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евакуація (1925) Верещук (605) Запорізька АЕС (886) гуманітарний коридор (168)

Верещук: Вимагаємо гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей з територій навколо ЗАЕС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

верещук

Люди, які мешкають довкола Запорізької атомної електростанції, звертаються по допомогу в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляє в телеграм-каналі Мінреінтеграції.

"Ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Зокрема, сьогодні обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку. Мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися", - повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук, відповідаючи на запитання журналістів під час етеру на французькому телеканалі LCI.

"Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!" – закликала посадовиця.

Вона констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори.

Також читайте: Макрон виступив за виведення російських військ із території ЗАЕС

"Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця", - наголосила  Верещук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
А в кого це верещалка вимагає коридора? У нас, чи у своїх друзів-москалів, яким здали південь і цю АЕС?
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05.09.2022 22:24
+23
Закрийте їй рота, бо знову нічого не вийде.Їй краще працювати на кацапів, все розвалить і вкраде
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05.09.2022 22:24
+13
Яке ж воно пустоголове та ї*ануте, вся зелена влада така.
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05.09.2022 22:36
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Закрийте їй рота, бо знову нічого не вийде.Їй краще працювати на кацапів, все розвалить і вкраде
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05.09.2022 22:24 Відповісти
Так вона на них iпрацює
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05.09.2022 22:49 Відповісти
А в кого це верещалка вимагає коридора? У нас, чи у своїх друзів-москалів, яким здали південь і цю АЕС?
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05.09.2022 22:24 Відповісти
А то що?
Закидаєш кацапів дебільними відео, з зеленським на пару?
Кацапи розуміють лише мову сили: на вимоги їм начхати.
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05.09.2022 22:31 Відповісти
Это для европейцев, чтобы им было что показать. Что кацапы отказали в гуманитарном коридоре. Пускай продолжает в том же духе, никто от нее не ждет хотя бы капли полезного, лишь бы не вредила.
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05.09.2022 22:40 Відповісти
була б у цієї мері, попінс як у третьякової, то ця корабельна доска могла б себе не обмін запропонувати. а так, вона парашникам і нах нє нать.
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05.09.2022 22:32 Відповісти
Ау ау де єнот бо ця трохи сліпенька чи як
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05.09.2022 22:36 Відповісти
"возле" это в каком отдалении? если там на самом деле рванет, то полстраны нужно "эвакуировать" (ну, точно не меньше чем в радиусе 120-200 км), а это нереально (тем более в условиях войны)!
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05.09.2022 22:34 Відповісти
Яке ж воно пустоголове та ї*ануте, вся зелена влада така.
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05.09.2022 22:36 Відповісти
Не підскажете пані Верещук, Скільки "старих" переселенців до Конче-Заспи прийняли "нових" переселенців до себе ? Чому евакуйовані можуть жити в школах, і не можуть в ВР, ОП, КМ, на "Буковелі"? Дурні запитання, але ж цікаво.
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05.09.2022 22:39 Відповісти
А в кінці коли пропіарися мерзота, то здаси всіх цих людей в полон кацапам - як Азов?
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05.09.2022 22:40 Відповісти
Вам легко говорити, а у неї всі дні життя - критичні…
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05.09.2022 22:52 Відповісти
Місце для таких дурнуватих баб у СРАЦІ !!!
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05.09.2022 22:54 Відповісти
Гуманітарна каридорша
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05.09.2022 23:17 Відповісти
Нову провокацію ця потвора підготувала.
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05.09.2022 23:59 Відповісти
Ці ЗЕлені гниди могли б завчасно евакуювати людей з Маріуполя, Мелітополя, Херсона, Енергодару і ін.міст, сел які можуть бути окуповані, але ж ні, вони здали міста, а тепер проявляють показуху занепокоєння....МАЛОРОСИ І ДИЛЕТАНТИ через недбалість яких і почалась війна.
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06.09.2022 00:49 Відповісти
А с Херсона и юга ты не требовала и не организовывала с февраля....
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06.09.2022 03:09 Відповісти
Потвора
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06.09.2022 05:24 Відповісти
Вихід є-Запускай шатли !
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06.09.2022 05:57 Відповісти
Чергові верещання Верещук.
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06.09.2022 07:24 Відповісти
Дурна верещучка, вимагай у неба дощу...
Треба брати і їбашить русню, оце єдина вимога яка працює.
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06.09.2022 07:32 Відповісти
тупа ****!Працюй з міжнародними організаціями,висвітлюй в іноземних засобах інформації.Працюї ****!
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06.09.2022 09:29 Відповісти
 
 