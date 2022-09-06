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G-7 (706) НАБУ (3425) війна (56290) ВР (11728)

G7 стурбована законопроєктом №7654: "Створює невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

набу

Посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву послів G7 у Twitter.

"Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України", – йдеться в заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт №7654, який сьогодні "слуги народу" провели через комітет ВР, спрямований на недопущення окремих кандидатів до конкурсу на директора НАБУ, - Лємєнов

Нагадаємо, "слуги народу" провели через комітет ВР законопроєкт, яким зриватимуть конкурс на директора НАБУ, ганьби буде більше, ніж під час конкурсу на голову САП.
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Топ коментарі
+27
Натяк зєрмаку - натягніть намордник на клочка і приберіть лапи від НАБУ!
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05.09.2022 23:40
+22
Пока будет ЗЕ президентомУкраине не видал членства в НАТО и ЕС.
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05.09.2022 23:42
+17
Якимось чином треба нейтралізувати дєрмака і його свору....
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05.09.2022 23:49
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Какие они там недальновидные.
Им никто не может объяснить, что никакой неопределенности нет, всё предельно ясно - решения должны быть правильные, а для этого на должности должен быть свой человек !?
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06.09.2022 06:59 Відповісти
ну геть кар'єра януковича ,нічого цих ********* не навчила !
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06.09.2022 07:26 Відповісти
Так перестаньте давати гроші цим зеленим *******, і закон швидко знімуть.

Їм Ваші стурбованості до сраки єрмака
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06.09.2022 08:49 Відповісти
Я би податків не платил поки не приймуть такий закон який треба.
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06.09.2022 13:10 Відповісти
Москаляча агентура на Банковій працює, не покладаючи рук. Шкодить де тільки може. А що Зеленський? Нелох, як завжди, соплі жує. Боїться він Путена і його спецслужб...
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06.09.2022 10:00 Відповісти
А беня со своим ручным Оманским Нарко-Ослом и кремлевским смотрящим Елдаком спокоен...
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06.09.2022 10:51 Відповісти
то все від єрмака ,а зе- співучасник ,
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06.09.2022 11:19 Відповісти
Хитрожопость власти уже привела страну к войне! Что дальше?
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06.09.2022 12:08 Відповісти
Це схоже на якийсь бесінечний спектакль кварталу 95 під назвою Криза в Україні.
Квитки розкуплені, акторів на мило
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06.09.2022 12:20 Відповісти
Зелёная мерзота рулит во главе с Дерьмаком к"светлому парашинскому будующему
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06.09.2022 12:38 Відповісти
А-ХУ-ЄТЬ
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06.09.2022 13:15 Відповісти
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