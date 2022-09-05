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Міжнародний_кримінальний_суд (167) Костін (186) воєнні злочини (1567) Хан (24)

Генпрокурор Костін сподівається на збільшення країн у Спільній слідчій групі, яка розслідує військові злочини росіян в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костін

Генеральний прокурор Андрій Костін розраховує, що у жовтні на зустрічі учасників Спільної слідчої групи (JIT) щодо розслідування злочинів РФ серед питань покращення ефективності спільної роботи йтиметься про розширення переліку країн, що входять до JIT.

"Я вітаю зацікавленість залучення більшої кількості країн до цього формату (JIT). Переконаний, що члени JIT на зустрічі у жовтні дозволять нам обговорити це. Також, як і інші теми, які дозволять покращити ефективність наших зусиль у детальному форматі", - сказав Костін, під час виступу у понеділок на відкритті виставки Russian Warcrimes у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, участь Міжнародного кримінального суду у процесі розслідування воєнних злочинів має велике значення на національному та міжнародному рівнях.

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"Ми бачимо МКС головним прихильником справедливості на міжнародному рівні. Прокурор Хан вже був тричі в Україні, і його команда працювала безпосередньо на місцях скоєння злочинів. Таким чином, у них є чітке розуміння ситуації. У нас досить ефективний порядок денний спільної роботи. Сподіваюся, що у найближчому майбутньому результати нашої роботи принесуть результати", - наголосив генпрокурор.

Генпрокурор запевнив, що Україна докладатиме максимальних зусиль для ефективної роботи МКС.

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Щодо злочинів агресії, то, як зазначив генпрокурор, МКС не може розслідувати цю категорію злочинів. "Але ми не можемо залишити це безкарним. Тому створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та притягнення до відповідальності за злочини агресії є головним завданням для України", - наголосив Костін.

Він висловив переконання, що консенсус світової спільноти з цього питання дасть потужний сигнал до того, що ці злочини не залишаться не розслідуваними.

Також генпрокурор назвав логічним та адекватним заходом впливу на країну-агресора конфіскацію активів для відновлення України після закінчення війни.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
А розкрадання гуманітарки на мільони доларів від західних партнерів?
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05.09.2022 21:15
+5
Хто дав втекти портнову?
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05.09.2022 21:16
+3
А коли будуть розслідувати військовий злочин по здачі півдня, по розмінуванні Чончару, по здачі Маріуполя, по здачі Азовського і Чорного морів, по здачі Запорізької АЕС, по нестворенню тероборони в Херсонській і Запорізькій областях ті і місті Миколаєві? Хто призначив зрадників на державні посади, довіривши їм тайни і владу? А хто брехав, що нападу не буде і останні гроші заривав в асфальт? А хто віддав на катування потворам жінок і дітей Київської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей?
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05.09.2022 21:21
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хаймера такому жлобу в зад.. рожа ну просто огидна
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05.09.2022 21:14 Відповісти
Шокін - ото буб чувак . Да ? І Югік алкаш просто профі .
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05.09.2022 21:23 Відповісти
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05.09.2022 21:31 Відповісти
І що ?
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05.09.2022 21:34 Відповісти
Як що? Навіщо ви довірили алкашу вас та Батькіщину захищати? Може в воєнкомат і особисто, для надійності?
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05.09.2022 21:44 Відповісти
Судить по внешности о человеке признак низкого интеллекта. Возможно, хватит ума понять почему. Иначе все ещё хуже.
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05.09.2022 21:23 Відповісти
А розкрадання гуманітарки на мільони доларів від західних партнерів?
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05.09.2022 21:15 Відповісти
Хто дав втекти портнову?
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05.09.2022 21:16 Відповісти
Та хто ж міг дати? Вам що до цього часу не зрозуміло? Звичайно Порошенко. Ва всьом вінават Парашенка.
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05.09.2022 21:38 Відповісти
А коли будуть розслідувати військовий злочин по здачі півдня, по розмінуванні Чончару, по здачі Маріуполя, по здачі Азовського і Чорного морів, по здачі Запорізької АЕС, по нестворенню тероборони в Херсонській і Запорізькій областях ті і місті Миколаєві? Хто призначив зрадників на державні посади, довіривши їм тайни і владу? А хто брехав, що нападу не буде і останні гроші заривав в асфальт? А хто віддав на катування потворам жінок і дітей Київської, Житомирської, Чернігівської і Сумської областей?
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05.09.2022 21:21 Відповісти
Так , і Іловайська , Дебальцево , мінськ-1 , мінськ-2 ?
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05.09.2022 21:25 Відповісти
Невже ще не розслідували? Розслідували. 200% бенЯ-діктова. Почитайте висновки. Ви ж їй вірите?
І до речі, що саме не влаштовувалр вас у "мінських"? Відсутність бомбардувань, вбивств та гвалтувань? Недостатня кількість окупованих територій? Окупований крим БЕЗ води?
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05.09.2022 21:35 Відповісти
Не реагуйта на їхні зеботівські аргументи, їм не могли надати вагоміших. У них один полковника отримав за розкриття таємниці про здачу півдня України за одне тільки слово -ПРо...бали - ну що вони можуть написати тупорилі?
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06.09.2022 00:15 Відповісти
Після здачі Чорного і Азовського морів з портами в всіма базами відпочинку, Херсонської, Запорізької, частини Миколаївської областей, Запорізької АЕС, Бучі, Гостомеля, Ірпені, Ізюма, Маріуполя.... якось тускло виглядає Іловайськ. А "Мінськ 3-Париж" і Оман перебивають всі промаги попередників і головне, що ще нічого не закінчилося.
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05.09.2022 21:41 Відповісти
Чому після того як Ze звільнив Денісову ніхто з влади не каже про вбивста, катування та згвалтування мирних людей кацапами? 🤬

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05.09.2022 21:22 Відповісти
Бо дерьмак знає кого призначати.
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05.09.2022 21:39 Відповісти
Тому, що новий хлоп язик тримає в жопі величного...
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05.09.2022 22:10 Відповісти
Ага, Китай, КНДР и Уганды там только и не хватало!
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05.09.2022 21:41 Відповісти
Запросіть їх ще Беніни злочини розслідувати. А то що то довго все йде. 5 млрд доларів не мала сума.
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05.09.2022 22:09 Відповісти
Валерій Прозапас

2 год ·

Я розумію, що українців наполегливо та професійно привчали жити в маразмі, і то успішно - бо навіть ідіотська заява Подоляка "ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, тому не підривали мости" виглядає ледь не верхом адекватності після "********!" Арєстовіча та "ми ж вас попереджали про напад кольором мої кофти" Данилова.

Але одночасно вбити в голови народа взаємнопротилежні думки про "Порошенко не закінчував війну, бо вона була йому вигідна" та "Порошенко неправильно зупиняв війну Мінськими" - це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди.

Що Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку сприйматимуть ледь не як переможеньку в порівнянні Мінськими - такому сюжету позаздрив би сам Орвелл.

І щоб цю збочену логіку не дай Бог ніхто не ставив під сумнів і не задавав незручних питань - встановлюється монополія на інформацію, пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою, а всіх не бажаючих жити в маразмі кошмаритимуть печально відомим "ДБР" та намагатимуться загнати в маргінес старою байкою про "нєправільноє мєньшинство, 6-8% максімум".

.............................

Ставка на "війна все спише" стає все більш очевидною, і якщо таки спише - то вся кров цієї війни повернеться знову.

Як бачите, все всім завжди повертається.
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05.09.2022 22:11 Відповісти
 
 