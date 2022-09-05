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"Енергоатом" спростував інформацію про нібито втрату контролю за рівнем радіації на ЗАЕС: дані деякий час не надходили через збій інтернет-зв’язку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
"Енергоатом" виступив з офіційним спростуванням інформації, яка поширюється в соцмережах, про, нібито, втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.
"У відповідь на повідомлення в деяких телеграм-каналах про втрату Енергоатомом контролю за рівнем радіації на Запорізькій АЕС інформуємо, що вказана інформація не відповідає дійсності", – йдеться у заяві "Енергоатома", передає Цензор.НЕТ.
У компанії пояснюють, що дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час вранці через збій інтернет-зв'язку.
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