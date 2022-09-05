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Умань (220) хасиди (167) Черкащина (646)

Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Події

хасиды

До Умані на святкування Рош га-Шана вже приїхали понад тисяча паломників. Загалом місто очікує прийняти цьогоріч до 10 тисяч хасидів.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Я сподіваюсь, що вони усвідомлено в значно меншій кількості нас будуть відвідувати. Але розраховуємо, що все одно до 10 тисяч їх (паломників — ред.) буде", — сказав Табурець.

За його даними, наразі до Умані вже прибули близько 1 100 прочан. Активне прибуття паломників очільник ОВА очікує з 18-19 вересня. Він наголосив, що місцева влада попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні.

"Вони запевняли, що в них теж там в Ізраїлі практично постійна війна, і вони до цього звикли.Проаналізувавши зараз усі переваги та недоліки того, що віряни все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не наголошувати, що ми категорично проти", — сказав очільник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рекомендуємо паломникам-хасидам утриматися від візитів в Україну на святкування Рош-га-Шана, - СБУ та Нацполіція

У зв'язку з ризиками ракетних ударів і терористичної загрози в Умані на період з 19 по 30 вересня посилюються заходи безпеки. Передбачається зокрема:

  • заборона на проведення будь-яких масових заходів;
  • заборона продаж алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
  • посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
  • заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
  • обмеження доступу до місць паломництва.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
В стране война, а тут "веселый новый год". Украинцы каждый день погибают, воют сирены, почти 10 млн. беженцев, а в Умани резвятся 10 тысяч хасидов. И главное, что их пропустит наша пограничная служба. Почти 10 млн. беженцев, Это нам уже плюют в лицо или еще терпимо?
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05.09.2022 20:03
+15
Військовий стан - ні?
Кордони закрити - ні?
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05.09.2022 19:58
+14
буба с беней личную охрану вызвав...
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05.09.2022 19:55
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буба с беней личную охрану вызвав...
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05.09.2022 19:55 Відповісти
Чому їх пускають, чому ? Й даю 100% пейси не почують жодного пострілу, не те що вибуху.
Як я ненавиджу цю й попередню владу !
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05.09.2022 20:25 Відповісти
А чия влада тобі подобалася?
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05.09.2022 20:44 Відповісти
anelO, а навидиш Кучмо із янекОвощем та скакала у домовину із Кравчучкою?
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05.09.2022 20:46 Відповісти
Пускають бо у владі свої,і в мордорі теж.Невже ви думаєте що путлер просто так вибачався за слова лаврова.Свято пройде без пригод.
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05.09.2022 20:54 Відповісти
Військовий стан - ні?
Кордони закрити - ні?
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05.09.2022 19:58 Відповісти
Хай Ізраіль передає залізний купол щоб забезпечити захист від кацапських ракет, або хай хасиди топають додому.
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05.09.2022 19:58 Відповісти
хоча б над тою ж Уманю
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05.09.2022 20:01 Відповісти
Да уже сколько раз говорили, что Железный купол работает хорошо только против допотопных и самодельных ракет террористов, но против высоко хоть и не очень точных ракет рашки!
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05.09.2022 20:25 Відповісти
Мы только за но железный купол к огромному моему сожалению Украине не поможет. Вибачаюсь за мову ворога
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05.09.2022 22:00 Відповісти
забаньте этого кацапа
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05.09.2022 20:11 Відповісти
В стране война, а тут "веселый новый год". Украинцы каждый день погибают, воют сирены, почти 10 млн. беженцев, а в Умани резвятся 10 тысяч хасидов. И главное, что их пропустит наша пограничная служба. Почти 10 млн. беженцев, Это нам уже плюют в лицо или еще терпимо?
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05.09.2022 20:03 Відповісти
Вы не путайте ТУРИЗМ на пару дней с беженцами! Приедут - потратят деньги, а так им никто ничего не должен и не обещал. Люди взрослые! Не все СЕЖАЛИ, а тем кто остался это СПОСОБ ПРОЖИТЬ НА ДОХОД.
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05.09.2022 20:24 Відповісти
Рош ха-Шана это не про оливье, "С лёгким паром!" или "не просыхать две недели".
Погуглите про этот праздник, уверен, что поменяете своё мнение.
Или посмотрите на это дело с такой стороны - люди настолько крепки в своей вере, что не побоялись. Не бегут, а будут рядом с вами, пусть и на пару дней, но разделят смертельную опасность.
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05.09.2022 21:57 Відповісти
у вас в Киеве золотая молодежь еженочно фестивалит, аж гай гудит, это ничего? Нашли млять виновных во всех бедах - гурьба хасидов вокруг гроба скачет.
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05.09.2022 23:35 Відповісти
Ну і добре. Кожному по стінгеру для захисту замість білетів. І це залишиться для заборони могіли рош гана
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05.09.2022 20:05 Відповісти
якщо ще ці хасиди розпочнуть за ***** і касапів мазу тягнути... А касапського віросповідання серед них дофіга
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05.09.2022 20:09 Відповісти
Хасид кацапского вероисповедания ... Я прощу прощения, это как?!
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05.09.2022 23:37 Відповісти
Нажруться водки - полюбуєшся...
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06.09.2022 09:16 Відповісти
Интересно, касабы там уже сюрприз заложили, что бы обвинить нас, или "Калибрами" отработают?
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05.09.2022 20:09 Відповісти
..якщо вже зелені аматори надумали пропускати в Україну, то нехай кОжен хасид пише розписку, що він "вже дорослий" і усвідомлює свої потенційні проблеми і не має претензій до України, якщо що.. або йде собі.. до кращих часів..
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05.09.2022 20:19 Відповісти
Для хасидів , війна в Украіні - це не є проблемою , бо для них померти
при паломничестві - найбільше щастя в житті і вони не бояться цього , а навпаки з радістю готові , на святкуваннімРош га-Шана, піти на все !

Приїде їх дуже багато і ніхто їх не зупинятимеи!
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05.09.2022 20:44 Відповісти
..тиха укрАинская ночь,
но сало надо перепрятать
(с)
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05.09.2022 21:08 Відповісти
,Мужики, не пилите сук, на которых сидите,---это я про хасидов.
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05.09.2022 21:45 Відповісти
Оказывается таки кто-то в мире не смотрит Соловьёва со Скабеевой и не знают, что едут прямо в логово к фашиздам и бандерам?!
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05.09.2022 20:22 Відповісти
Еврейська нірвана.... і пох на все....
знаю що кажу... було діло підвозив пару разів... більше не хочу....
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05.09.2022 20:22 Відповісти
убежали не расплатившись?
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05.09.2022 23:38 Відповісти
Не удивлюсь если кацапы ..бнут по скоплению "туристов"
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05.09.2022 20:30 Відповісти
думаю, договорились..
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05.09.2022 20:50 Відповісти
Точные цитаты из Талмуда о гоях (не евреях)...
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.

1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
25. Йевамот 98а: ВСЕ ДЕТИ НЕЕВРЕЕВ - ЖИВОТНЫЕ.
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05.09.2022 20:34 Відповісти
вам не здається,що зараз ці заповіді відпрацьовують на нас?
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05.09.2022 20:40 Відповісти
а вам, не здається, що Тимофеєв- це брат Милованова-дебіла?
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05.09.2022 20:51 Відповісти
Проблема в тому, що всі ці "заповіді" повна туфта і вигадка від першої до останньої літери. Божевільний Тимоха їх викладає напевно вже 25-й раз. Не будемо судити його та його важке життя, напевно у постійному копіюванні цього ідіотського марення він бачить сенс існуваня. А ось зверніть увагу на інше. Те, що завжди приписують євреям, сьогодні на собі зазнають українці. Російська пропаганда як із прив'язі зірвалася. "Нацисти, вбивці, захопили нашу землю, хочуть нас перетворити на рабів, хочуть нашу росію знищити..." Не повторюватиму, матеріалу дуже багато.
Що поєднує ******* антиукраїнську пропаганду в росії і тимохіна марення? А зліплено по одному лекалу.
1. Пиши, будь що завгодно, будь-які фантазії хворого мозку, нічого доводити не треба.
2. Завжди знайдуться фанатики, які в це повірять.і будуть росповсюдживати.
Отже, велкам у клуб "Веселий Геббельс"
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05.09.2022 21:01 Відповісти
я не фахівець із вивчення Талмуду,цілком може бути,що там нічого подібного немає і ви,загалом,праві але от,що дивно: чомусь найагресивніші і найзатятіші виконавці антиукраїнської пропаганди на Росії люди,які завжди і показушно заявляють про своє єврейство (Соловйов.Кедмі,Ескін,Вассерман,Сатановскій тощо); луже дивно веде себе уряд Ізраїлю,Ізраїль,фактично,на стороні Росії.жодного співчуття,жодних емоцій щодо війни в Україні.і це при тому,що Росія є близьким союзником Ірану і Асада,метою яких є офіційний план.....знищення Ізраїлю...Дивно так? Дивно,якщо не сказати більше....
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05.09.2022 21:11 Відповісти
Портніков, Гордон, Волох...
Хто там ще пропагандисти з українського боку? А це вам не дивно? А мені ні. Хто де виріс, яку атмосферу увібрав, то це й захищає. Хоча особисто моя думка, і ті і ці вчиняють неправильно, тому що за будь-якого результату їх з обох боків оголосять винними.
Ваше уявлення про ставлення Ізраїлю до української війни, це типове те, що я написав у першому коментарі - сам вигадав, сам у це повірив і сам у цьому звинувачуєш. Ізраїль цілком і повністю на стороні України, і заявляв це офіційно, а те, що не лізе в це питання надто глибоко, то вибачте, в Ізраїлю своя війна, щодня, щогодини, кожної секунди. І йому не допомагає ніхто.
І яка роль України у цій війні. Хоча б суто формальна політична підтримка в ООН. Навести статистику щодо голосування України з антиізраїльських резолюцій чи краще не треба? І повірте мені, ця статистика ганебна
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05.09.2022 21:25 Відповісти
А де виросли і в якій атмосфері живуть Рабіновіч,Вассерман,Марков,Дімка Співак,брати Суркіси.Чєрвонєнко ?
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06.09.2022 15:36 Відповісти
Ніхто не допомагає, це ви перебільшуєте. Я можу помилитися в цифрі, але Ізраїль має щорічну програму щодо постачання зброї зі США на 3 мільярди. Але це не претензія.
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07.09.2022 02:32 Відповісти
За Зелю не спрашиваю, но то что Резников еврей, вас не беспокоит? По ночам хорошо спите?
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05.09.2022 23:40 Відповісти
Резніков до останнього заперечував ймовірний напад Россії, всіляко гнобив і кепкував з Буданова,який 22,23.02. давав аналіз розвідданих щодо неминучого нападу....
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06.09.2022 15:37 Відповісти
Ви нагадуєте в"юна на сковородці...
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05.09.2022 21:19 Відповісти
А ви нагадуєте Крука на моніторі
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05.09.2022 21:29 Відповісти
Слабовато... припікає? Далі буде гірше.
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05.09.2022 21:56 Відповісти
Пардон "травень" френч, ніц не зрозумівши про що ви.
Про всяк випадок побажаю вам всього того, що ви бажаєте мені, тільки вдвічі.
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05.09.2022 21:59 Відповісти
самі можете побачити з чим із ваших думок я згідний, а де спірно... Питання не по темі, але... Яке ставлення Ізраїлю у пресі та на офіційному рівні до "нашого" Зе!Бенітоса як єврея (пробачте мені євреї за таке ганебне порівняння).
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05.09.2022 23:14 Відповісти
"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно"(с).
Война и страдания народа - не повод для разжигания антисемитизма.
Не уподобляйтесь оркам, не ищите в истории оправданий злодеяниям.
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05.09.2022 21:48 Відповісти
не наслідуйте дурків, що порівнюють міфічно-фентезійних антигероїв із двоногими чортами із ерефії.
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05.09.2022 23:20 Відповісти
Очень хотелось бы вступить с вами в обсуждение, но моего украинского, почерпнутого за последние 6 месяцев на "Цензоре", явно недостаточно. Я понимаю и отдаю себе отчёт в том, что это украинский ресурс и далёк от мысли лезть со своим уставом, но если бы вы сделали для меня исключение и перешли бы на русский, по понятным причинам вами нелюбимый, но единственный из всего лишь двух языков, на которых я могу относительно внятно выражать свои мысли, это бы облегчило наше общение, если оно, конечно, вас интересует.
Or English, if you wish.
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06.09.2022 05:01 Відповісти
пишіть, якою вам зручно, якщо щось не зрозумію то уточню... Що саме хочете обговорити? Вплив фентезійного кіномистецтва на несформовані розуми чи силу Гандальфа?
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06.09.2022 08:44 Відповісти
Не будучи убеждённым в том, что понял вас полностью и правильно в силу языкового барьера, ответить вам не смогу, а жаль. Много друзей-евреев (как, впрочем, и украинцев, да и других разных национальностей и вероисповеданий), и хотелось бы продолжать смотреть им прямо в глаза, не переживая, что смалодушничал.
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06.09.2022 21:58 Відповісти
так ви й хотіли... Пекельні борошна лінгвістики - це ще ті горнила дружби нарідів.
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06.09.2022 22:08 Відповісти
Not sure what it means but it doesn't matter as long as you're happy and friendly
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06.09.2022 22:16 Відповісти
і вам не хворіти... Та привіт Шурі.
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06.09.2022 22:22 Відповісти
Спасибо.
Обязательно передам привет Шуре.
А, кстати, что это за Шура?
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07.09.2022 02:16 Відповісти
sure
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07.09.2022 02:25 Відповісти
Oh, ok, that "Sure")
I'll say "Hi" to Sure for sure)
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07.09.2022 02:45 Відповісти
цікаво,керівники ЗСУ Арестовіч,Єрмак,Жданов здогадаються терміново зняти з фронту 10 бригад ЗСУ для захисту цих дорогоцінних паломників на території Умані?😊
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05.09.2022 20:38 Відповісти
Ні , хасиди повинні їхати зі своєю охороною , бо ніхто їх охороняти не буде !

Поліця буде слідкувати за порядком і все !
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05.09.2022 20:47 Відповісти
От і подивимося, як спрацює ГУР, СБУ, МВС, що висе... вибачте, розповість подляк з абдристовичем, і що в решті решт, наригає найвеличніший янелох боневтік оманський ( він же " бубочка")?
Гарний тест для зеленої "влади"!
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05.09.2022 20:38 Відповісти
Дайте кацапам координаты и сообщите что там находится 45-й хаймерс ( 44 они уже уничтожили)!!!!!!
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05.09.2022 20:45 Відповісти
сегодня видел,хасики отгружали нашим бойцам медикаменты на передовую..помогают.
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05.09.2022 20:49 Відповісти
Им не золото кумир, а борьба с борьбой за мир; как один головорезы, а в штанах у них обрезы. (И.Губерман)
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05.09.2022 20:49 Відповісти
Та хай собі святкують і мешканці Умані і не тільки, підзароблять,а безпека то їх особиста справа.В тому році троє молодих хасидів захотіли політати з приватним пілотом з малої авіації та й всі загинули,мабуть були *щасливі*,як хтось писав вище.
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05.09.2022 21:30 Відповісти
Це в Коломиї сталося. Там теж повно святих для юдеїв місць та могил цадиків. Чотири хасиди з Америки замовили приватний літак для екскурсії місцями проживання своїх предків, а пілот, відставний військовий льотчик, вирішив їм свою крутість показати і почав фігури вищого пілотажу крутити. І туристів убив і сам загинув і будинок на землі розвалив (там на щастя нікого не було)
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05.09.2022 21:41 Відповісти
*Там теж повно святих для юдеїв місць та могил цадиків*,та так, не погоджує місцева влада остаточно відвести євр. громаді частину парку(бувший цвинтар) для закінчення меморіалу,судова тяганина вже більше 10ка років.
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05.09.2022 22:01 Відповісти
Я про це читав, історія довга та незрозуміла.
Там не тільки парк у центрі міста, там кожна село, кожне містечко мало свого святого цадика. А якщо були цадики, то, значить, були і хасиди... Де вони всі тепер? Немає нікого. Тільки цвинтарі та могили. Але і їх скоро не стане. Все йде в землю.
Почитайте, якщо вам це цікаво, є такий письменник, нобеліант, Іцхак Башевіс Зінгер. Він пише саме про ці місця - східна Польща та Галичина. І називають його - "співак Атлантиди". Чому саме Атлантиди? А тому що він описує світ, якого вже немає. Єврейська Галичина, як Атлантида - всі про неї чули, а де вона, як її побачити, ніхто не знає
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05.09.2022 22:12 Відповісти
кепсько читали, оскільки місцем скупчення євреїв було саме місто, а не навколо нього... Але при Австро-Угорщині ... Потім були поляки, 2-га світова, совіти з кацапомордими та запроданці усіх мастей, схрещених із свинособаками.
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05.09.2022 23:27 Відповісти
П"яні вхлам хасиди вимагали від пілота "гострих відчуттів", хапали за штурвала, то і сталася аварія. Поцікався промілє алкоголю у крові цих любителів "святих місць юдеїв та могил своїх цадиків". Могили своїх предків і цадиків можна відвідати і поклонитися у більш ... скромний спосіб. Вирішили нажратися, як свині і зробити це з літака?
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05.09.2022 22:26 Відповісти
Байкарю! Це тобі свідки, що уціліли розказали, злі парфуми пілотів чи "чорну скриню" відкопали?
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05.09.2022 23:45 Відповісти
Не було в кождому нашому селі і містечку навколо Коломиї, Косова, Надвірної .... якогось "свого святого цадика, чи хасидів". Як і якоїсь "єврейської Галичини"(!?). Це плід хворої фантазії, хворого на Атлантиду мізку. У письменників цей прийом називається художня вигадка.
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06.09.2022 06:43 Відповісти
Пілот (військовий) мав колосальний професійний досвід, а промілє алкоголю в крові п"яних жидів зашкалювало - тільки це, але й цего немало. А то вчепилися - "пілот вирішив показати свою "крутизну". (Айякже - жиди, як завжди праві, а хахли у всьому винні...) Тай могили цадиків (яких там до того ж і ніколи не було...) не оглядаються з літака. Приїхали маланці пови.обуватися, от і результат. Шкода пілота, літака і хати (люди будували...).
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06.09.2022 06:52 Відповісти
мені, базікання заради фізкультури пальців по клавішам не цікаве...
Пілот був кацапом, вів не зрозумілу інформаційну возню (рятуй ТВ та Дмитро Комаров) із тупорилими звинуваченнями (територія аеродрому вся в шприцах, після зомбі-Коломиян)...
Що для тебе зашкалювало? Що крутизна? Винен у смерті людей пілот, оскільки несе відповідальність за дії які спричинили такі наслідки.
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06.09.2022 08:17 Відповісти
Якщо в Умані ще немає спалаху коронавірусу. то після паломників \ хасидів обов"язково буде. не сумнівайтеся. Це раз. А по другому - хто дасть гарантії. що серед цих паломників в Україну не потраплять рашистські диверсанти. які можуть вчинити терористичні акти під час святкування або ж зникнуть з поля зору правоохоронних органів. для подальшої диверсійної роботи.
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05.09.2022 23:48 Відповісти
Люди приїдуть на кілька днів, з грошима, дадуть місцевим якусь роботу. Хай приїжджають!
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06.09.2022 01:07 Відповісти
Так, так... Приїдуть на кілька днів і дадуть місцевим якусь роботу... Ця "якась" робота - то місяць ремонтувати, вигрібати і вичищати відходи і, даруйте, гівно після цих "гостей". Це вже не кажучи про злочинність, наркотики, антисанітарію, сан-гігієнічні, протиепідемічні і карантинні проблеми.... пов"язані з хасидами.
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06.09.2022 08:46 Відповісти
Кожному повістку, хай захищають святе місце від ворога кацапського
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06.09.2022 01:57 Відповісти
якщо не помиляюсь,Ізраїль ускладнив процедуру в їзду нашим біженцям і зовсім відмовився допомагати. нашо ці чухонці тут потрібні. після них тільки тонна сміття
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06.09.2022 02:02 Відповісти
 
 