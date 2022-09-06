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G7 стурбована законопроєктом №7654: "Створює невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву послів G7 у Twitter.
"Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, "слуги народу" провели через комітет ВР законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на голову САП.
Топ коментарі
+27 Леонід Мефодовський
показати весь коментар05.09.2022 23:40
+22 kseniya lyesovalova
показати весь коментар05.09.2022 23:42
+17 Lena Mulyk
показати весь коментар05.09.2022 23:49
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Им никто не может объяснить, что никакой неопределенности нет, всё предельно ясно - решения должны быть правильные, а для этого на должности должен быть свой человек !?
Їм Ваші стурбованості до сраки єрмака
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