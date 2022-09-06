УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9263 відвідувача онлайн
Новини Технології
1 544 8
МАГАТЕ (374) Запорізька АЕС (886) Рафаель Гроссі (165)

МАГАТЕ підтвердила від’їзд 4 із 6 експертів із Запорізької АЕС та анонсувала звіт про місію на 6 вересня

Новини Цензор.НЕТ Технології

магате

Чотири експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) залишили Запорізьку АЕС у понеділок, як і планувалося, після кількох днів основних робіт з ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це  повідомило Агентство в ніч на вівторок.

"Ще двоє залишаються, щоб підтримувати постійну присутність МАГАТЕ на майданчику, що дозволяє Агентству спостерігати за ситуацією там і давати незалежні оцінки", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, генеральний директор Рафаель Гроссі у вівторок, як і анонсував, опублікує звіт про ситуацію з ядерною безпекою, захистом та гарантіями в Україні, включаючи висновки місії на ЗАЕС, а пізніше того ж дня проінформує Раду безпеки ООН про місію на станцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина представників команди інспекції МАГАТЕ покинула Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

У повідомленні також зазначається, що Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що резервна лінія електропередачі між ЗАЕС та прилеглою ТЕЦ 330 кВ, яка використовувалася для подачі електроенергії із ЗАЕС до мережі, у понеділок була навмисно відключена з метою гасіння пожежі, але сама лінія не була пошкоджена . ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію, необхідну для безпеки, від єдиного реактора, що діє.

Україна повідомила МАГАТЕ, що ця резервна лінія буде знову підключена після того, як пожежа буде загашена, а до неї буде підключено реактор, уточнюється в релізі.

Крім того, українські співробітники станції повідомили сьогодні експертам МАГАТЕ, що планують відремонтувати лінію 750 кВ, яка вийшла з ладу в п'ятницю, але на це піде кілька днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ повідомило про чергове відключення Запорізької АЕС від мережі

Як повідомлялося, шестеро експертів прибули на ЗАЕС 1 вересня у складі групи під керівництвом Гроссі, який того ж дня залишив станцію разом із іншими своїми колегами.

Експерти МАГАТЕ на місцях оцінювали фізичні збитки на ЗАЕС, визначали функціональність основних та резервних систем ядерної безпеки та захисту, оцінювали умови праці персоналу, а також поточні можливості аварійного реагування станції серед інших важливих видів діяльності. За останні кілька днів інспектори з гарантій також провели термінові заходи щодо гарантій на майданчику, йдеться у релізі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук: Вимагаємо гуманітарний коридор для евакуації жінок і дітей з територій навколо ЗАЕС

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.09.2022 01:53 Відповісти
Спорим отчёт ни о чем.... Если 2 заложника остались.....
показати весь коментар
06.09.2022 03:12 Відповісти
Цирк поїхав, клоуни залишились...
показати весь коментар
06.09.2022 04:18 Відповісти
Зато какую мощную фотку заделали чмошники,подонки и ничтожества из МАГАТЭ. Чего-то там прикрывают между ног,чего там отродясь не было. Миссия удалась.
показати весь коментар
06.09.2022 05:49 Відповісти
Уже все поняли что рашистам далеко и глубоко плевать на это МАГАТЕ. Сегодня рашисты обстреливали ЗАЭС так что отключили последнюю из линий ,связывающих атомную станцию с Украиной . Какое это МАГАТЭ ? Импотенты как и ООН , и Красный Крест уже сказал: " Ой, мы ничего сделать не можем , у нас ни армии нет, ни оружия, ни возможностей на что либо повлиять, ничего нет. Как мы можем с рассией говорить ? Так нахрена вы обязавались следить за украинскими пленными ,чтобы с ними ничего на дзюдохерии не происходило? Зла не хватает, сволочи все. А хлопцы с Азова так жестоко погибли и пытают наших воинов там , всем этим заребужным организациям есть дело только до денег которые им дают , до остального и смертей украинцев этим импотентам болтливым дела нет.
показати весь коментар
06.09.2022 07:19 Відповісти
Т.е. 2 остались в заложниках. "Интересный" будет отчёт.
показати весь коментар
06.09.2022 07:34 Відповісти
Содержание отчёта:
1) Июль- просто озабоченность.
2) Август- глубокая озабоченность.
3) Сентябрь- крайняя степень озабоченности.
4) Октябрь- нет ЗАЭС- нет проблем у МАГАТЭ.
показати весь коментар
06.09.2022 07:38 Відповісти
K0ꑭEGAR

@_rage4oK

·

15 ч

Не могу понять, КАК можно обстреливать работающую Атомную станцию на 5 ядерных реакторов плюс 15 бассейнов с отработанным ядерным топливом, которое должно охлаждаться минимум 50 лет. ₚусня, ты должна сDо}{нуть ВСЯ.
показати весь коментар
06.09.2022 10:34 Відповісти
 
 