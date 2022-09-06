G7 стурбована законопроєктом №7654: "Створює невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України"

Посли держав "Групи семи" у понеділок висловили стурбованість законопроєктом 7654, який скасовує вимогу до директора Національного антикорупційного бюро не співпрацювати з політичними партіями або бути їхнім членом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву послів G7 у Twitter.

"Посли G7 як давні прибічники боротьби з корупцією стурбовані законопроєктом #7654, за яким ми уважно слідкуємо: він створює правові ризики та невизначеність навколо процедур відбору керівництва ключових антикорупційних інституцій України", – йдеться в заяві.

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