Фонд Порошенка разом з волонтерами за пів року спрямував на допомогу ЗСУ 46 млн доларів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Як зазначив Петро Порошенко – починали з оснащення всім необхідним батальйонів київської тероборони, в тому числі і створених на базі "Євросолідарності". На початку весни не було нічого – ні бронежилетів, ні касок, форми і навіть білизни, нагадав п’ятий Президент. "Ручні кулемети, гранати, радіостанції, – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали", – сказав Порошенко. Він повідомив, що для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої.
"Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки – всі це механізми і коліщатка нашого наступу і перемоги", – зазначив Порошенко.
"Проект з оперативними безпілотниками, який називається "Очі Арти", дозволяє нашій артилерійській розвідці бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби", – нагадав лідер "ЄС". Вже у бригадах і понад 350 дронів Autel, що допомагають воїну орієнтуватися довкола своїх позицій.
Ще одна унікальна новинка для ЗСУ – надсучасний робот для евакуації поранених THeMIS. Цей проект Фонд Порошенка реалізує спільно з батальйоном парамедиків "Госпітальєри".
80% проектів постачання техніки у ЗСУ непублічні з огляду на питання безпеки – наголосив журналіст та громадський активіст Віталій Гайдукевич. Він також зазначив, що 46 млн доларів, які спрямовані на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами, – це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.
Порошенко подякував усім, хто перераховує кошти на підтримку армії. "Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які залучені в організацію системи допомоги від "Справи Громад". І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики і включаються в цю допомогу – грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога", – наголосив Порошенко.
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Это в очередной ра говорит о том, какое тупое быдло выбрало на нашу беду блазня-идиота.
Порох викликає повагу.Він справжній Президент,на відміну від гунявої гумової жаби.
А ні відновленя житла,а ні відновленя інфраструктури по постачаню навіть найнеобхіднішого! НІЧОГО! Тільки красти і мародерити вміє зелена наволоч.
І щось не видно навіть СПРОБ ДБР та ГПУ подивитись СКІЛЬКИ вкрадено на дорогах за 3 роки! Зараз окупанти зробили "зрізи" цих "чудових" доріг, зроблених мабуть для них,де видно ВСІ шари (складову) і можна порахувати скільки МІЛЬЯРДІВ $ положили в кишеню зе і його слуги.
Не на пустому місці західні змі порахували,що за 2 роки президентства Зеленський став $ мільярдером! Правда офшорним,з награбованого.
Порошенко не пойдёт сам на выборы , а финансово, медийно поможет военному герою України на выборах, после этого станет настоящим государственным мудрым деятелем.
Порошенко пойдёт сам на выборы, проиграет их, и поможет ермакам, зелям, татаровым, безугдім, арахамиям, арестовичам.
Зеля проиграет только военному защитнику України, и он знает это.
На виборах твоя і касьянова подібні схеми - не працюють! Від слова "зовсім".
не можуть, щоб не збрехати... така натура в кожного зебіла.
Фонд победы. НВ представляет топ-10 благотворительных проектов, вносящих самый заметный вклад в помощь армии
28 августа, 11:01
8300
https://nv.ua/ukraine/events/10-blagotvoritelnyh-fondov-i-organizaciy-ukrainy-kotorye-bolshe-vsego-pomogayut-armii-vo-vremya-voyny-50264780.html
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Благотворительный фонд Сергея Притулы
Razom for Ukraine
UNITED 24
KSE Foundation
КОЛО
Армия SOS
Зграя
Украинский католический университет
Корпорация монстров
В этом плане и Петя и Вова очень и очень похожи.
Однако. Есть фонды и по крупнее.
Их так же надо знать и не забывать. И рекламировать.
І ці дані - тільки за півроку. Бо за весь період війни з 20/02.14р. цей колектив волонтерів зібрав і направив ЗСУ та в медицину більше, ніж фонд Притули.
Та тому і обговорюємо на Цензорі, що ця група волонтерів тільки з 2014-го по 2019-тий звітувала за півтора мільярда гривень коштів, наданих ЗСУ (це в тих цінах - ~$60лмн); а скільки передано на ЗСУ і медицину за період з 2019/22 - я вже не пам'ятаю, але також чималенька співмірна сума - хоча би тому що було на слуху. Порох в жорстокій опозиції до влади (аж до загрози безпідставного закриття на нарах) про таке мовчати просто не мав права. І не буде мовчати про оці $49лмн з 24/02.22. І правильно робить!
Так що хто більше допоміг коштами та іншим матеріальним Україні (Порох з командою, чи Чмут/Дейнега зі своєю; і тут правильне зауваження Перехватчик про половину бабла Пороха і належних йому фірм) - це ще велике питання. Бо нема всіх даних. Але й без них зрозуміло, що Порох особисто вклався найбільше за інших; але про це провладні члени (і ти особисто) - мовчите всім кагалом!
Вот прям выписать всех украинцев из списка Форбс
@bryhynets
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3 сент.
Арестович нарешті наважився сказати всю правду про Порошенка… Порохоботам це не сподобається…
https://t.me/BerezaJuice/19803
(сарказм)
Исходя из этого надо чаще власть менять. Минимум раз в 2 года.
Як відомо, нещодавно Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» законтрактували велику партію БПЛА оперативного рівня на базі Poseidon.
«Звичайно, ми живемо нашими планами на майбутнє. Ми мріємо, щоб прискорити їх реалізацію. Але вже сьогодні я можу наголосити, що проект «Poseidon» з оперативними безпілотниками, який називається «Очі Арти», дозволяє нашій артилерійській розвідці по всьому фронтові бачити і знищувати російські склади ***********, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби. Це - мрія, яку нам висловлюють підрозділи Збройних Сил України і оперативного рівня керування», - говорить Порошенко.
«Більше 200 вантажних військових автомобілів, більшість з яких буде використана як артилерійські тягачі, в тому числі і для західної натівської артилерії з ************, з кранами, які будуть вантажити. Це також проект, який коштує більше 2 млн фунтів. Під них вже отримана ліцензія. Ми обмежені лише можливістю перевезення зі складів тривалого зберігання Британії до України. І я закликаю наших партнерів, наших друзів: хто може допомогти з перевезенням з Британії до Польщі, до України, нам ваша допомога буде конче потрібна. Тим, хто має порожній зворотний рейс до України, прохання: вийдіть, будь ласка, на зв'язок до наших друзів зі «Справи Громад», - закликає Порошенко.
Найголовніше - рятувати життя українських воїнів, наголошує п'ятий Президент. Саме тому ще один важливий проект реалізується спільно з батальйоном парамедиків «Госпітальєри». «Проект називається «Журавель», він буде присвячений можливості евакуації з переднього краю», - розповів Порошенко про нового безпілотного робота THeMIS. «Ми зараз його бронюємо. Ми вдосконалюємо систему управління. Я дуже дякую «Госпітальєрам», які зголосилися стати нашим партнером у цьому проекті», - говорить Порошенко.
«Ми будемо завозити і броньовані ambulance - евакуатори. Перша машина законтрактована і надійде до «Госпітальерів», - повідомив п'ятий Президент.
«Ми маємо величезний комплекс нашої співпраці, включно з тим, про що я не казав і поки що говорити не буду, з підтримкою наших Сил протиповітряної оборони. Ми це робимо з 2014 року без зайвого розголосу. Але це залишається серед наших пріоритетів», - говорить Порошенко. Загалом 80% проектів підтримки ЗСУ реалізуються без розголошення з огляду на питання безпеки - кажуть у «Справ Громад».
«Ще будуть британські БМП Spartan, і на них вже отримані британські ліцензії. Чекаємо зараз транзитних ліцензій. І вони вже оплачені. А також тягачі для перевезення надважкої натівської бронетехніки», - повідомив Петро Порошенко.
«Ключове слово для нас - контрнаступ. Цим зараз живуть усі українці. Саме контрнаступ ЗСУ визначить подальший хід війни. А для успіху потрібне ще більше ресурсів. Тому нам зараз належить підтримати наших бійців у критично важливих точках: і в місцях найгарячіших боїв, і у вузлах логістичних проблем. Це наше завдання. Завдання «Справи Громад», завдання «Братів по Зброї», вони зосередяться на його вирішенні. Доля України, доля кожного з нас вирішується тепер на фронті. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб зміцнити ЗСУ перед вирішальними боями», - наголошує Порошенко.
Долучитися до підтримки ЗСУ можна на сайті ГО «Справа Громад» https://spgr.org.ua/uk/
На полігоні неподалік Києва відбулися навчання із застосуванням багатоцільового робота THeMIS. Унікальну новітню машину, яку виробляють в Естонії для армій країн-членів НАТО, привіз в Україну Петро Порошенко. Спільно з батальйоном парамедиків «Госпітальєри» започаткований проект «Журавель» - розповідає п'ятий Президент. Назвали його у пам'ять про морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув на Донеччині, не дочекавшись допомоги.
За легендою навчань військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку і отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом. Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Поранений отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль.
Засновниця батальйону «Госпітальєри», медик-доброволець, народна депутатка від «Євросолідарності» Яна Зінкевич зазначає - така техніка дійсно дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою. «Я хотіла б подякувати Естонії за розробку. Подякувати Петру Олексійовичу за купівлю, за наше партнерство. Тому що це обладнання дозволить нам рятувати життя. Ми будемо його ще доброньовувати, робити додаткове маскування. Я сподіваюся, уже в найближчий час ми зможемо проводити перші евакуації», - говорить Зінкевич.
«Ми дякуємо Естонії, тому що це не єдиний проект, де ми співпрацюємо. І 350 дронів Autel, які сьогодні вже працюють у всіх бригадах, ми привезли з Таллінна. Це було організовано дуже ефективно - і з точки зору ціни? і з точки зору організації. Я дякую за допомогу естонському уряду, парламенту, естонському народу, і безумовно амбасаді Естонії в Києві», - наголосив Петро Порошенко.
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутній під час випробувань, наголошує: для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти у цій війні. «Ми щасливі допомогти вам, допомогти «Госпітальєрам» і надати вкрай важливі новітні технології». - говорить Посол.
П'ятий Президент розповів, що під час візиту до Естонії колишні військовослужбовці, генерали естонської армії запросили його продемонструвати можливості бойового робота.
«Він пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-ти мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами. Але пам'ятаючи слово, яке ми дали Сергію Журавлю, батькові Ярослава Журавля, який загинув на війні, я подумав, щоб ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж «Госпітальєри». Бо на сьогоднішній день «Госпітальєрами» врятовано вже більше 5 600 українських воїнів - низький уклін їм за це», - наголосив Порошенко.
«Ми розпочинаємо ще один проект. Найближчим часом в Україну прибуде броньований Pinzgauer, який буде також виконувати функцію евакуації і швидкої допомоги пораненим на полі бою із застосуванням броні», - повідомив Порошенко.
«Але сьогодні ми концентруємось на нашому роботі, ви побачили його можливості, його швидкість, його захищеність. Ми його доопрацьовуємо разом, як сказала Яна, встановлюємо додаткове бронювання, захищаємо канали зв'язку, робимо реальну роботу, яка має прискорити його перебування на фронті», - зазначає Порошенко.
«Це вписується у нашу концепцію. Єдине слово, яким зараз живуть всі українці, єдина мета - це звільнення української землі і рятування українських воїнів. Це - лише початок. Якщо в нас все вдасться зараз, ми будемо чекати додаткових партій, які мають надійти в Україну», - зазначає Порошенко. Він також зауважив, що росіяни вже оголосили полювання за цією технікою і навіть призначили винагороду у мільйон тому, хто захопить робота. «Марно - ми його нікому не віддамо. Ні українську землю - ні українського тепер вже робота», - попередив Порошенко.
П'ятий Президент разом із Послом Естонії та Яною Зінкевич встановили на «THeMIS» офіційну сиволіку проекту «Журавель», яку створив відомий український музикант і художник Юрій Журавель - однофамілець загиблого героя-морпіха.