Три безпілотники Байрактар з акції Притули вже доставили в Україну, - керівник Baykar Makina
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Три безпілотники Bayraktar TB2, які турецька компанія Baykar Makina пообіцяла безкоштовно передати українській стороні за зібрані кошти в рамках проєкту "Народний Байрактар", вже доставлено в Україну.
Про це у місті Кєльце в Польщі на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022) повідомив Укрінформу гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні", - сказав Байрактар.
Як підкреслив турецький підприємець, Україна зараз потерпає від безпідставної і несправедливої агресії. Відтак багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Він зауважив, що турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому було прийнято рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.
Байрактар додав, що турецька сторона підтримує суверенітет України, бажає українцям миру і поважає опір української нації проти агресії за незалежність країни.
Як повідомлялося, наприкінці червня український ноумен, волонтер Сергій Притула оголосив, що українці за три дні перерахували грошей на придбання чотирьох ударних безпілотників Bayraktar для Збройних сил України.
Згодом турецька компанія повідомила, що передасть Україні три безпілотники безкоштовно, а зібрані фондом Притули гроші буде витрачено на гуманітарну допомогу українцям.
Будь ласка, зачекайте...
або за ті гроші супутник придбав, або віримо туркам з гуманітаркою і, що супутник не придбовували...
Тільки щоб його "потрогать" - дальше чем "нах"й" ... и скафандр треба купити нехіленький
Ты шо,бестолковый?Я констатирую факт,не более.
Ты следи за своим поганым ртом.Ишь как подгорел на ровном месте.
Факт подтверждается обычно.
Просто так такая инфа не появляется в интернете,а именно:
Притула планує зареєструвати нову партію в 2022 році - вона не буде іменною
а тут себя Притула расхваливает,просто так что ли?
Я рівновіддалений від Пінчука, Коломойського, Ахметова - Сергій Притула
и вишенка на торте,ролик пропагандиста-политолога Давидюка:
Хто може конкурувати із Зеленським у другому турі: Єрмак, Арестович, Кім, Залужний чи Притула?
Я би так на заголовок не реагував))
"
А якщо серйозно, то таке життя, всіх не назвати і не запамятати, доводиться використовувати збірні поняття. "Подяка волонтерам", "Слава ЗСУ", а там тисячі людей.
За останній тиждень було знищено 95 рашистських танків. Це зробили наші герої. Почасту нам невідомі і не відзначені, не нагороджені владою. У знищенні танків не прийняв участь жоден причетний до "95 Кварталу". Хоча там і повно орденоносців і медалістів.
https://nv.ua/ukraine/events/10-blagotvoritelnyh-fondov-i-organizaciy-ukrainy-kotorye-bolshe-vsego-pomogayut-armii-vo-vremya-voyny-50264780.html
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Благотворительный фонд Сергея Притулы
Razom for Ukraine
UNITED 24
KSE Foundation
КОЛО
Армия SOS
Зграя
Украинский католический университет
Корпорация монстров
Та тут на Притулу - срачі пішли ...
Хто - Зелеботи , Порохоботи чи московські полізли
Зібрали гроші на безпілотники - провірені у боях !!!
Фірма виробник - подякувала за таку рекламу - і у цілях реклами - подарувала !
Фонд Притули порадився зі ЗСУ - і витратив зібрані кошти на оренду даних з ********* спутника!
До чого срач ?
Притулу - вже в презіки ... , від якої партії ... , чи так просто-безпартіного ...
Не знаю кому , але комусь тут явно жопу підпаляє - і ботів він направляє