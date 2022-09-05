Армія РФ втратила в Україні 80 тис. вбитими, пораненими і полоненими, - Воллес
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Російська армія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей і втратила понад 80 тис. вбитими, пораненими, полоненими і дезертирами.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими парламентаріями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 25 тис. російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, захоплених у полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це понад 80 тис. вбитих, поранених та інших категорій", – сказав британський міністр оборони.
Він прогнозує, що такі втрати матимуть довгостроковий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність.
Воллес наголосив, що Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, і зараз триває 194 день "того, що загалом мало стати місячною кампанією".
Щодо контрнаступу України на півдні, британський міністр заявив, що Україна завдала серйозних уражень низці річкових переправ з метою обмежити логістичну підтримку армії Росії.
"На сьогоднішній день українська армія вступає в бій з російськими військами, реалізуючи як артилерійські, так і наземні операції. Вони досягають реальних успіхів, але зрозуміло, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої близькі та важкі, і Україна зазнає втрат, пов'язаних з з атакуючими силами", – сказав глава Міноборони Британії.
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Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
Росія не досягла цілей, і втрати набагато більші -124 тис вбитих , але баби нових народять!".
Але то не провал. Для фінів -вони відстояли незалежність, але втрати вкрай болючі. Якщо порівняти втрати в процентному відношенню до всього населення.
но откуда цифры...?\такие...\
Наші ведуть статистику по рапортах командирів підрозділів. Вона більш повна і актуальна.
Однак, є зовсім просте пояснення: якраз молодші офіцери і є найбільш активними в соцмережах. Вони тільки після училища, підтримують листування у своїх групах в "одокласниках", "в контакті", створених ще в училищі.
Середні та старші офіцери вже поумніше, досвідченіше. Вони не паляться у соцмережах, та й дитинство в жопі вже не грає.
Рядовий і сержантський склад в них - взагалі ніщеброди з дипресивних бурятій і якутій. В багатьох взагалі нормальних мобільних телефонів немає. Да і в їхніх аулах/дярєвнях не прийнято створювати групи.
Висновок, реальні втрати серед середнього і старшого офіцерського складу, а також рядового і сержантського складу в орків у 2-3 рази більше, ніж називає британська розвідка. Просто вона не бачить їх в соцмережах.
і кацабів буде більше знищено
А скiльки в ярах погнило?
Правдиву цифру пробовтався сам *****: 157 тис.
Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."
- "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
Призначено для вторгнення - 2 900
Втрачено - 4 459
Танки - 3 300
Призначено для вторгнення - 1 200
Втрачено - 2 068
детальніше тут: https://www.minusrus.com/
Олег Шарп, блогер:
ОК, говорю, когда и чем закончится война? (см.ниже ⬇️)
💬 Ответ: "Война не закончится, закончатся боевые действия. У Путина ставка на зиму и на протесты европейцев ввиду высоких цен на энергоносители. Кремль сейчас через ультраправых, ультралевых и Орбана вливает огромные деньги в организацию протестных настроений. Если зиму Европа переживёт без потрясений, то боевые действия закончатся к маю по корейскому варианту. Штаты к зиме решатся дать Украине F-15 и, может ещё что-то, а потому россия просто вгрызётся в Донбасс, где короткое плечо логистики, и вы его вернуть полностью вряд ли сможете. А вот Крым и Приазовье в случае разрушения Крымского моста - вполне. Чего вам и желаю. Потом - железный занавес, холодная война, периодические провокации на забетонированной границе, работа разведок и ДРГ. Эти моменты на долгие годы, но наступлений-отступлений и ракетных обстрелов вглубь территорий уже не будет, так как установится военный паритет между Россией и полностью перевооружённой НАТО Украиной."
Але я не за строки тривалості війни хотів доповнити цю публікацію. Я хотів по темі інфи - про потенціал та ресурс касапів...
Тому я більше погоджуюсь з доповненням Myko
Соррі!
для релакса - https://t.me/ukrinformator/24490
вбито 49 800
поранено 149 499
взято в полон 1 000
https://www.minusrus.com/
Як що тільки Україна зафіксувала сдохших 50 тисяч голов свинопсятини, то тільки дохлих може бути 80 та більше! А не кондеційних тушек, повинно бути значно більше 150 тисяч!
Читав раніше, чому така різниця...