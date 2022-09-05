Армія РФ втратила в Україні 80 тис. вбитими, пораненими і полоненими, - Воллес

Російська армія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей і втратила понад 80 тис. вбитими, пораненими, полоненими і дезертирами.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, виступаючи перед британськими парламентаріями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Росія продовжує втрачати значну кількість техніки та особового складу. За оцінками, на сьогоднішній день загинуло понад 25 тис. російських солдатів, а всього, якщо враховувати вбитих, захоплених у полон і зареєстрованих десятків тисяч дезертирів, це понад 80 тис. вбитих, поранених та інших категорій", – сказав британський міністр оборони.

Він прогнозує, що такі втрати матимуть довгостроковий вплив на російську армію та її майбутню боєздатність.

Воллес наголосив, що Росія ще не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей, і зараз триває 194 день "того, що загалом мало стати місячною кампанією".

Також читайте: РФ не досягла своїх цілей в Україні та починає програвати на багатьох напрямках, - Воллес

Щодо контрнаступу України на півдні, британський міністр заявив, що Україна завдала серйозних уражень низці річкових переправ з метою обмежити логістичну підтримку армії Росії.

"На сьогоднішній день українська армія вступає в бій з російськими військами, реалізуючи як артилерійські, так і наземні операції. Вони досягають реальних успіхів, але зрозуміло, як ми бачили в інших місцях цього конфлікту, бої близькі та важкі, і Україна зазнає втрат, пов'язаних з з атакуючими силами", – сказав глава Міноборони Британії.