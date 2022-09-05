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В Україні 10% бригад швидкої допомоги готуються реагувати на ядерну та хімічну загрози, - головний санлікар Кузін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

радіація,хімзахист

В Україні 10% бригад екстреної медицини перелаштували на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про спеціально облаштовані бригади, які мають або антидоти, або костюми, або засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим в зоні ураження.

"Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження, майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємось на тому, щоб підготувати систему, аби вона могла швидко виявляти будь-які ризики", – каже він.

Зокрема в низці регіонів уже пройшли тренінги для регіональних фахівців щодо дозиметрії і радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців – забезпечити ефективне реагування в області.

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Кузін розповів, що у Дніпрі були проведені навчання, під час яких відпрацьовували евакуацію населення у випадку аварійної ситуації на Запорізькій АЕС.

Він також зазначив, що наразі кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення – від гучномовців до дворових чатів або оголошень.

Кузін порадив жителям прифронтових або окупованих територій звернутися до місцевої влади і з’ясувати, який саме тип інформування там працює.
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противогаз половинчатый,-2 часа срок действия,если новый. большой-4 часа. сомневаюсь я что будут в достаточном количестве бачки.
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05.09.2022 20:34 Відповісти
я маю сумнів, що в них є в достатній кількості..крім того, комбези РХБЗ, а лікарні готови? чи тільки морги та труповозки..
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05.09.2022 20:48 Відповісти
как раз хватит на банковую, грушевского, кончузаспу и всех родственников. А зачем больше?
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05.09.2022 20:39 Відповісти
При війні в Іраку Україна відправляла хімбатальон а зараз готує лікарів.
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05.09.2022 20:59 Відповісти
Галочку поставили, що буде по факту, знаємо наперед...
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05.09.2022 21:32 Відповісти
Цікаво, як саме готуються? Видали по флакончику зеленки?
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05.09.2022 22:43 Відповісти
 
 