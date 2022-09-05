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Ватикан (106) Папа Римський (255) Франциск (147)

Лікар не радить Папі Римському Франциску вирушати з візитом до України чи Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск заявив, що його лікар виступає проти ідеї візиту до України або Росії через стан його здоров’я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це передає сайт каналу CNN Portugal, якому понтифік дав інтерв'ю.

"Тема поїздки перебуває у підвішеному стані. Я поки що не знаю", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості візиту в Україну чи Росію.

Понтифік додав, що "перебуває у постійному контакті" з Москвою та Києвом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Франциска щодо війни в Україні потрібно розуміти як голос на захист людського життя та цінностей, а не як зайняття політичної позиції, - Ватикан

За його словами, його лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади. Лікар понтифіка після цього заявив, що йому не слід здійснювати візити до будь-яких країн щонайменше до запланованої на 13-15 вересня поїздки до Казахстану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол України у Ватикані Юраш розкритикував Папу Римського, який назвав пропагандистку Дугіну "безневинною жертвою війни"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
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05.09.2022 20:02
+22
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05.09.2022 20:01
+21
на *** он здесь нужен, ублюдок от церкви
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05.09.2022 19:59
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На раССеи точно ему поплохеет.. ещё и касапизмом заразят..
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05.09.2022 19:58 Відповісти
Судя по, мягко говоря, амбивалентным высказываниям - уже.
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05.09.2022 20:00 Відповісти
Для візиту в Україну моральний стан папи дуже і дуже поганий

нехай спокутує і молиться, а там - побачимо
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05.09.2022 21:39 Відповісти
дохтор про депозиты кацапстана дбайе...
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05.09.2022 19:59 Відповісти
не наш папа

нашим Папою був Іоан Павло ІІ
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05.09.2022 21:40 Відповісти
на *** он здесь нужен, ублюдок от церкви
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05.09.2022 19:59 Відповісти
кукаріло свіжовилуплене... ******** від церкви у мАськві, а тому йди на *****, чмо недорозвинене.
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05.09.2022 20:05 Відповісти
хай дує в білорусь. там вусатий придурок покаже йому 4 напрямки розвитку світових релігій. в нього й карти "таро" є ))
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05.09.2022 20:00 Відповісти
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05.09.2022 20:00 Відповісти
Молитвы Иуды - 2 до Творца не доходят.
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05.09.2022 20:07 Відповісти
То ти дурник виявляється, а я то думав. У спам палєзний путлєру ідіоте.
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05.09.2022 20:57 Відповісти
Вы способны думать?!?!?!
Да вы шутите.
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05.09.2022 23:10 Відповісти
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05.09.2022 20:01 Відповісти
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05.09.2022 20:02 Відповісти
пОпи стали партєйні. прийом в партію zе, пройшов на Ура!
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05.09.2022 20:07 Відповісти
Зеленi кловани..))
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05.09.2022 20:33 Відповісти
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05.09.2022 20:42 Відповісти
Все ясно: його лікар - це бог.
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05.09.2022 20:01 Відповісти
Я вообще не понимаю, зачем людям посредники с Творцом? И теми более не понимаю зачем ему врачи ежели он себя наместником Творца на Земле считает?
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05.09.2022 20:06 Відповісти
Пока есть лохи всегда будут посредники.
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05.09.2022 20:12 Відповісти
Сущая правда.
Большинство всегда инертно и лениво, если не сказать больше, чего бы это ни касалось - изучение Святого Писания, формирования политических взглядов, собственной гражданской позиции, или просто отношения к получаемой информации. Им легче делегировать своё право на правду, чем искать её самостоятельно.
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05.09.2022 22:17 Відповісти
Уж не читали ли вы труди Лео Таксиля?
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05.09.2022 23:11 Відповісти
Признаюсь, нет.
Успел только дойти в 6 классе до физики Краевича, и с тех пор веду исключительно интеллектуальный образ жизни)
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06.09.2022 04:37 Відповісти
Но вашими предположениями польщён)
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06.09.2022 05:28 Відповісти
Рекомендую. Ежели вы ещё и агностик то непременно получите удовольствие. Как интеллектуал.
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06.09.2022 07:38 Відповісти
С чего именно рекомендуете начать? С "Забавной Библии" или с "Забавного Евангелия"? Или сразу к "Занимательной Библии" и "Занимательному Евангелию"? В чьём переводе порекомендуете? Беленького, Шахновича или Новикова?
Боюсь не раскрыть всей глубины, если попытаюсь осилить в оригинале, теряю былую лёгкость во французском)
Кстати, вести интеллектуальный образ жизни и быть интеллектуалом - не одно и то же, но спасибо, коль такового во мне заподозрили)
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06.09.2022 08:03 Відповісти
Без разницы. На ваш вкус. У меня Беленького 1976 года издания. Соответственно на русском языке.
Хороший человек он не зависимо хороший от того ведёт он хороший образ жизни или просто хороший.
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06.09.2022 08:18 Відповісти
Понял. Попробую начать с Беленького (извиняюсь за двусмысленность), доверюсь вашему вкусу, вы, как я вижу, знаете, о чём пишете.
Спасибо на добром слове.
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06.09.2022 10:40 Відповісти
"Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович"(с)
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05.09.2022 22:19 Відповісти
"Никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная опытность", дорогой Борменталь (с).
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05.09.2022 23:06 Відповісти
Дугін зачекався!
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05.09.2022 20:01 Відповісти
Я б ему тоже не советовал. Нахер он тут не нужен
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05.09.2022 20:02 Відповісти
Эффективность будет на уровне экспедиции МАГАТЭ. Посмотрели, полюбовались и домой.
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05.09.2022 20:14 Відповісти
Ну, и зачем нам тут, в Украине нужен поц сочувствующий фашисту дугину по поводу загрилёванной ФСБ фашистки и по совместительству его шизанутой дочки?
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05.09.2022 20:04 Відповісти
Наш папа Іоан Павло ІІ ! Спи спокійно... Без тебе ми сироти.
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05.09.2022 20:04 Відповісти
спокойно! а малахов та гена москаль рекомендують! даже не боярышник. для дома, для его "семьи".
https://www.youtube.com/watch?v=j4DaUgSe3Xs
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05.09.2022 20:05 Відповісти
є ще справжні лікарі на цій планеті!
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05.09.2022 20:06 Відповісти
Цей папа поламаний, нема чого йому до України їхати
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05.09.2022 20:06 Відповісти
Поломався заднiй привiд...))
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05.09.2022 20:36 Відповісти
а не дуже і чекаеться цей папа...
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05.09.2022 20:08 Відповісти
Немає чого цьому Папі робити в Україні. На Парашію, хоч акожного дня, там Кирилко сатаніст і однодумці.
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05.09.2022 20:10 Відповісти
Дуже тупа відмазка...
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05.09.2022 20:12 Відповісти
та всё в руках божих, ежжай
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05.09.2022 20:13 Відповісти
то він почитав коменти на цензорі і подумав: ну нах від гріха подалі
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05.09.2022 20:16 Відповісти
Цікаві діла твої,Гоподи-при "освяченні" церкви навернувся Гундяєв,а коліно травмоване у Папи.Негарні якісь асоціації навіює,тому нехай той Папа сидить в своєму Ватикані і до нас не їде,щоб ще щось не травмував тут
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05.09.2022 20:17 Відповісти
ЗСУ і без «пап» все порішае як треба... а цей святоша зі своєю міссією явно запізнився... Їзжай до гундяя..
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05.09.2022 20:19 Відповісти
ото ж... маразматики тільки нашкодити можуть. Не Ватікан, а якийсь хоспіс для геронтів і маніяків. І це при тому, що я дуже поважаю справжній католицизм, бо то брати наші рідні у вірі. Переконався в тім, коли в Польщі жив і працював....досить довго, як для мого висновку на темат...
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05.09.2022 20:21 Відповісти
У цього "папи" вже давно ампутована совість та сумління, тож до московської орди це падло може спокійно собі пхати свію костляву дупу... та конкурувати за посаду "поЦрєарха" всіх москальських виродків... І да, хай не забуде пустити на камеру "сльозу" за послідом нациста Дугіна...
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05.09.2022 20:23 Відповісти
З жодним папою не зустрічався так часто керівник Кремлівщини, як презик Пуйло - 3 офіціальні особисті зустрічі !!! Дружба й цьом-цьом
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05.09.2022 20:58 Відповісти
Зустріч папи римського із чортом . Радіо Свобода. 10 квітня 2015 року
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05.09.2022 21:01 Відповісти
Коли Папа Римський на початку 2015 року якось назвав війну на Донбасі "братовбивчою", в Україні, яка звикла, що це визначення (саме по собі не кримінальне) використовується кремлівською пропагандою для ствердження тези про "громадянську війну в Україні", відреагували хворобливо. І владика УГКЦ Святослав (Шевчук) тоді ж чесно сказав понтифікату про це. Папа це прийняв і зрозумів.
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05.09.2022 21:05 Відповісти
АВТОР ФОТО, REUTERS червень 2015 рік

Це - друга зустріч Папи Франциска з Володимиром Путіним. Цілком можливо, що з дипломатичної точки зору вона може виявитися і однією з найскладніших за весь час його перебування на Святому престолі.

Дотепер Ватикан уникав жорстких висловлювань щодо ситуації в Україні, обмежуючись загальними закликами зупинити насильство.
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05.09.2022 21:08 Відповісти
25 ноября 2013, 22:51

Ватикан Владимир Путин Франциск I

Папа Римский передал привет патриарху Кириллу через президента Путина

ЗАВЕРБУВАВ?
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05.09.2022 21:12 Відповісти
"Папа це прийняв і зрозумів" - далеко не факт. Зважаючи на те що він меле, то псіхіатри його зачекались.
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05.09.2022 21:29 Відповісти
так це було ще у 2105-му -"сприйняв та зрозумів"а потім... а зараз... Перші папи з пуйлом цьом-цьом з привітом Кирилу були 25 ЛИСТОПАДІ 2013 - у часи РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ!
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05.09.2022 22:25 Відповісти
Якось писали що в банку Ватікана,пуцька тримає кошти.
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05.09.2022 21:10 Відповісти
А взагалі-то, цьому "папі римському",як казав його хозяїн жуйло, не завадило б приладнати статеві органи мами римської, може б в якості "авторитета" проканав!?
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05.09.2022 20:34 Відповісти
папа не приедет. как жить теперь?
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05.09.2022 20:39 Відповісти
А в Бразилию можна?
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05.09.2022 20:52 Відповісти
Аргентину)
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05.09.2022 21:02 Відповісти
шо папа шо оон...дауны ситдауны...репутацию просрали в кремлёвских взятках...!!!
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05.09.2022 20:55 Відповісти
"Церковники хлебальники разинули,
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян."

не той вже ПАПА, не той.
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05.09.2022 21:01 Відповісти
Дайте Папє Понти...фіку зєльонкі і томік "історика путіна"... Приїде тепер наступний, цей вже не на часі...
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05.09.2022 21:04 Відповісти
Проблема даже не в здоровье, а в том, что толку от его визита нет никакого!
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05.09.2022 21:19 Відповісти
как удобно!! молодец папа, классно отмазался!
это не тоже самое как заставлять кацапку и украинку крест нести.... Уж если врач сказал чего, надо выполнять. Такое г*но у власти в ватикане....
Господи прости!
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05.09.2022 21:25 Відповісти
Лікар має рацію. Струсок мозоку в його віці нідочого. Якщо всеж хоче кудись поїхати, то православний Іран завжди радо зустріне миролюбців різного ґатунку
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05.09.2022 21:31 Відповісти
При таком статусе верующие прислушиваются к Богу, а не к врачам.
Далай Лама вообще сам себе врач, как и многие истинно верующие
люди, десятки лет живущие без визитов к врачу.
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05.09.2022 21:36 Відповісти
папа з возу, кобила в курсі дєла!
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05.09.2022 21:50 Відповісти
У нього деменція. Відправте тихо "на пенсію" за станом здоров я.
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05.09.2022 22:09 Відповісти
Ему пора в дурку он неадекватный.
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05.09.2022 23:06 Відповісти
Здоровий глузд Папі не радить їздити та ганьбитися остаточно.
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05.09.2022 23:43 Відповісти
Па-па папа!!!! Розплідник педофілів, він з пуйлом на одній хвилі, хлопчики любо
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06.09.2022 00:26 Відповісти
нє !@#$%&* шастати!
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06.09.2022 02:58 Відповісти
 
 