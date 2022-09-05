УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9031 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 085 5
війна (56290) Енергоатом (446) Запорізька АЕС (886) атака на ЗАЕС (109)

"Енергоатом" спростував інформацію про нібито втрату контролю за рівнем радіації на ЗАЕС: дані деякий час не надходили через збій інтернет-зв’язку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

"Енергоатом" виступив з офіційним спростуванням інформації, яка поширюється в соцмережах, про, нібито, втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.

"У відповідь на повідомлення в деяких телеграм-каналах про втрату Енергоатомом контролю за рівнем радіації на Запорізькій АЕС інформуємо, що вказана інформація не відповідає дійсності", – йдеться у заяві "Енергоатома", передає Цензор.НЕТ.

У компанії пояснюють, що дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час вранці через збій інтернет-зв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон виступив за виведення російських військ із території ЗАЕС
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На даний момент Україна на ЗАЕС контролює тільки дані вимірювань радіаційного фону і виплачує зарплату персоналу-заручникам. Слів немає...
показати весь коментар
05.09.2022 22:51 Відповісти
Не все так однозначно. Контролює, ще й як (на папері).
показати весь коментар
05.09.2022 23:47 Відповісти
Держстатистика теж вважає, що щось контролює, а "Енергоатом" якраз зараз цим і займається на папері)
показати весь коментар
05.09.2022 23:52 Відповісти
Це що за каламбури, дані ненадходили, але це не правда, що вони ненадходили
показати весь коментар
06.09.2022 07:34 Відповісти
 
 