Законопроєкт №7654, який сьогодні "слуги народу" провели через комітет ВР, спрямований на недопущення окремих кандидатів до конкурсу на директора НАБУ, - Лємєнов

Законопроєкт #7654 стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів, який сьогодні погодив профільний комітет Верховної Ради, - це лакмусовий папірець, який характеризує владу щодо бажання змін, адже закладає бомбу вповільненої дії під наступного керівника НАБУ.

Про це заявив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт #7654, який "слуги" сьогодні протягнули на парламентському комітеті, який нібито уніфікує вимоги до керівників топових органів правопорядку, включаючи НАБУ, це саме той лакмусовий папірець, який характеризує владу щодо бажання змін.

Пропозиції змін - повне лайно, що спрямоване на недопущення окремих кандидатів до конкурсу на директора НАБУ, а також закладає бомбу вповільненої дії під наступного керівника Бюро. Таке ухвалювати в жодному разі не можна.

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Завтра опублікую повноцінний аналіз по законопроєкту, але наразі скажу лише, що у такому ракурсі команда Зеленського не дуже далеко пішла від команди Порошенка. Ми вже це проходили у 2016-2019 роках", - розповів він.