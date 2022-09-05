Ексзаступник голови СБУ Наумов разом з "авторитетом" Петровським (Наріком) та злодієм у законі Умкою напряму співпрацюють з РФ, - ЗМІ
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Олександр (Нарік) Петровський дніпровський бізнесмен, його партнер злодій в законі Умка та ексзаступник голови СБУ Андрій Наумов співпрацюють з країною агресором яка 24 лютого здійснила пряме вторгнення в Україну з Росією.
Про це пише centr.tv , передає Цензор.НЕТ.
"Фізичне усунення Генадія Корбана від керування обороною Дніпра через неможливість потрапити в Україну ще більше посилило вплив Олександра (Наріка) Петровського на процеси у місті.
Сумнозвісний бізнесмен та злодій у законі, майже весь час перебуває за межами України, проте намагається впливали на Дніпровський регіон через свого компаньйона - іншого злодія у законі - Сергій Олійник на прізвисько Умка.
Нещодавно, з призначенням Генеральним прокурором України Андрія Костіна, його місце на посаді голови парламентського комітету з правової політики зайняв депутат від "Слуги народу" Андрій Маслов. Хоча він уродженець Кривого Рогу, але за інформацією ЗМІ, представляє інтереси дніпропетровського авторитету на прізвисько Нарік, який перебуває в давньому конфлікті з керівництвом міста.
Таке "укріплення" Наріка у Дніпрі несе пряму загрозу обороні міста, оскільки "російський слід" прослідковується в усьому оточенні Наріка.
В червні 2021 року колишній перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін розповів УНІАН, що до 2015 року на території України було до 30 "злодіїв у законі". Найсерйознішим злодієм у законі він називав Умку. Умка у Дніпрі представляє інтереси іншого "злодія у законі" - Наріка.
"Майже всі українські злодії в законі короновані в Російській Федерації. Наскільки знаю, поліція там із ними щільно працює. "Злодіїв", які від співпраці відмовляються, переслідують і вони виїжджають за межі країни. Виходить, має місце певна домовленість, яка передбачає якусь співпрацю. Таким чином, російський "злодій", який мав відношення до коронації українця, може на нього впливати. Ставити конкретні завдання, які той має виконувати в Україні. Вважаю, що більшість "злодіїв у законі" співпрацюють із ФСБ", - зазначив він.
Підтвердженням цих тез є і інформація щодо бізнес-партнера Наріка - колишнього керівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який допоміг росіянам захопити ЧАЕС, може отримати притулок у рф.
За інформацією джерел The Insider, колишній офіцер СБУ після втечі з України кілька місяців жив у Німеччині, потім йому вдалося перетнути кордони Євросоюзу разом із незадекларованими цінностями та потрапити до Сербії.
Тепер він може стати учасником псевдосуду над президентом Зеленським у Росії.
Джерела ЗМІ в українських спецслужбах вважають, що Наумов міг передати російським спецслужбам відомості, що дозволили російській армії швидко захопити територію зони відчуження ЧАЕС.
У Сербії питанням передачі Наумова Росії опікується міністр внутрішніх справ Олександр Вулін. Повідомляється, що 23 серпня глава МВС Сербії зустрівся у Москві із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим. В офіційному звіті про зустріч нічого не йдеться про долю Наумова, але, за словами джерел ЗМІ, це питання обговорювалося", - пише видання.
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Петро Олексійович, як тільки убив свого брата був коронованим "Монбланом" у ерефії, якщо не знали- розганяйте тупорилі.
На який помийках вас знаходять?
Я сплю й мені сниться
Коло мене молодиця
Лап лап вона є
А у мене не встає
беня (каламойша), умка (олейник), нарик (петровский), гастелло (кондратьев, президент БК)
що означає: "позбавленням всіх дипломів про освіту" ??? Вбив- заберемо диплом, згвалтував- заберемо диплом, вкрав- ... Побудуємо концтабір, наймемо НБ та почнемо готувати нікчемних до петельні пекла?
Маячня, лінь коментувати.
Як показує практика, ті, що вижили, матимуть час для самокопирсання та мрій, бо живі. Та забудуть усіх, завдяки кому дихають... Та навпаки.
КОНТРАБАНДА, ДЕРЖАВНА ЗРАДА, РЄШАЛОВО, КИДАЛОВО, ЗЛОЧИНИ, ВЛАДА
ЛЮМПЕНА, СОВКОДРОЧЕРИ, РУСКОМІРОВЦИ. Люди думали що Зе це скромний
вчитель Голобородько, а він виходить грає більше кацапську "Бригаду".
Як то кажуть - скоро в шкільній програмі.
У кожного є своя Ахіллесова п'ята, тобто тема де Остапа понесло?
А так до сих пір людей викрадають ради викупу.
Цього Петровського щось дуже не любить редакція цензора. Чи не тому, що спонсорував ще й отримання ТОМОСА? І порошенка тут паплюжать. Який насолив раші із ТОМОСОМ. І от ті, що так насолили раші, виявляється - агенти раші. Як воно із здоровим глуздом, цензорята? Втік від вас назовсім чи лише у відпустку подався?
Залишилось Наріка-Петровського канонізувати і до ліку святих зарахувати.
Але питання не у Наріку, а у готовності Генпрокурора України домогтися екстрадиції Наумова до України
тоді все встає на свої місця і все пояснюється - ми за країну а вони за державу, яка, по суті, є зараз паразитом і простими виборами ця проблєма не вирішується.
вирішується революцією але зараз нам не до революцій, нам треба утримати периметр для початку.