"Енергоатом" спростував інформацію про нібито втрату контролю за рівнем радіації на ЗАЕС: дані деякий час не надходили через збій інтернет-зв’язку

"Енергоатом" виступив з офіційним спростуванням інформації, яка поширюється в соцмережах, про, нібито, втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.

"У відповідь на повідомлення в деяких телеграм-каналах про втрату Енергоатомом контролю за рівнем радіації на Запорізькій АЕС інформуємо, що вказана інформація не відповідає дійсності", – йдеться у заяві "Енергоатома", передає Цензор.НЕТ.

У компанії пояснюють, що дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час вранці через збій інтернет-зв'язку.

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