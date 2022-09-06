МАГАТЕ підтвердила від’їзд 4 із 6 експертів із Запорізької АЕС та анонсувала звіт про місію на 6 вересня

Чотири експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) залишили Запорізьку АЕС у понеділок, як і планувалося, після кількох днів основних робіт з ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомило Агентство в ніч на вівторок.

"Ще двоє залишаються, щоб підтримувати постійну присутність МАГАТЕ на майданчику, що дозволяє Агентству спостерігати за ситуацією там і давати незалежні оцінки", – зазначається у релізі.

Згідно з ним, генеральний директор Рафаель Гроссі у вівторок, як і анонсував, опублікує звіт про ситуацію з ядерною безпекою, захистом та гарантіями в Україні, включаючи висновки місії на ЗАЕС, а пізніше того ж дня проінформує Раду безпеки ООН про місію на станцію.

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У повідомленні також зазначається, що Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що резервна лінія електропередачі між ЗАЕС та прилеглою ТЕЦ 330 кВ, яка використовувалася для подачі електроенергії із ЗАЕС до мережі, у понеділок була навмисно відключена з метою гасіння пожежі, але сама лінія не була пошкоджена . ЗАЕС продовжує отримувати електроенергію, необхідну для безпеки, від єдиного реактора, що діє.

Україна повідомила МАГАТЕ, що ця резервна лінія буде знову підключена після того, як пожежа буде загашена, а до неї буде підключено реактор, уточнюється в релізі.

Крім того, українські співробітники станції повідомили сьогодні експертам МАГАТЕ, що планують відремонтувати лінію 750 кВ, яка вийшла з ладу в п'ятницю, але на це піде кілька днів.

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Як повідомлялося, шестеро експертів прибули на ЗАЕС 1 вересня у складі групи під керівництвом Гроссі, який того ж дня залишив станцію разом із іншими своїми колегами.

Експерти МАГАТЕ на місцях оцінювали фізичні збитки на ЗАЕС, визначали функціональність основних та резервних систем ядерної безпеки та захисту, оцінювали умови праці персоналу, а також поточні можливості аварійного реагування станції серед інших важливих видів діяльності. За останні кілька днів інспектори з гарантій також провели термінові заходи щодо гарантій на майданчику, йдеться у релізі.

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