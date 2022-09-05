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війна (56290) Дніпро місто (2154) Зеленський (17415) криміналітет (292) Росія (47164) Петровський Олександр (31) Костін (186) Наумов Андрій (52)

Ексзаступник голови СБУ Наумов разом з "авторитетом" Петровським (Наріком) та злодієм у законі Умкою напряму співпрацюють з РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

наумов,петровський

Олександр (Нарік) Петровський дніпровський бізнесмен, його партнер злодій в законі Умка та ексзаступник голови СБУ Андрій Наумов співпрацюють з країною агресором яка 24 лютого здійснила пряме вторгнення в Україну з Росією.

Про це пише centr.tv , передає Цензор.НЕТ.

"Фізичне усунення Генадія Корбана від керування обороною Дніпра через неможливість потрапити в Україну ще більше посилило вплив Олександра (Наріка) Петровського на процеси у місті.

Сумнозвісний бізнесмен та злодій у законі, майже весь час перебуває за межами України, проте намагається впливали на Дніпровський регіон через свого компаньйона - іншого злодія у законі - Сергій Олійник на прізвисько Умка.

Нещодавно, з призначенням Генеральним прокурором України Андрія Костіна, його місце на посаді голови парламентського комітету з правової політики зайняв депутат від "Слуги народу" Андрій Маслов. Хоча він уродженець Кривого Рогу, але за інформацією ЗМІ, представляє інтереси дніпропетровського авторитету на прізвисько Нарік, який перебуває в давньому конфлікті з керівництвом міста.

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Таке "укріплення" Наріка у Дніпрі несе пряму загрозу обороні міста, оскільки "російський слід" прослідковується в усьому оточенні Наріка.

В червні 2021 року колишній перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін розповів УНІАН, що до 2015 року на території України було до 30 "злодіїв у законі". Найсерйознішим злодієм у законі він називав Умку. Умка у Дніпрі представляє інтереси іншого "злодія у законі" - Наріка.

"Майже всі українські злодії в законі короновані в Російській Федерації. Наскільки знаю, поліція там із ними щільно працює. "Злодіїв", які від співпраці відмовляються, переслідують і вони виїжджають за межі країни. Виходить, має місце певна домовленість, яка передбачає якусь співпрацю. Таким чином, російський "злодій", який мав відношення до коронації українця, може на нього впливати. Ставити конкретні завдання, які той має виконувати в Україні. Вважаю, що більшість "злодіїв у законі" співпрацюють із ФСБ", - зазначив він.

Підтвердженням цих тез є і інформація щодо бізнес-партнера Наріка - колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який допоміг росіянам захопити ЧАЕС, може отримати притулок у рф.

За інформацією джерел The Insider, колишній офіцер СБУ після втечі з України кілька місяців жив у Німеччині, потім йому вдалося перетнути кордони Євросоюзу разом із незадекларованими цінностями та потрапити до Сербії.

Тепер він може стати учасником псевдосуду над президентом Зеленським у Росії.

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Джерела ЗМІ в українських спецслужбах вважають, що Наумов міг передати російським спецслужбам відомості, що дозволили російській армії швидко захопити територію зони відчуження ЧАЕС.

У Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін. Повідомляється, що 23 серпня глава МВС Сербії зустрівся у Москві із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. В офіційному звіті про зустріч нічого не йдеться про долю Наумова, але, за словами джерел ЗМІ, це питання обговорювалося", - пише видання.
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Топ коментарі
+39
НАУМОВ не був ніколи СБУшником він працював в безпеці енергетики. А потім, сидячи тіпа замом Вані дружбана Вови, готоувався до війни , як й подабає зраднику. Андрію Деркачу ЗЕлені дали ЕНЕРГОАТОМ! Бо Єрмак пообіцяв Джуліані просувати справу Байден- Порошенко, плівочками Деркача. Люди уже самі усе вичислили - а от чи заарештований Деркач? А чи подали на екстрадицію на Наумова? вот в чем вапрос !
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05.09.2022 23:57
+29
и опять слуги народа.............****, сколько єтих тварей наплодили зеленые.
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05.09.2022 23:57
+28
Як і казав словосполучення Слуга Народу вже є синонімом словам КРИМІНАЛ,
КОНТРАБАНДА, ДЕРЖАВНА ЗРАДА, РЄШАЛОВО, КИДАЛОВО, ЗЛОЧИНИ, ВЛАДА
ЛЮМПЕНА, СОВКОДРОЧЕРИ, РУСКОМІРОВЦИ. Люди думали що Зе це скромний
вчитель Голобородько, а він виходить грає більше кацапську "Бригаду".
Як то кажуть - скоро в шкільній програмі.
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06.09.2022 00:09
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два дебіла- це вже сила? Так зе!бенітоси дЄрьмаківські?

Петро Олексійович, як тільки убив свого брата був коронованим "Монбланом" у ерефії, якщо не знали- розганяйте тупорилі.
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06.09.2022 00:08 Відповісти
Той самий, який з Порохом, вдвох, вибили з Вселенського Патріархату Томос.
На який помийках вас знаходять?
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06.09.2022 00:05 Відповісти
Усе наша влада робить як у тій коломийці
Я сплю й мені сниться
Коло мене молодиця
Лап лап вона є
А у мене не встає
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06.09.2022 08:12 Відповісти
Ні. Це той Наумов, якого ЗЄрмаки призачили в СБУ.
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06.09.2022 00:06 Відповісти
ой игде он только не терся )))

беня (каламойша), умка (олейник), нарик (петровский), гастелло (кондратьев, президент БК)
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06.09.2022 00:10 Відповісти
и Беня такой молодой, и юный февраль впереди....
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06.09.2022 06:10 Відповісти
Беня, Умка, Нарік, Боневтік, наумов і вся їх команда кіпаносящі і ригопомічені, ну якраз ті "патріоти" України, які постійно знищують і зневажають цю Україну. Їх все українське коробить. Нарід 73% знає кого вибирати, він дуже вумний, до того вумний, що повиганяв котів і щурів з підвалів і зійнятів там їх місце, щоб зберегти своє сцикливе життя. Історія не вчить, що був вже один в Дніпрі "староста України" петровський, який разом зі сраліним створив голодомор і знищив більше 15 мільйонів українців голодом. Як же прикро, але Беня і його кіпоносящі пацики оцінили розум українців в одне кіно про казкового Голобородьку із Кривого Рогу і нарід піддався і народ закохався, нарід зробив себе разом і це надовго, так просто кіпаносящі вас не відпустять.
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06.09.2022 09:14 Відповісти
Представники одного роду-народу.Гешефтники.
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06.09.2022 11:01 Відповісти
и опять слуги народа.............****, сколько єтих тварей наплодили зеленые.
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05.09.2022 23:57 Відповісти
НАУМОВ не був ніколи СБУшником він працював в безпеці енергетики. А потім, сидячи тіпа замом Вані дружбана Вови, готоувався до війни , як й подабає зраднику. Андрію Деркачу ЗЕлені дали ЕНЕРГОАТОМ! Бо Єрмак пообіцяв Джуліані просувати справу Байден- Порошенко, плівочками Деркача. Люди уже самі усе вичислили - а от чи заарештований Деркач? А чи подали на екстрадицію на Наумова? вот в чем вапрос !
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05.09.2022 23:57 Відповісти
На экстрадицию Наумова подали , только я думаю что его из Сербии заберет росия. Им очень нужно его показания для суда над Зеленским. Я себе представлю что тот расскажет . И Интересно , какая роль Зеленского во всем этом ? Это же он лишил Корбана гражданства.
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06.09.2022 08:09 Відповісти
Навіть під час війни колоборанти і злодії на волі ,за все це має хтось відповісти.
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05.09.2022 23:58 Відповісти
"Злодіїв в законі" потрібно "зникати" без вісти. Ось так просто. Безслідно зник і по всьому.
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05.09.2022 23:58 Відповісти
Лучше на камеру обоссать, и по губам поводить, и видео по зонам кинуть, судьба у него будет лучше чем просто исчезнуть))
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06.09.2022 00:06 Відповісти
Найстрашніше коли особа безслідно зникає. Ну от ніби ніколи й не було. Я досліджував питання. Саме це жахає злодіїв більш за все як у нас так і за кордоном.
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06.09.2022 01:29 Відповісти
Ви думаєте Це це злякає злодіїв у законі? Вони просто подумають, що людина змінила обличчя, особистість, документи, і десь живе собі спокійно, якщо вона зникла з видимості правоохоронних органів.
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06.09.2022 08:11 Відповісти
Зникла означає щезла. Для всіх і назавжди. І ніяких слідів. В 90-ті в Полтаві зявились чеченці і зайнялися рекетом. Знахабніли настільки що в 1997 почали погрожувати правоохоронцям. І таки дістали! Одного дня рекетири безслідно щезли. З Чечні прислали банду щоб розібратися що до чого. Банда в повному складі теж безслідно зникла. Потім прислали ще якихось "авторитетів" та "биків". Всі вони також зникли без сліду. З тих часів чеченських бандюків в Полтаві немає. Зовсім...
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06.09.2022 14:35 Відповісти
а не в законі? А якщо з пагонами чи держеморди?
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06.09.2022 00:11 Відповісти
Держслужбовців тільки судити. З обов'язковим позбавленням всіх дипломів про освіту (жоден університет не вчить красти і зраджувати присязі і тому диплом видано помилково негідній особі, а помилки треба виправляти!), з конфіскацією особистого майна і ретельною перевіркою доходів кожного члена родини злочинця, позбавленням державних нагород та пенсійного стажу заробленого на посаді. З довічною забороною займати будь яку посаду в державних органах. Покарання має бути таким щоб чиновник від однієї думки про можливість бути покараним втрачав свідомість від жаху. Крім того має бути відкритий електронний реєстр покараних і тих кого підозрювали в негідних вчинках. А як інакше?
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06.09.2022 01:25 Відповісти
Все, що ви написали дуже правильно. А хто це робитиме в Україні?
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06.09.2022 08:12 Відповісти
що там правильного, фентезійна маячня та й годі.
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06.09.2022 08:22 Відповісти
А чому ви гадаєте що це неправильно?
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06.09.2022 09:30 Відповісти
китайський досвід покарання держморд- це раз і назавжди... І чомусь, кількість страчених не зменшується... Загадка?
що означає: "позбавленням всіх дипломів про освіту" ??? Вбив- заберемо диплом, згвалтував- заберемо диплом, вкрав- ... Побудуємо концтабір, наймемо НБ та почнемо готувати нікчемних до петельні пекла?
Маячня, лінь коментувати.
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06.09.2022 09:47 Відповісти
пательні пекла
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06.09.2022 09:48 Відповісти
Вбивство чиновників ніколи не впливає на зменшення корупції. Впливає лише публічне покарання згідно Закону з важкими наслідками для всієї родини злочинця. Наслідки насамперед залежать від ставлення до корупціонерів та вигодоотримувачів корупції в суспільстві. Повірте, коли дружині засудженого за корупцію чиновника громадяни всюди плюють в обличчя і вона не може влаштуватися на роботу і змушена з дітьми жити на мізерну соцдопомогу в соціальному житлі, з дітей глузують інші діти в школі і їм зачинені двері всіх університетів країни, то нічого не лишається крім змінити прізвище і почати життя заново в глухій провінції... У нас населення гниле. Морально гниле. Чи не кожні батьки мріють прилаштувати дитятко на держслужбу що воно накрало їм на "щасливу старість"... У нас все ще "совок", а за "совка" джерелом багатства і добробуту є державна посада, а не чесна праця. Дерслужбовці у нас навіть покарання відбувають в спеціальній колонії санаторного типу "для своїх". Є нас така №91 (Менська), а після колонії знову влаштовуються на держслужбу...
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06.09.2022 14:55 Відповісти
от і кажу, що утопія... Всі вже наїлись чЛенінізму із комунізмом, але не зупиняйтесь, марте й далі, час швидше пролетить.
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06.09.2022 18:08 Відповісти
Ви молодець!, але спробуйте хоча б іноді щось запропонувати навіть для роздумів. Ну от щоб час швидше пролітав.
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06.09.2022 19:19 Відповісти
людство не змінюється, лише час та декорації...
Як показує практика, ті, що вижили, матимуть час для самокопирсання та мрій, бо живі. Та забудуть усіх, завдяки кому дихають... Та навпаки.
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06.09.2022 20:02 Відповісти
Навіть не уявляю. Народ не вимагає боротьби з корупцією, а лише скавчить як побите щеня...
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06.09.2022 15:02 Відповісти
Какой он вор в законе, вчера под шконкой за сигареты *** сосал и носки бараку стирал, сегодня типо вор в заГоне
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06.09.2022 00:05 Відповісти
Щось ви багато усього знаєте про ворів в законі ,нова Людина на сайті, І звідкіля такі знання?
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06.09.2022 08:14 Відповісти
Нормально тебе Дерьмак отстегивает с краденой гуманитарки?
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06.09.2022 01:21 Відповісти
Як і казав словосполучення Слуга Народу вже є синонімом словам КРИМІНАЛ,
КОНТРАБАНДА, ДЕРЖАВНА ЗРАДА, РЄШАЛОВО, КИДАЛОВО, ЗЛОЧИНИ, ВЛАДА
ЛЮМПЕНА, СОВКОДРОЧЕРИ, РУСКОМІРОВЦИ. Люди думали що Зе це скромний
вчитель Голобородько, а він виходить грає більше кацапську "Бригаду".
Як то кажуть - скоро в шкільній програмі.
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06.09.2022 00:09 Відповісти
Мда, времена не те. Во время Второй Мировой La Cosa Nostra оказала весьма реальную помощь сощзникам в саботаже Итальянских портов, кастрировав германскую линию постачання .
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06.09.2022 00:13 Відповісти
La Cosa Nostra сумлінно виконувала розпорядження жидівської мафії з Чікаго і за це отримала свій "шматок пирога" в США.
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06.09.2022 01:33 Відповісти
жидівської мафії з Шікаго...
У кожного є своя Ахіллесова п'ята, тобто тема де Остапа понесло?
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06.09.2022 08:50 Відповісти
я думаю - в італійської мафії був чисто шкурний інтерес. якби гітлер у випадку перемоги став наводити порядок в Італії, мафію б знищили дуже швидко і назавжди.
А так до сих пір людей викрадають ради викупу.
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06.09.2022 15:02 Відповісти
Тільки Ермак знає хто співпрацює з РФ
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06.09.2022 00:14 Відповісти
Ввижається, перехрестіться.
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06.09.2022 00:34 Відповісти
поряд із твоїм? Нажрались?
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06.09.2022 00:35 Відповісти
не перший раз цензор без особливих доказів, типу всі і так знають, звинувачує спонсора будівництва в Дніпрі храму УПЦ КП. Хто сінагогу будував, той - хароший. Хто храм УПЦ - той вор в законі.
Цього Петровського щось дуже не любить редакція цензора. Чи не тому, що спонсорував ще й отримання ТОМОСА? І порошенка тут паплюжать. Який насолив раші із ТОМОСОМ. І от ті, що так насолили раші, виявляється - агенти раші. Як воно із здоровим глуздом, цензорята? Втік від вас назовсім чи лише у відпустку подався?
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06.09.2022 00:32 Відповісти
Вже розчулився і зараз прямо розплачусь.
Залишилось Наріка-Петровського канонізувати і до ліку святих зарахувати.
Але питання не у Наріку, а у готовності Генпрокурора України домогтися екстрадиції Наумова до України
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06.09.2022 01:19 Відповісти
справа не в Петровському. Але коли інфа стосується Дніпра, то корбан (колмойський, філатов і інші) - молодець, а Петровський - гад.
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06.09.2022 14:55 Відповісти
Хто тут поплюже Порошенко ,ви що що з Запорізського дуба впали?
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06.09.2022 08:19 Відповісти
СН- ОПГ!!!
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06.09.2022 00:37 Відповісти
от дурнувате маю запитання: чого отого наумова скорше видадуть рф-ії, а наше керівництво тим геть не цікавиться? чому до сих пір не було навіть запиту на видачу цього перця Україні????
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06.09.2022 00:58 Відповісти
как они могут посадить того кого сами назначили на секретные посты? а он все сдал кремлевским?- так нужно тогда и себя сажать
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06.09.2022 03:39 Відповісти
Було, так кому воно потрiбне?
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06.09.2022 08:20 Відповісти
щоб не дивуватися тому що зеленський як і порошенко діє проти українців і дуже часто на користь ворога треба просто сприймати владу як НЕ УКРАЇНСЬКУ.

тоді все встає на свої місця і все пояснюється - ми за країну а вони за державу, яка, по суті, є зараз паразитом і простими виборами ця проблєма не вирішується.

вирішується революцією але зараз нам не до революцій, нам треба утримати периметр для початку.
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06.09.2022 04:06 Відповісти
Бандитские разборки вышли на гос уровень . А вот в 90ые Алик и Геша , взяли-бы каждый ,своих пацанов . Выехали бы за город и зарубились на стрелке . Короче , дождевые черви воюют с навозными. Ни хрена не меняется в Днепре со времён Саши Матроса.
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06.09.2022 04:40 Відповісти
В ОП агенты фсб.
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06.09.2022 06:23 Відповісти
Ага, зенарік трійний фсбшний агент.
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06.09.2022 07:30 Відповісти
Что там про влияние нарика на Днепр говорить,когда дерьмак на страну влияет🤦
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06.09.2022 07:09 Відповісти
Хтось здивований?!
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06.09.2022 07:22 Відповісти
Тузи бороду бога не відпускають !
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06.09.2022 07:28 Відповісти
Похоже кто-то забыл, как за предыдущую статью про Нарика влетел на 350 тысяч по судебному иску...
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06.09.2022 09:08 Відповісти
ага, тобто писанина без доказів
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06.09.2022 14:57 Відповісти
 
 