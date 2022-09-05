В Україні вже верифікували 326 мільярдів доларів прямих збитків від агресії Росії
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На швидке відновлення потрібно $17 млрд, з яких $3,4 млрд Україна отримає вже цього року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною у понеділок, 5 вересня.
"Міністерство розвитку громад і територій спільно зі Світовим банком верифікували завдані Росією збитки на 326 млрд доларів. Тобто, це прямі збитки, які на сьогодні вже верифіковані, фізичні збитки", - заявив Шмигаль у Брюсселі.
За його словами, із цієї суми $105 млрд становить верифікована сума, яка потрібна на відновлення різних об'єктів.
Шмигаль додав, що на швидке відновлення необхідно $17 млрд, з яких $3,4 млрд Україна отримає вже цього року, а решту – у 2023 році.
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кароче кварталу есть шо предъявить кацорылым...
Цікаво, а де "смєтуни"? Чи для них все ще йде норм і "дайтє єму єщє 100 днєй!"?