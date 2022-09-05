Генпрокурор Костін сподівається на збільшення країн у Спільній слідчій групі, яка розслідує військові злочини росіян в Україні

Генеральний прокурор Андрій Костін розраховує, що у жовтні на зустрічі учасників Спільної слідчої групи (JIT) щодо розслідування злочинів РФ серед питань покращення ефективності спільної роботи йтиметься про розширення переліку країн, що входять до JIT.

"Я вітаю зацікавленість залучення більшої кількості країн до цього формату (JIT). Переконаний, що члени JIT на зустрічі у жовтні дозволять нам обговорити це. Також, як і інші теми, які дозволять покращити ефективність наших зусиль у детальному форматі", - сказав Костін, під час виступу у понеділок на відкритті виставки Russian Warcrimes у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, участь Міжнародного кримінального суду у процесі розслідування воєнних злочинів має велике значення на національному та міжнародному рівнях.

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"Ми бачимо МКС головним прихильником справедливості на міжнародному рівні. Прокурор Хан вже був тричі в Україні, і його команда працювала безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Таким чином, у них є чітке розуміння ситуації. У нас досить ефективний порядок денний спільної роботи. Сподіваюся, що у найближчому майбутньому результати нашої роботи принесуть результати", - наголосив генпрокурор.

Генпрокурор запевнив, що Україна докладатиме максимальних зусиль для ефективної роботи МКС.

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Щодо злочинів агресії, то, як зазначив генпрокурор, МКС не може розслідувати цю категорію злочинів. "Але ми не можемо залишити це безкарним. Тому створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності за злочини агресії є головним завданням для України", - наголосив Костін.

Він висловив переконання, що консенсус світової спільноти з цього питання дасть потужний сигнал до того, що ці злочини не залишаться не розслідуваними.

Також генпрокурор назвав логічним та адекватним заходом впливу на країну-агресора конфіскацію активів для відновлення України після закінчення війни.

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