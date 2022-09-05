Лікар не радить Папі Римському Франциску вирушати з візитом до України чи Росії
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Папа Римський Франциск заявив, що його лікар виступає проти ідеї візиту до України або Росії через стан його здоров’я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це передає сайт каналу CNN Portugal, якому понтифік дав інтерв'ю.
"Тема поїздки перебуває у підвішеному стані. Я поки що не знаю", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості візиту в Україну чи Росію.
Понтифік додав, що "перебуває у постійному контакті" з Москвою та Києвом.
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За його словами, його лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади. Лікар понтифіка після цього заявив, що йому не слід здійснювати візити до будь-яких країн щонайменше до запланованої на 13-15 вересня поїздки до Казахстану.
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нехай спокутує і молиться, а там - побачимо
нашим Папою був Іоан Павло ІІ
Да вы шутите.
Большинство всегда инертно и лениво, если не сказать больше, чего бы это ни касалось - изучение Святого Писания, формирования политических взглядов, собственной гражданской позиции, или просто отношения к получаемой информации. Им легче делегировать своё право на правду, чем искать её самостоятельно.
Успел только дойти в 6 классе до физики Краевича, и с тех пор веду исключительно интеллектуальный образ жизни)
Боюсь не раскрыть всей глубины, если попытаюсь осилить в оригинале, теряю былую лёгкость во французском)
Кстати, вести интеллектуальный образ жизни и быть интеллектуалом - не одно и то же, но спасибо, коль такового во мне заподозрили)
Хороший человек он не зависимо хороший от того ведёт он хороший образ жизни или просто хороший.
Спасибо на добром слове.
https://www.youtube.com/watch?v=j4DaUgSe3Xs
Це - друга зустріч Папи Франциска з Володимиром Путіним. Цілком можливо, що з дипломатичної точки зору вона може виявитися і однією з найскладніших за весь час його перебування на Святому престолі.
Дотепер Ватикан уникав жорстких висловлювань щодо ситуації в Україні, обмежуючись загальними закликами зупинити насильство.
Ватикан Владимир Путин Франциск I
Папа Римский передал привет патриарху Кириллу через президента Путина
ЗАВЕРБУВАВ?
Замешкался маленько Ватикан,
Мы тут им Папу Римского подкинули -
Из наших, из поляков, из славян."
не той вже ПАПА, не той.
это не тоже самое как заставлять кацапку и украинку крест нести.... Уж если врач сказал чего, надо выполнять. Такое г*но у власти в ватикане....
Господи прости!
Далай Лама вообще сам себе врач, как и многие истинно верующие
люди, десятки лет живущие без визитов к врачу.