Фонд Порошенка разом з волонтерами за пів року спрямував на допомогу ЗСУ 46 млн доларів

За пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як зазначив Петро Порошенко – починали з оснащення всім необхідним батальйонів київської тероборони, в тому числі і створених на базі "Євросолідарності". На початку весни не було нічого – ні бронежилетів, ні касок, форми і навіть білизни, нагадав п’ятий Президент. "Ручні кулемети, гранати, радіостанції, – все, що потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали", – сказав Порошенко. Він повідомив, що для медичного забезпечення у війська було передано аптечок натівського зразка на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої.

"Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS SHIELD. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки – всі це механізми і коліщатка нашого наступу і перемоги", – зазначив Порошенко.

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"Проект з оперативними безпілотниками, який називається "Очі Арти", дозволяє нашій артилерійській розвідці бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби", – нагадав лідер "ЄС". Вже у бригадах і понад 350 дронів Autel, що допомагають воїну орієнтуватися довкола своїх позицій.

Ще одна унікальна новинка для ЗСУ – надсучасний робот для евакуації поранених THeMIS. Цей проект Фонд Порошенка реалізує спільно з батальйоном парамедиків "Госпітальєри".

80% проектів постачання техніки у ЗСУ непублічні з огляду на питання безпеки – наголосив журналіст та громадський активіст Віталій Гайдукевич. Він також зазначив, що 46 млн доларів, які спрямовані на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами, – це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.

Порошенко подякував усім, хто перераховує кошти на підтримку армії. "Я хочу подякувати тим сотням і тисячам людей, які залучені в організацію системи допомоги від "Справи Громад". І подякувати тим десяткам тисяч людей, які відгукуються на наші заклики і включаються в цю допомогу – грошима, волонтерською працею. Разом ми переможемо ворога", – наголосив Порошенко.

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