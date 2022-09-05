Прибуття до 10 тис. паломників-хасидів очікується в Умані на святкування Рош га-Шана цього року, - Черкаська ОВА
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До Умані на святкування Рош га-Шана вже приїхали понад тисяча паломників. Загалом місто очікує прийняти цьогоріч до 10 тисяч хасидів.
Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
"Я сподіваюсь, що вони усвідомлено в значно меншій кількості нас будуть відвідувати. Але розраховуємо, що все одно до 10 тисяч їх (паломників — ред.) буде", — сказав Табурець.
За його даними, наразі до Умані вже прибули близько 1 100 прочан. Активне прибуття паломників очільник ОВА очікує з 18-19 вересня. Він наголосив, що місцева влада попереджала вірян про небезпеку перебування в Україні.
"Вони запевняли, що в них теж там в Ізраїлі практично постійна війна, і вони до цього звикли.Проаналізувавши зараз усі переваги та недоліки того, що віряни все-таки їхатимуть, ми зрозуміли, що треба зробити акцент саме на утриманні від поїздки, не наголошувати, що ми категорично проти", — сказав очільник ОВА.
У зв'язку з ризиками ракетних ударів і терористичної загрози в Умані на період з 19 по 30 вересня посилюються заходи безпеки. Передбачається зокрема:
- заборона на проведення будь-яких масових заходів;
- заборона продаж алкогольних (слабоалкогольних) напоїв і піротехнічних виробів;
- посилення перепускного режиму та контролю за перебуванням (переміщенням) громадян;
- заборона руху транспортних засобів і паркування на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі;
- обмеження доступу до місць паломництва.
Будь ласка, зачекайте...
Як я ненавиджу цю й попередню владу !
Кордони закрити - ні?
Погуглите про этот праздник, уверен, что поменяете своё мнение.
Или посмотрите на это дело с такой стороны - люди настолько крепки в своей вере, что не побоялись. Не бегут, а будут рядом с вами, пусть и на пару дней, но разделят смертельную опасность.
при паломничестві - найбільше щастя в житті і вони не бояться цього , а навпаки з радістю готові , на святкуваннімРош га-Шана, піти на все !
Приїде їх дуже багато і ніхто їх не зупинятимеи!
но сало надо перепрятать
(с)
знаю що кажу... було діло підвозив пару разів... більше не хочу....
ТАЛМУД - самая главная книга еврейской культуры.
1. Sanhedrin 59a: "Убийство гоя подобно убийству дикого животного."
2. Aboda Zara 26b: "Даже лучших из гоев следует убивать."
7. Schabouth Hag 6d: "Евреи могут давать лживые обещания для отговорок."
8. Hikkoth Akum X1: "Не спасайте гоев в случае опасности или смерти."
9. Hikkoth Akum X1: "Не выказывайте милосердия гоям."
13. Baba Necia 114,6: "Евреи - человеческие существа, а другие нации мира не люди но звери."
14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Когда придёт Мессия каждый еврей будет иметь по 2800 рабов."
17. Gad. Shas. 22: "Еврей может иметь нееврейскую девочку но не может жениться на ней."
18. Tosefta Aboda Zara B5: "Если гой убьёт гоя или еврея он должен ответить за это, если же еврей убьёт гоя, на нём нет ответственности."
22. Seph. Jp., 92, 1: "Бог дал евреям власть над имуществом и кровью всех наций."
25. Йевамот 98а: ВСЕ ДЕТИ НЕЕВРЕЕВ - ЖИВОТНЫЕ.
Що поєднує ******* антиукраїнську пропаганду в росії і тимохіна марення? А зліплено по одному лекалу.
1. Пиши, будь що завгодно, будь-які фантазії хворого мозку, нічого доводити не треба.
2. Завжди знайдуться фанатики, які в це повірять.і будуть росповсюдживати.
Отже, велкам у клуб "Веселий Геббельс"
Хто там ще пропагандисти з українського боку? А це вам не дивно? А мені ні. Хто де виріс, яку атмосферу увібрав, то це й захищає. Хоча особисто моя думка, і ті і ці вчиняють неправильно, тому що за будь-якого результату їх з обох боків оголосять винними.
Ваше уявлення про ставлення Ізраїлю до української війни, це типове те, що я написав у першому коментарі - сам вигадав, сам у це повірив і сам у цьому звинувачуєш. Ізраїль цілком і повністю на стороні України, і заявляв це офіційно, а те, що не лізе в це питання надто глибоко, то вибачте, в Ізраїлю своя війна, щодня, щогодини, кожної секунди. І йому не допомагає ніхто.
І яка роль України у цій війні. Хоча б суто формальна політична підтримка в ООН. Навести статистику щодо голосування України з антиізраїльських резолюцій чи краще не треба? І повірте мені, ця статистика ганебна
Про всяк випадок побажаю вам всього того, що ви бажаєте мені, тільки вдвічі.
Война и страдания народа - не повод для разжигания антисемитизма.
Не уподобляйтесь оркам, не ищите в истории оправданий злодеяниям.
Or English, if you wish.
Обязательно передам привет Шуре.
А, кстати, что это за Шура?
I'll say "Hi" to Sure for sure)
Поліця буде слідкувати за порядком і все !
Гарний тест для зеленої "влади"!
Там не тільки парк у центрі міста, там кожна село, кожне містечко мало свого святого цадика. А якщо були цадики, то, значить, були і хасиди... Де вони всі тепер? Немає нікого. Тільки цвинтарі та могили. Але і їх скоро не стане. Все йде в землю.
Почитайте, якщо вам це цікаво, є такий письменник, нобеліант, Іцхак Башевіс Зінгер. Він пише саме про ці місця - східна Польща та Галичина. І називають його - "співак Атлантиди". Чому саме Атлантиди? А тому що він описує світ, якого вже немає. Єврейська Галичина, як Атлантида - всі про неї чули, а де вона, як її побачити, ніхто не знає
Пілот був кацапом, вів не зрозумілу інформаційну возню (рятуй ТВ та Дмитро Комаров) із тупорилими звинуваченнями (територія аеродрому вся в шприцах, після зомбі-Коломиян)...
Що для тебе зашкалювало? Що крутизна? Винен у смерті людей пілот, оскільки несе відповідальність за дії які спричинили такі наслідки.