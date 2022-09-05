Законопроєкт №7654, який сьогодні "слуги народу" провели через комітет ВР, спрямований на недопущення окремих кандидатів до конкурсу на директора НАБУ, - Лємєнов
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Законопроєкт #7654 стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів, який сьогодні погодив профільний комітет Верховної Ради, - це лакмусовий папірець, який характеризує владу щодо бажання змін, адже закладає бомбу вповільненої дії під наступного керівника НАБУ.
Про це заявив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт #7654, який "слуги" сьогодні протягнули на парламентському комітеті, який нібито уніфікує вимоги до керівників топових органів правопорядку, включаючи НАБУ, це саме той лакмусовий папірець, який характеризує владу щодо бажання змін.
Пропозиції змін - повне лайно, що спрямоване на недопущення окремих кандидатів до конкурсу на директора НАБУ, а також закладає бомбу вповільненої дії під наступного керівника Бюро. Таке ухвалювати в жодному разі не можна.
Завтра опублікую повноцінний аналіз по законопроєкту, але наразі скажу лише, що у такому ракурсі команда Зеленського не дуже далеко пішла від команди Порошенка. Ми вже це проходили у 2016-2019 роках", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Поржать. Пожрать. Поср.ть.
Поки не вдалось, та вони дуже стараються.
Боже, Україну бережи
Господи, помилуй нас
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Я просто нагадаю, що Юрій Луценко дуже шкодував, навіть публічно (здається, навіть тут є його в'ю на Цензорі з цим) що особисто рекомендував Найєма і СерЛеща в список БПП. А посада міністра (особливо МВС) така, що доводилось навіть домовлятися зі злочинцями... з тим же Ахметовим, Колєсніковим, Новінським... та й навіть з Коломойським... Що було то було...
КІДАЛОВО, КОРУПЦІЯ, КОНТРАБАНДА, КРИМІНАЛ, ВЛАДА ЛЮМПЕНІВ,
СОВКОДРОЧЕРИ, РУСКОМІРОВЦИ, І АНАЛ ТАБУ звичайно
чесно Ігарь Валєріч багато не нагребе
И очень сильно прошу президента Владимира Зеленского взять на короткий поводок это у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ чудовище. Потому что если он сорвёт конкурс, этим испортит отношения с нашими западными партнёрами и от этого пострадают поставки оружия в Украину, то после этого может пострадать сам Андрюша. Не от меня. Я просто представляю, как будут люди реагировать. И тогда приговор для него будет меньшим из бед. Ведь если у̶е̶б̶и̶щ̶е̶ он ставит под угрозу поставки оружия, график освобождения Украины и жизни военных, то это будет иметь для него очень неприятные последствия. Я так думаю. Да, народный гнев, он такой. Поэтому давайте не дразнить людей, а все вместе сконцентрируемся на войне и на противодействии оккупантам, а не на противодействии конкурсу по отбору нового главы НАБУ.
С уважением, заместитель Главы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции в 8 созыве, солдат Борислав Береза.
Клочко, якщо через твій закон щось завадить отриманню допомоги та зброї, то ти самотужки будеш брати Донецьк. С законопроектом в руках. Бо мабуть це єдине, що допоможе тобі в тому випадку виправдатися".
(скрін поста послів G7 в Україні - за ссиллю)