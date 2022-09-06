МЗС вже готує візит Трасс до Києва, - посол у Великій Британії Пристайко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Новообрана прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс найближчим часом може приїхати до Києва. У МЗС вже почали готувати візит політикині.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, таку заяву зробив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону 5 вересня.
Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за 7 днів до початку повномасштабного вторгнення Росії.
Опісля вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.
"Коли (Трасс) формально стане прем'єркою (6 вересня), я думаю, одразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати й цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва", - сказав Пристайко.
Будь ласка, зачекайте...
Сегодня в Лондоне, на Даунинг стрит -10, происходит смена караула. Уходящий премьер-министр Борис Джонсон передает бразды правления новому премьеру - Лиз Трасс, которая возглавляла Форин Офис его правительства. Ни у кого нет сомнений в том, что она будет продолжать линию Бориса и скорее всего, делать это будет более жестко. Это не потому, что Борис был мягче, а совсем по другой причине. Он стал таким себе ледоколом, который начал вспарывать слежавшиеся слюды отношений с путиным, и делал это не только на словах, но и на деле. Великобритания, еще до вторжения, самой первой начала поставлять нам оружие, в том числе и противотанковое, которое жгло оккупантов под Киевом. Толко после восьмого или девятого борта, прибывшего с Острова, пришел первый борт ВВС США.
Мы это помним и всегда будем помнить, а сам Борис Джонсон, несмотря ни на что, останется одним из лучших друзей Украины уже навсегда. Собственно говоря, о его деятельности на пользу Украины можно писать долго и даже в формате книги, но в данном случае важно то, что он как бы сказал всему остальному Западу: «Делай как я!» И вот сейчас мы видим, как Запад уже развернулся в сторону Украины и как нарастает скорость и мощность этого поворота. Именно поэтому иногда процесс набрал свою динамику, Лиз Трасс будет проще действовать еще более жестко.
Мы помним о том, как Джонсон ответил прутину на ядерный шантаж тем, что Великобритания ответит на него самостоятельно и всеми наличными средствами. Примерно об этом же спросили и Лиз Трасс, в плане ее готовности прибегнуть к подобным средствам, и она без колебаний подтвердила приверженность прежнему курсу. Многие наблюдатели говорят о том, что она вполне моет стать инкарнацией Маргарет Тетчер, а кое-кто уже заметил, что могильщиками совка стали два человека, мужчина и женщина - Рональд Рейган и Маргарет Тетчер. Кто-то это приписывает покойному Горбачову, но он сыграл роль шара, который послали в лузу. Его достижением было просто не выпендриваться и он не выпендривался. На том - все.
И вот сейчас повторяется эта сакральная комбинация, когда США возглавляет президент, явно тяготеющий к повторению того, что сделал президент Рейган, а Британию - премьер, которая намерена повторить подвиг Мэгги. Некоторые даже говорят, что это - знак свыше, и для того, чтобу уничтожить федерацию, просто необходимо было, чтобы Британию возглавила женщина. Между прочим, это - крайне важный момент. Сейчас только слепой может не видеть того, что мир сейчас подходит ровно к тому самому рубежу, за которым 31 год назад последовала смерть совка и сейчас можно наблюдать, что на ключевых позициях оказались люди, желающие войти в историю как могильщики федерации.
В этом раскладе есть один очень интересный момент, глубину которого мы можем так и не узнать, поскольку Британия умеет хранить свои тайны. Оппонент Лиз Трасс был инициатором кампании по свержению Джонсона. Его интриги, в конце концов, и привели к его отставке. Собственно говоря, он рассчитывал занять пост премьера и потому - пустился в длинную игру, полную интриг и темных, если даже не грязных пятен. Ходят слухи, что может быть не прямо, но через прокладки, в него вложилась и москва, которая вообще развернула кампанию по свержению европейских правительств, поддерживающих Украину. И формально, это удалось в случае с Британией. Джонсона удалось свергнуть, но есть большая вероятность того, что в кремле еще пожалеют средства, затраченные на эту операцию, поскольку Трасс может оказаться тем человеком, который первым бросит горсть земли в могилу федерации.
anti-colorados
Безопасность - прежде всего.
Мы в любом случае всегда рады.
Прутнєстраждалиці роблять наше життя різноманітнішим.