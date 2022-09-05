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збитки (235) Денис Шмигаль (2695) репарації (44) відновлення (165)

В Україні вже верифікували 326 мільярдів доларів прямих збитків від агресії Росії

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

гроші,долар

На швидке відновлення потрібно $17 млрд, з яких $3,4 млрд Україна отримає вже цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною у понеділок, 5 вересня.

"Міністерство розвитку громад і територій спільно зі Світовим банком верифікували завдані Росією збитки на 326 млрд доларів. Тобто, це прямі збитки, які на сьогодні вже верифіковані, фізичні збитки", - заявив Шмигаль у Брюсселі.

За його словами, із цієї суми $105 млрд становить верифікована сума, яка потрібна на відновлення різних об'єктів.

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Шмигаль додав, що на швидке відновлення необхідно $17 млрд, з яких $3,4 млрд Україна отримає вже цього року, а решту – у 2023 році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
І на скільки коштів Ze вже конфіскував активи кацапів та кацапських агентів в Україні?
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05.09.2022 20:03
+3
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05.09.2022 20:09
+3
коли питання про Зелю і гроші на думку приходять безліч єврейських анекдотів про євреїв та гоїв

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05.09.2022 20:10
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І на скільки коштів Ze вже конфіскував активи кацапів та кацапських агентів в Україні?
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05.09.2022 20:03 Відповісти
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05.09.2022 20:09 Відповісти
коли питання про Зелю і гроші на думку приходять безліч єврейських анекдотів про євреїв та гоїв

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05.09.2022 20:10 Відповісти
и четыре портсигара золотых с инкрустацией...
кароче кварталу есть шо предъявить кацорылым...
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05.09.2022 20:05 Відповісти
Не занижайте потери Украины. На такую сумму только леса сгорело.
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05.09.2022 20:09 Відповісти
"а хватит ли этой суммы и внукам прибарахлиться?" - вопрос от дерьмака и оп-ы.
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05.09.2022 20:10 Відповісти
Вбитих українців та вивезених дітей на рф через непідготовку країни до війни ви також порахували?
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05.09.2022 20:12 Відповісти
найвеличніший боневтік - геній економіки! Через підготовку до війни (за його словами) втрати б становили 7млрд на місяць (тобто 42млрд з вересня, коли це недолуге дізналося про можливість повномаштабного вторгнення) і це була б катастрофа. А втрати в 326млрд - норм?

Цікаво, а де "смєтуни"? Чи для них все ще йде норм і "дайтє єму єщє 100 днєй!"?
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05.09.2022 20:20 Відповісти
За рахунок Росії відновлять Україну
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05.09.2022 20:40 Відповісти
Ми живемо в часи, коли ті, хто про€балі, нагороджують тих, кому *****.
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05.09.2022 20:48 Відповісти
 
 