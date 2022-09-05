Генпрокурор Костін сподівається на збільшення країн у Спільній слідчій групі, яка розслідує військові злочини росіян в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний прокурор Андрій Костін розраховує, що у жовтні на зустрічі учасників Спільної слідчої групи (JIT) щодо розслідування злочинів РФ серед питань покращення ефективності спільної роботи йтиметься про розширення переліку країн, що входять до JIT.
"Я вітаю зацікавленість залучення більшої кількості країн до цього формату (JIT). Переконаний, що члени JIT на зустрічі у жовтні дозволять нам обговорити це. Також, як і інші теми, які дозволять покращити ефективність наших зусиль у детальному форматі", - сказав Костін, під час виступу у понеділок на відкритті виставки Russian Warcrimes у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, участь Міжнародного кримінального суду у процесі розслідування воєнних злочинів має велике значення на національному та міжнародному рівнях.
"Ми бачимо МКС головним прихильником справедливості на міжнародному рівні. Прокурор Хан вже був тричі в Україні, і його команда працювала безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Таким чином, у них є чітке розуміння ситуації. У нас досить ефективний порядок денний спільної роботи. Сподіваюся, що у найближчому майбутньому результати нашої роботи принесуть результати", - наголосив генпрокурор.
Генпрокурор запевнив, що Україна докладатиме максимальних зусиль для ефективної роботи МКС.
Щодо злочинів агресії, то, як зазначив генпрокурор, МКС не може розслідувати цю категорію злочинів. "Але ми не можемо залишити це безкарним. Тому створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності за злочини агресії є головним завданням для України", - наголосив Костін.
Він висловив переконання, що консенсус світової спільноти з цього питання дасть потужний сигнал до того, що ці злочини не залишаться не розслідуваними.
Також генпрокурор назвав логічним та адекватним заходом впливу на країну-агресора конфіскацію активів для відновлення України після закінчення війни.
Будь ласка, зачекайте...
алкашувас та Батькіщину захищати? Може в воєнкомат і особисто, для надійності?
І до речі, що саме не влаштовувалр вас у "мінських"? Відсутність бомбардувань, вбивств та гвалтувань? Недостатня кількість окупованих територій? Окупований крим БЕЗ води?
2 год ·
Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.
Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.
Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.
І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".
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Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.
Як бачите, все всім завжди повертається.