так просто-безпартіного ...
Не знаю кому , але комусь тут явно жопу підпаляє - і ботів він направляє
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06.09.2022 01:07 Відповісти
 
 