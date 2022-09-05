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Армія РФ втратила в Україні 80 тис. вбитими, пораненими і полоненими, - Воллес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бен,уоллес,воллес

Російська армія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей і втратила понад 80 тис. вбитими, пораненими, полоненими і дезертирами.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими парламентаріями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 25 тис. російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, захоплених у полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це понад 80 тис. вбитих, поранених та інших категорій", – сказав британський міністр оборони.

Він прогнозує, що такі втрати матимуть довгостроковий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність.

Воллес наголосив, що Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, і зараз триває 194 день "того, що загалом мало стати місячною кампанією".

Також читайте: РФ не досягла своїх цілей в Україні та починає програвати на багатьох напрямках, - Воллес

Щодо контрнаступу України на півдні, британський міністр заявив, що Україна завдала серйозних уражень низці річкових переправ з метою обмежити логістичну підтримку армії Росії.

"На сьогоднішній день українська армія вступає в бій з російськими військами, реалізуючи як артилерійські, так і наземні операції. Вони досягають реальних успіхів, але зрозуміло, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої близькі та важкі, і Україна зазнає втрат, пов'язаних з з атакуючими силами", – сказав глава Міноборони Британії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Олег Шарп, блогер:
Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."

 - "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
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05.09.2022 20:30
+16
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
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05.09.2022 20:15
+14
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05.09.2022 20:20
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Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Что тут скажешь... Так русских солдат давно не называли! Утилизация отходов
Так вот оказывается какова настоящая цель так называемой специальной военной операции - забота об экологии россии!
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05.09.2022 20:15 Відповісти
мені іноді здається, що куйлу не важлива перемога в цій війні чи якісь там территоріальні здобудки - ця тварина отримує задоволення від безкарності і можливості нищити все що йому замайнеться!
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05.09.2022 21:00 Відповісти
еще годик и рашка повторит провал финской войны
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05.09.2022 20:17 Відповісти
раньше
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05.09.2022 21:15 Відповісти
Провал? Фини втратили 11% территорії, 26 тис. вбитих, 43 тис пораненних, 430 тис фінів лишилися домівок.
Росія не досягла цілей, і втрати набагато більші -124 тис вбитих , але баби нових народять!".

Але то не провал. Для фінів -вони відстояли незалежність, але втрати вкрай болючі. Якщо порівняти втрати в процентному відношенню до всього населення.
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05.09.2022 21:49 Відповісти
а как вы называете компанию в которой не достигли изначально поставленных целей в виде оккупации целой страны? Гениальная победа?
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06.09.2022 09:40 Відповісти
кацапосов не вбивають...просто знищують.
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05.09.2022 20:18 Відповісти
Операція Ліквідація.
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05.09.2022 20:41 Відповісти
Ботоксну , криваву гниду потрібно негайно ліквідувати , щоби не тероризував і не шантажував ядерною зброєю весь світ 😠‼️
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05.09.2022 20:19 Відповісти
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05.09.2022 20:20 Відповісти
Гарнесенький. Жучок - він гарнесенький.
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05.09.2022 21:27 Відповісти
И насколько меньше появится таких крысёнышей в будущем..
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05.09.2022 20:20 Відповісти
Навіщо 2 смайлики,навіщо такий жирний текст???
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05.09.2022 20:30 Відповісти
важлива інформація. цілком таємна
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05.09.2022 22:07 Відповісти
Така інформація,таємна і важлива-буде далі в спамі.Дуже багато в тебе нікків.
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05.09.2022 23:12 Відповісти
наверное, они успокоятся, когда несколько миллионов узких положат
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05.09.2022 20:20 Відповісти
замало буде, треба усіх
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05.09.2022 20:21 Відповісти
Скоро 50 тис. тільки вбитими. Мабуть Воллес перемножив кількість знищеної техніки на кількість екіпажу...математик, бл.
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05.09.2022 20:26 Відповісти
Кількість знищенної техніки, пишуть, легше підтвердити.
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05.09.2022 20:55 Відповісти
понимаю что міністр оборони Великої Британії большой человек в системе...!
но откуда цифры...?\такие...\
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05.09.2022 20:27 Відповісти
Як що потім після війни порозривають всі заховання "прапавших без вести" кацапів, то цифра буде дуже велика. Британці рахують тільки офіційно підтвержених "200"-х, динири/линири наприклад и прапавший без вести екіпаж крейсера "мацква"не враховується.
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05.09.2022 21:03 Відповісти
Британці рахують тільки офіційно підтвержених "200"-х - от миннападения *********...\скорее всего...!\
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05.09.2022 21:09 Відповісти
да и то правда - ждут ваши свиноцабачьи официальные данные...\для чего напрягаться...!\
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06.09.2022 07:24 Відповісти
Британці, як і штатівці, рахують тільки "підтверджені" втрати кацапів - інформації в соцмережах про поранення, загибель, похорони, полон, плюс перехоплення листування між кацапськими установами по ел.пошті, де вказуються загиблі/поранені за добу чи за тиждень і т.п. ця статистика неповна і йде із запізненням у часі.
Наші ведуть статистику по рапортах командирів підрозділів. Вона більш повна і актуальна.
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05.09.2022 21:13 Відповісти
аналітики втрат,вам відомо,що офіційно вбитими на Рашці вважається 5700 ? очевидно у англійців є інші дані,можливо з того ж джерела звідки й про план нападу вони дізналися
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05.09.2022 21:16 Відповісти
Наприклад, тиждень-два тому британці писали про "аномально великі" втрати в орків серед молодших офіцерів. У 2-3 рази більше, ніж серед інших категорій військовослужбовців.
Однак, є зовсім просте пояснення: якраз молодші офіцери і є найбільш активними в соцмережах. Вони тільки після училища, підтримують листування у своїх групах в "одокласниках", "в контакті", створених ще в училищі.
Середні та старші офіцери вже поумніше, досвідченіше. Вони не паляться у соцмережах, та й дитинство в жопі вже не грає.
Рядовий і сержантський склад в них - взагалі ніщеброди з дипресивних бурятій і якутій. В багатьох взагалі нормальних мобільних телефонів немає. Да і в їхніх аулах/дярєвнях не прийнято створювати групи.
Висновок, реальні втрати серед середнього і старшого офіцерського складу, а також рядового і сержантського складу в орків у 2-3 рази більше, ніж називає британська розвідка. Просто вона не бачить їх в соцмережах.
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05.09.2022 21:25 Відповісти
полностью согласен...
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05.09.2022 21:29 Відповісти
для вечернего просмотра - https://t.me/ukrinformator/24490
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05.09.2022 21:31 Відповісти
нам би таких дронів побільше............ https://www.youtube.com/watch?v=bGFnKZzbYWQ&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=102

і кацабів буде більше знищено
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05.09.2022 22:02 Відповісти
Враховують лише армійців, а усіляких нацгвардів-дировців, вагнерів, еленерії і деенерії - ніхто за війська не вважає і не рахує.
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05.09.2022 21:49 Відповісти
читай выше Валерия - он описывает точнее...!
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05.09.2022 21:57 Відповісти
Це тiльки пiдтвердженi - тi, кого на расiю привезли - на ношах, чи в пакетi.
А скiльки в ярах погнило?
Правдиву цифру пробовтався сам *****: 157 тис.
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05.09.2022 20:28 Відповісти
Ніяк те скурлене плем'я не скінчиться((
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05.09.2022 20:28 Відповісти
Очень сдержаная оценка, на самом деле потери наверное даже больше наших официальных, потому что небоевые потери не учитываются, френдли фаер и сдохшие в больнчиках и тд
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05.09.2022 20:29 Відповісти
Олег Шарп, блогер:
Вчера имел разговор с журналистом с Флориды. На мой основной вопрос: "Что принципиально в Вашингтоне изменили эти полгода войны в Украине?" ответ был без секунды раздумий: "Белый Дом перестал бояться Россию."

 - "А как же быть, с тем, что "Мы ещё не начинали?"" (видели бы вы этот взгляд!)) ответил: "В реале российская военная машина показала не 10% своего потенциала, и не 50%. Задействовано всё, что есть, кроме ядерного оружия. Россия выложилась на 100% и уже потеряла 30%. Израсходована подавляющая часть высокоточки, огромное количество артснарядов, потеряны тысячи единиц бронетехники, десятки летательных аппаратов, израсходована значительная часть ресурса систем. И нарастить производство в принципе невозможно. Солдат набирают по тюрьмам и помойкам в то время как подавляющая часть населения игнорируют войну в принципе. А обещания пропаганды, что "как только Россия снова станет сверхдержавой, то сразу кратно повысится благосостояние народа" - чистая дурка для слабоумных. 30 лет российской власти показали, что такое русский народ и где его место."
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05.09.2022 20:30 Відповісти
Бойові броньовані машини - 13 758
Призначено для вторгнення - 2 900
Втрачено - 4 459

Танки - 3 300
Призначено для вторгнення - 1 200
Втрачено - 2 068

детальніше тут: https://www.minusrus.com/
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05.09.2022 20:48 Відповісти
продолжение ниже...\подчёркнуто и выделено мною в знак незнания\и несогласия...\ журналистом реалий Украины\сегодняшней...\...\

Олег Шарп, блогер:

ОК, говорю, когда и чем закончится война? (см.ниже ⬇️)

💬 Ответ: "Война не закончится, закончатся боевые действия. У Путина ставка на зиму и на протесты европейцев ввиду высоких цен на энергоносители. Кремль сейчас через ультраправых, ультралевых и Орбана вливает огромные деньги в организацию протестных настроений. Если зиму Европа переживёт без потрясений, то боевые действия закончатся к маю по корейскому варианту. Штаты к зиме решатся дать Украине F-15 и, может ещё что-то, а потому россия просто вгрызётся в Донбасс, где короткое плечо логистики, и вы его вернуть полностью вряд ли сможете. А вот Крым и Приазовье в случае разрушения Крымского моста - вполне. Чего вам и желаю. Потом - железный занавес, холодная война, периодические провокации на забетонированной границе, работа разведок и ДРГ. Эти моменты на долгие годы, но наступлений-отступлений и ракетных обстрелов вглубь территорий уже не будет, так как установится военный паритет между Россией и полностью перевооружённой НАТО Украиной."
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05.09.2022 21:01 Відповісти
ну, так, скільки людей, стільки думок...
Але я не за строки тривалості війни хотів доповнити цю публікацію. Я хотів по темі інфи - про потенціал та ресурс касапів...
Тому я більше погоджуюсь з доповненням Myko
Соррі!
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05.09.2022 21:11 Відповісти
так и я же о чём - с тобой полностью согласен...!!!
для релакса - https://t.me/ukrinformator/24490
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05.09.2022 21:26 Відповісти
Этих просто разнесли в прах. Все экипажи сразу стали хорошими.
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05.09.2022 22:08 Відповісти
Думаю,треба вірити даним англійців,а не нашого бравого ГУР та Генштабу. Перед нападом англійці навіть приїздили до Найвеличнішого щоб розповісти як і куди буде нанесено удари,а що 23.02. нам розповідало браве ГУР і Генштаб?
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05.09.2022 20:33 Відповісти
это в среднем 130 свиноцабак в день - ты сам в это веришь...?
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05.09.2022 20:43 Відповісти
За даними ЗСУ станом на 05.09.2022 загальні втрати орків 200 200.

вбито 49 800

поранено 149 499

взято в полон 1 000

https://www.minusrus.com/
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05.09.2022 20:41 Відповісти
Які б не були цифри, правильні, неправильні, приблизні - треба ще… і багато, бо їх ще дохріна лізе
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05.09.2022 21:05 Відповісти
Що за фуйня 80 тисяч?
Як що тільки Україна зафіксувала сдохших 50 тисяч голов свинопсятини, то тільки дохлих може бути 80 та більше! А не кондеційних тушек, повинно бути значно більше 150 тисяч!
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05.09.2022 21:13 Відповісти
очевидно у англійців є інші дані,можливо з того ж джерела звідки й про план нападу вони дізналися
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05.09.2022 21:18 Відповісти
Не буду сперечатися, може дійсно то про уткинців (вагерівців) у англійців мова йде... Хоча хотілось би щоб я правий був! Але, як кажуть: "Да ти мені друг, а істина дорожче..." !
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05.09.2022 21:41 Відповісти
Почитай коменти вище. Пояснювати у третій раз, звідки різниця між нашими і британськими оціками, вже ломає...
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05.09.2022 21:28 Відповісти
А скільки тобі років?
Читав раніше, чому така різниця...
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05.09.2022 22:00 Відповісти
России потери и в десять раз большие не критичны - ведь с её стороны гибнет не представляющее для человечества никакую ценность лишнехромосомное генетическое отребьё. А вот в Украине гибнут лучшие...
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05.09.2022 21:32 Відповісти
это чушь ) Россия понесла колоссальные потери в офицерском составе. Обученные, подготовленные офицеры это очень ценная история.
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05.09.2022 21:48 Відповісти
У тех офицеров в головах советский шлак. Потому не могут победить Украину даже с десятикратным перевесом. И откуда русне брать много нормальных офицеров, если они так же выходит из народа, где подавляющее большинство гнилое и тупое.
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05.09.2022 22:15 Відповісти
В Украине гибнут Украинцы, люди! А со стороны копростана, дохнут свинособаки, касабы!
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05.09.2022 21:51 Відповісти
всё просто, речь идёт о российской армии... сепаратистов из ОРДЛО не посчитали... кроме того большой вопрос считали ли наёмников вангера, эта публика тоже мимо статистики часто попадает... Наши считают просто всех "зеленых человечков". А кто там внутри той формы - пофигу, оно и правильно. Враг есть враг.
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05.09.2022 21:47 Відповісти
Пускай даст разведданные насчет новой свастики на технике орков. Где треугольник вершиной вниз и окружность внутри. Есть ощущенные, что треугольник - это стрелка вниз, означающая опущенных. А окружность внутри - это дырявые, то есть опущенные, которые дырявые, то есть петухи. Я понимаю, что в Великобритании сложности с пониманием ситуации, но нам очень важно это знать, чтобы случайно не зашквариться о труп или даже живого петуха, случайно коснувшись его руками. Предупредите, пожалуйста, если это так.
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05.09.2022 22:32 Відповісти
 
 