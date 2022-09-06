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Новини Політика України
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МЗС вже готує візит Трасс до Києва, - посол у Великій Британії Пристайко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

трасс

Новообрана прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс найближчим часом може приїхати до Києва. У МЗС вже почали готувати візит політикині.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку заяву зробив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону 5 вересня.

Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за 7 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Опісля вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.

"Коли (Трасс) формально стане прем'єркою (6 вересня), я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва", - сказав Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон привітав Трасс і назвав підтримку України серед своїх головних здобутків на посаді прем’єра Великої Британії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+15

Сегодня в Лондоне, на Даунинг стрит -10, происходит смена караула. Уходящий премьер-министр Борис Джонсон передает бразды правления новому премьеру - Лиз Трасс, которая возглавляла Форин Офис его правительства. Ни у кого нет сомнений в том, что она будет продолжать линию Бориса и скорее всего, делать это будет более жестко. Это не потому, что Борис был мягче, а совсем по другой причине. Он стал таким себе ледоколом, который начал вспарывать слежавшиеся слюды отношений с путиным, и делал это не только на словах, но и на деле. Великобритания, еще до вторжения, самой первой начала поставлять нам оружие, в том числе и противотанковое, которое жгло оккупантов под Киевом. Толко после восьмого или девятого борта, прибывшего с Острова, пришел первый борт ВВС США.

Мы это помним и всегда будем помнить, а сам Борис Джонсон, несмотря ни на что, останется одним из лучших друзей Украины уже навсегда. Собственно говоря, о его деятельности на пользу Украины можно писать долго и даже в формате книги, но в данном случае важно то, что он как бы сказал всему остальному Западу: «Делай как я!» И вот сейчас мы видим, как Запад уже развернулся в сторону Украины и как нарастает скорость и мощность этого поворота. Именно поэтому иногда процесс набрал свою динамику, Лиз Трасс будет проще действовать еще более жестко.

Мы помним о том, как Джонсон ответил прутину на ядерный шантаж тем, что Великобритания ответит на него самостоятельно и всеми наличными средствами. Примерно об этом же спросили и Лиз Трасс, в плане ее готовности прибегнуть к подобным средствам, и она без колебаний подтвердила приверженность прежнему курсу. Многие наблюдатели говорят о том, что она вполне моет стать инкарнацией Маргарет Тетчер, а кое-кто уже заметил, что могильщиками совка стали два человека, мужчина и женщина - Рональд Рейган и Маргарет Тетчер. Кто-то это приписывает покойному Горбачову, но он сыграл роль шара, который послали в лузу. Его достижением было просто не выпендриваться и он не выпендривался. На том - все.

И вот сейчас повторяется эта сакральная комбинация, когда США возглавляет президент, явно тяготеющий к повторению того, что сделал президент Рейган, а Британию - премьер, которая намерена повторить подвиг Мэгги. Некоторые даже говорят, что это - знак свыше, и для того, чтобу уничтожить федерацию, просто необходимо было, чтобы Британию возглавила женщина. Между прочим, это - крайне важный момент. Сейчас только слепой может не видеть того, что мир сейчас подходит ровно к тому самому рубежу, за которым 31 год назад последовала смерть совка и сейчас можно наблюдать, что на ключевых позициях оказались люди, желающие войти в историю как могильщики федерации.

В этом раскладе есть один очень интересный момент, глубину которого мы можем так и не узнать, поскольку Британия умеет хранить свои тайны. Оппонент Лиз Трасс был инициатором кампании по свержению Джонсона. Его интриги, в конце концов, и привели к его отставке. Собственно говоря, он рассчитывал занять пост премьера и потому - пустился в длинную игру, полную интриг и темных, если даже не грязных пятен. Ходят слухи, что может быть не прямо, но через прокладки, в него вложилась и москва, которая вообще развернула кампанию по свержению европейских правительств, поддерживающих Украину. И формально, это удалось в случае с Британией. Джонсона удалось свергнуть, но есть большая вероятность того, что в кремле еще пожалеют средства, затраченные на эту операцию, поскольку Трасс может оказаться тем человеком, который первым бросит горсть земли в могилу федерации.
anti-colorados
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06.09.2022 00:25
+11
Не знаю як кому, а я би особисто задушила ту тварюку, котра придумала оці всі "політикині, медикині та інші маразми". Це ще ж і бабло отримала за якусь там токторську чи як там цей процес проходить. Таке враження в мене, що це диверсія проти української мови.
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06.09.2022 00:42
+9
Пристайко - не писти. ДЖОНСОН завжди приїжджав без попередження . НЕ ФІГ БАГАТО ГОВОРИТИ
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06.09.2022 00:17
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Пристайко - не писти. ДЖОНСОН завжди приїжджав без попередження . НЕ ФІГ БАГАТО ГОВОРИТИ
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06.09.2022 00:17 Відповісти
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06.09.2022 00:18 Відповісти
Орки дуже раділи, коли вдалося їм зняти Джонсона через підставу індійського г..дона, але недовго. Тепер Трасс продовжить справу Джонсона і може ще крутіше, бо її дідусь козак з України. Головне, щоб речник МЗС, теж г....он, не гадив як він повівся зі Спарц
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06.09.2022 07:31 Відповісти
Американский сенат и конгресс признал Россию державой спонсором терроризма - Байден не хочет признавать. А Лиз Трасс похоже будет второй Маргарет Тэтчер , сказала что в случае необходимости применит ядерное оружие против росии . Женщины рулят!!!
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06.09.2022 07:54 Відповісти
Дипломат должен научиться держать язык за зубами А не дёшево пиариться . Но думаю, что Пристайко это сказал по Ц У Ермака - Ермак известный пистун
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06.09.2022 08:10 Відповісти
Та й ні з ким багато говорити, не з безграмотним же клоуном. Приїхав, видав ЦУ, та й поїхав.
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06.09.2022 00:47 Відповісти
Така жіночка симпатична,але погляд має,як леопард на полюванні.
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06.09.2022 00:19 Відповісти
Я вже знаю, що час її правління в підручниках історії будуть називати "Період правління двох Єлизавет". Історичний день насправді сьогодні
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06.09.2022 01:14 Відповісти

Сегодня в Лондоне, на Даунинг стрит -10, происходит смена караула. Уходящий премьер-министр Борис Джонсон передает бразды правления новому премьеру - Лиз Трасс, которая возглавляла Форин Офис его правительства. Ни у кого нет сомнений в том, что она будет продолжать линию Бориса и скорее всего, делать это будет более жестко. Это не потому, что Борис был мягче, а совсем по другой причине. Он стал таким себе ледоколом, который начал вспарывать слежавшиеся слюды отношений с путиным, и делал это не только на словах, но и на деле. Великобритания, еще до вторжения, самой первой начала поставлять нам оружие, в том числе и противотанковое, которое жгло оккупантов под Киевом. Толко после восьмого или девятого борта, прибывшего с Острова, пришел первый борт ВВС США.

Мы это помним и всегда будем помнить, а сам Борис Джонсон, несмотря ни на что, останется одним из лучших друзей Украины уже навсегда. Собственно говоря, о его деятельности на пользу Украины можно писать долго и даже в формате книги, но в данном случае важно то, что он как бы сказал всему остальному Западу: «Делай как я!» И вот сейчас мы видим, как Запад уже развернулся в сторону Украины и как нарастает скорость и мощность этого поворота. Именно поэтому иногда процесс набрал свою динамику, Лиз Трасс будет проще действовать еще более жестко.

Мы помним о том, как Джонсон ответил прутину на ядерный шантаж тем, что Великобритания ответит на него самостоятельно и всеми наличными средствами. Примерно об этом же спросили и Лиз Трасс, в плане ее готовности прибегнуть к подобным средствам, и она без колебаний подтвердила приверженность прежнему курсу. Многие наблюдатели говорят о том, что она вполне моет стать инкарнацией Маргарет Тетчер, а кое-кто уже заметил, что могильщиками совка стали два человека, мужчина и женщина - Рональд Рейган и Маргарет Тетчер. Кто-то это приписывает покойному Горбачову, но он сыграл роль шара, который послали в лузу. Его достижением было просто не выпендриваться и он не выпендривался. На том - все.

И вот сейчас повторяется эта сакральная комбинация, когда США возглавляет президент, явно тяготеющий к повторению того, что сделал президент Рейган, а Британию - премьер, которая намерена повторить подвиг Мэгги. Некоторые даже говорят, что это - знак свыше, и для того, чтобу уничтожить федерацию, просто необходимо было, чтобы Британию возглавила женщина. Между прочим, это - крайне важный момент. Сейчас только слепой может не видеть того, что мир сейчас подходит ровно к тому самому рубежу, за которым 31 год назад последовала смерть совка и сейчас можно наблюдать, что на ключевых позициях оказались люди, желающие войти в историю как могильщики федерации.

В этом раскладе есть один очень интересный момент, глубину которого мы можем так и не узнать, поскольку Британия умеет хранить свои тайны. Оппонент Лиз Трасс был инициатором кампании по свержению Джонсона. Его интриги, в конце концов, и привели к его отставке. Собственно говоря, он рассчитывал занять пост премьера и потому - пустился в длинную игру, полную интриг и темных, если даже не грязных пятен. Ходят слухи, что может быть не прямо, но через прокладки, в него вложилась и москва, которая вообще развернула кампанию по свержению европейских правительств, поддерживающих Украину. И формально, это удалось в случае с Британией. Джонсона удалось свергнуть, но есть большая вероятность того, что в кремле еще пожалеют средства, затраченные на эту операцию, поскольку Трасс может оказаться тем человеком, который первым бросит горсть земли в могилу федерации.
anti-colorados
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06.09.2022 00:25 Відповісти
Знову Цензор винайняв узбеків писати заголовки (((
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06.09.2022 00:28 Відповісти
МВС, МЗС, КПІ, ФБР - яка різниця?
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06.09.2022 00:43 Відповісти
Не знаю як кому, а я би особисто задушила ту тварюку, котра придумала оці всі "політикині, медикині та інші маразми". Це ще ж і бабло отримала за якусь там токторську чи як там цей процес проходить. Таке враження в мене, що це диверсія проти української мови.
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06.09.2022 00:42 Відповісти
Полностью Вас поддерживаю, Пани жинкiня..
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06.09.2022 00:50 Відповісти
Сначала пусть приедет и уедет, а потом можно и раструбить.
Безопасность - прежде всего.
Мы в любом случае всегда рады.
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06.09.2022 00:53 Відповісти
Жінкині та чоловікині роблять дитинкінь. 😛

Прутнєстраждалиці роблять наше життя різноманітнішим.
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06.09.2022 01:00 Відповісти
хахаха
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06.09.2022 07:56 Відповісти
Это типа борьба за равноправие. Мол несправедливо что директор только мужского пола и это унижает женщин(??)
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06.09.2022 02:12 Відповісти
Директрокіння?
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06.09.2022 07:48 Відповісти
Ні. Гадаю - директоркиня Колись можна було сказати директорка(як вчителька). Як на мене, потішно. Але мабуть самій директоркині або синоптикині не дуже)))
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06.09.2022 10:14 Відповісти
Некоторые в этой борьбе доходят до абсурда.
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06.09.2022 09:37 Відповісти
Напевно то була якась членкіння від філології.
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06.09.2022 07:46 Відповісти
А ось ще - математикиня
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06.09.2022 10:09 Відповісти
Або в заголовку помилка, або Монастирський збирається Ліз Трасс під конвоєм арештовану привезти.
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06.09.2022 00:57 Відповісти
Вот это скорость, Украина выглядит по всем параметрам стратегическим партнёром Великобритании
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06.09.2022 02:10 Відповісти
Це треба дуже добре розуміти, що стратегічна поразка рабсії неминуча і попереду отримання ніштяків для переможців по перерозподілу сфер впливу у світі після перемоги України в цій війні. І саме Британія буде другим актором по вкладу в цю перемогу після України (навіть Штати будуть третіми). Краще всіх і одним з перших це зрозумів Ердоган, як не дивно.
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06.09.2022 02:56 Відповісти
 
 