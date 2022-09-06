ЄС готовий надати всі необхідні людські та бюджетні ресурси, законодавчу і слідчу допомогу у розслідуванні воєнних злочинів РФ проти України, - президент Європарламенту Мецола

Європа допомагатиме Україні і зробить усе можливе, щоб покласти край автократії Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.

Про це заявила президент Європарламенту Роберта Мецола на відкритті виставки Russian War Crimes у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Мецола наголосила, що жорстокість війни в Україні та жорстокість путінського режиму переходить усі можливі рамки.

"Європейський парламент не залишатиметься байдужим до вашої країни та вашого народу. Ми будемо твердо стояти поряд із нашими українським друзями та робитимемо все, що у наших силах, щоб притягнути до правосуддя тих, хто несе відповідальність за ці злочини. Європарламент рішуче підтримує запровадження Спеціального міжнародного трибуналу для притягнення Путіна, Лукашенка, російської політичної еліти та лідерів, командувачів та солдатів – кожного окремого злочинця - до відповідальності за акт агресії", - наголосила Мецола.

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Вона зауважила, що європейська сторона готова надати всі необхідні людські та бюджетні ресурси, а також законодавчу та слідчу допомогу у розслідуванні воєнних злочинів Росії проти України.

Президентка ЄП зауважила, що фотографії та зображення, зібрані в експозиції, розбивають серце, але саме тому вона настільки важлива. Експозиція фіксує звірства, скоєні в Україні, жорстокість путінського режиму, руйнування, страждання цивільного населення, наслідки вибухів бомб та масові вбивства в Бучі й інших містах та містечках України. Все це нікого не залишає байдужим, оскільки засвідчує величезну жертву українського народу в ім’я свободи.

Президентка Європарламенту нагадала, що у березні Міжнародний кримінальний суд визнав путінську війну злочинною і постановив негайно зупинити цю так звану "військову операцію" на території України. Відповідно до міжнародного права, цей припис був юридично зобов’язуючим для Росії.

Крім того, у березні Європейський суд з прав людини наказав Росії зупинити будь-які військові атаки проти цивільного населення та цивільних об’єктів, негайно гарантувати безпеку для медичних закладів та їх персоналу в Україні.

"Відповіддю Росії став боягузливий вихід із юрисдикції Суду з прав людини. Але Україна не відступила. Натомість вона порушила формальний позов до суду проти Росії та започаткувала процедуру із фіксації фактів порушення прав людини. Ми повною мірою підтримали розслідування, що було започатковано Міжнародним кримінальним судом щодо воєнних злочинів та злочинів проти людства, що скоєні режимом путіна", - наголосила Мецола.

Вона зауважила, що Європа готова надати Генеральному прокурору України всю необхідну допомогу у збиранні доказів російських злочинів.

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"Президент путін хотів збудувати майбутнє, де залізна завіса щільно опущена, де господарює закон сили, де відкидаються особисті свободи та людська гідність. Такі дії свідчать, що Росія хоче повернутися в минуле, вона ставить під сумнів не лише географічну цілісність Європи, а і європейські свободи, - свободу вільно обирати, з ким розвивати співпрацю й куди інтегруватися. Справжньою мішенню для них (росіян) є демократія, свобода й правда. Тому що наш спосіб життя розглядається ними як загроза для автократії. Це минуле, в яке ми ніколи вже не повернемося. Ми притягнемо цих злочинців до справедливості, для України та для Європи", - заявила Мецола, завершивши свій виступ словами "Слава Україні!".