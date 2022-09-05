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Протягом 5 вересня росіяни обстріляли 5 громад Сумщини, випустивши 39 снарядів і мін, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Російські окупанти 5 вересня неодноразово обстрілювали Сумську область. У військовій адміністрації зафіксували влучання по двох громадам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник ОВА Дмитро Живицький. 

"Сьогодні протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних громад Сумської області, під час яких зафіксовано 39 прильотів із САУ та мінометів, також 2 черги зі стрілецької зброї.

Під російським вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська громади.

 На щастя, без втрат", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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